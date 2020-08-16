«Вегас» увеличил преимущество в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Чикаго»

В составе «Вегаса» шайбы забросили Вильям Карлссон (5-я минута) и Патрик Браун (36), для которого эта шайба стала первой в карьере в матчах плей-офф НХЛ. У «Чикаго» отличился Олли Мяяття (47).

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Вегаса». Четвертый матч серии пройдет в ночь на понедельник (начало — 1:30 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.