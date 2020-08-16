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09:05 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» увеличил преимущество в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Чикаго»

ТАСС, 16 августа. «Вегас» обыграл «Чикаго» со счетом 2:1 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне.

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В составе «Вегаса» шайбы забросили Вильям Карлссон (5-я минута) и Патрик Браун (36), для которого эта шайба стала первой в карьере в матчах плей-офф НХЛ. У «Чикаго» отличился Олли Мяяття (47).

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Вегаса». Четвертый матч серии пройдет в ночь на понедельник (начало — 1:30 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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Чикаго Блэкхокс
1:2
0:1, 0:1, 1:0
Вегас Голден Найтс
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