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09:44 (мск), источник: Sport24

Русский бомбардир гонится за рекордом американского клуба. У Кучерова — еще один ассист, «Тампа» осадила «Коламбус»

2−1 в серии в пользу «Лайтнинг».

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В тот момент, когда стало известно, что в первом раунде плей-офф-2020 «Тампа» сыграет с «Коламбусом», мало кто верил в возможность второй за два года сенсации в исполнении «мундиров». Да весной 2019-го команда Джона Тортореллы вынесла «Лайтнинг» из розыгрыша Кубка Стэнли без каких-либо шансов, но Джон Купер и его хоккеисты точно должны были сделать из того провала и не допустить его повторения.

Однако старт новой серии между клубами из штатов Огайо и Флорида дал понять, что «Коламбус» не просто способен, а полностью готов к новым сюрпризам. В первой игре «Блю Джекетс» не сдавались фавориту до 5-го овертайма, а во второй и вовсе победили. «Молниям» срочно надо было брать контроль над противостоянием, иначе все могло закончиться также, как полтора года назад. Одним из тех, кто должен был помочь это сделать, естественно, являлся Никита Кучеров — второй кубковый бобмбардир лиги за последние 5 лет.

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Игру номер 3 «Тампа» начала с организации для самой себя новых трудностей и героического их преодоления. За 8 минут первого периода хоккеисты «Лайтнинг» умудрились схватить 3 удаления, но Андрей Василевский и специалисту по меньшинству с тяжелым отрезком справились. После этого команде Купера понадобилось время, чтобы прийти в себя, ну, а в концовке периода она вышла вперед. Перехват в собственной зоне, выход «2 в 1» и завершение от Алекса Киллорна — Йоонас Корписало решил доказать, что и он не безгрешен и может ошибаться.

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Из непростой двадцатиминутки «Лайтнинг» выбрались с идеальным результатом, но уже в самом начале следующего игрового отрезка всех их усилия перечеркнула контратака «Коламбуса» с классным броском от Райли Нэша. «Тампе» нужно было начинать все сначала, а тут еще Корписало переключился на «режим бога».

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«Тампа» усиливала давление, у Андрея Василевского работы почти не было, Корписало трудился за двоих и в итоге настойчивость «Лайтнинг» дала результат. 4-минутный отрезок на финише второго периода стал определяющим в этой встрече. Сперва Кучеров вывел на бросок Райана Макдону, а Брендан Поинт забрал подбор, следом партнеры оргнизовали идеальный момент для Виктора Хедмана — 3:1.

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Да, до матча от русского форварда ждали голов, но и его передача стала не только третьей в серии, а еще и исторической. Теперь у Кучерова 36 ассистов в плей-офф НХЛ, этой второй результат в истории американского клуба, осталось догнать и обогнать только Виктора Хедмана.

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«Коламбус» вернул фанатов «Тампы» к аптечкам с валидолом, забив на 2-й минуте третьего периода, но, говоря откровенно, больше поводов серьезно волноваться у поклонников «Лайтнинг» не было. Их команда уверенно контролировала ход матча и довела его до победы. Все-таки Кучеров и компания умеют учиться на своих ошибках, но успокаиваться им рано — Торторелла будет искать шанс для новой сенсации до последнего.

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Коламбус Блю Джэкетс
2:3
0:0, 0:0, 0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
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