Раск жестко подставил «Бостон», отказавшись продолжать плей-офф. Раньше этот финн думал о завершении карьеры
Вратарь сослался на желание быть с семьей. Но это не серьезно.
Вратарь сослался на желание быть с семьей. Но это не серьезно.
Ни для кого не секрет, что вратари — люди, как правило, довольно странные. Не все и каждый
— Я хочу играть вместе с товарищами по команде, но на данный момент в моей жизни есть более важные вещи, чем хоккей, и это семья. Хочу поблагодарить «Бостон» и моих партнеров по команде за их поддержку и пожелать им успехов, — заявил Раск. Этими словами финский вратарь «Бостона» объяснил шокирующее решение завершить выступление в розыгрыше Кубка Стэнли.
Несмотря на то, что НХЛ по примеру НБА дала игрокам возможность отказаться от участия в возобновлении сезона без
С Раском «Бостон» выигрывал Кубок Стэнли. С «Бостоном» Раск брал «Везину». На главный вратарский приз финн претендует и сейчас. Он — один из трех кандидатов наряду с Коннором Хеллебайком и Андреем Василевским. Стоит ли говорить, что пережить потерю такого игрока — непросто для любой команды? И ладно бы пережить. Еще сложнее смириться с тем, что это потеря — не последствие игровой травмы или несчастного случая как в случае с падением Ильи Самсонова с квадроцикла, а осознанное решение.
— У Раска дома новорожденный ребенок и две маленькие девочки (у него две дочери — прим. Sports.ru). Он почувствовал, что ему в это время следует быть с ними дома. Я очень благодарен Раску за его попытки проявить упорство. Приоритеты расставлены верно. Так он и должен поступить. Ему становилось все труднее мысленно оставаться там, где он должен. В конце концов он принял решение, что должен находиться в другом месте. Думаю, мы все понимаем, что сейчас трудные времена для всех. Его приоритет в настоящее время — семья, и мы поддерживаем это, — сказал генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини.
В «Бостоне» не осуждают своего вратаря и всячески пытаются высказать Раску поддержку, хотя непонятно, чем его ситуация отличается от положения других хоккеистов с семьями. После такого демарша Туукки другие игроки «Бостона», у которых есть дети, имеют моральное право сойти с этого корабля. И к чему придет НХЛ, если после каждого матча
— Никто не покидал «пузырь» просто потому, что ему хотелось быть не там, а с семьей. Я бы так не сделал. Никто другой в лиге так не сделал. Думаю, что в городе, который так и не принял Туукку Раска за своего, несмотря на успехи, в городе, в котором я вырос, играл и тренировал на протяжении 20 лет и продолжаю жить, подобное решение так просто не стерпят, — сказал эксперт и бывший тренер «Бостона». Майк Милбери.
Этот демарш Раска возмутителен, но нечто подобное от этого финна можно было ожидать. По ходу регулярного чемпионата он вдруг заявил о возможности завершения карьеры. И это в 33 года, когда ни о каком спаде речи даже не идет. Тогда он тоже в виде аргумента приводил желание проводить больше времени с семьей. Хотя бы в этом Раск последователен. А еще он не скрывал своего разочарования от матчей без зрителей. Постепенно складывая эту мозаику, можно прийти к выводу, что Туукка принял не импульсивное, а вполне взвешенное решение. Вот только «Бостону» от этого не легче.