Раск жестко подставил «Бостон», отказавшись продолжать плей-офф. Раньше этот финн думал о завершении карьеры

Источник: Sport24

Ни для кого не секрет, что вратари — люди, как правило, довольно странные. Не все и каждый по-своему, но их игровой менталитет редко совпадает с полевыми игрокам, и уж тем более с простыми смертными, в которых никогда не летел резиновый диск со скоростью 100 км/ч. Репутацию парней, разговаривающих со штангами, долгие годы поддерживал Илья Брызгалов. Российский голкипер был горазд поговорить как о зарождении Вселенной, так и о роли Сталина в истории. Но даже он не вытворял то, что учудил Туукка Раск.

— Я хочу играть вместе с товарищами по команде, но на данный момент в моей жизни есть более важные вещи, чем хоккей, и это семья. Хочу поблагодарить «Бостон» и моих партнеров по команде за их поддержку и пожелать им успехов, — заявил Раск. Этими словами финский вратарь «Бостона» объяснил шокирующее решение завершить выступление в розыгрыше Кубка Стэнли.

Несмотря на то, что НХЛ по примеру НБА дала игрокам возможность отказаться от участия в возобновлении сезона без каких-либо последствий, поступок Раска выглядит как минимум странно. В отличие от Майка Грина и других отказников, он озвучил свое решение не заранее, а после раунд-робина и двух матчей серии с «Каролиной». А еще ни один из тех, кто взял самоотвод до Раска, не значили для своих команд столько, сколько значит Туукка для «Бостона».

С Раском «Бостон» выигрывал Кубок Стэнли. С «Бостоном» Раск брал «Везину». На главный вратарский приз финн претендует и сейчас. Он — один из трех кандидатов наряду с Коннором Хеллебайком и Андреем Василевским. Стоит ли говорить, что пережить потерю такого игрока — непросто для любой команды? И ладно бы пережить. Еще сложнее смириться с тем, что это потеря — не последствие игровой травмы или несчастного случая как в случае с падением Ильи Самсонова с квадроцикла, а осознанное решение.

— У Раска дома новорожденный ребенок и две маленькие девочки (у него две дочери — прим. Sports.ru). Он почувствовал, что ему в это время следует быть с ними дома. Я очень благодарен Раску за его попытки проявить упорство. Приоритеты расставлены верно. Так он и должен поступить. Ему становилось все труднее мысленно оставаться там, где он должен. В конце концов он принял решение, что должен находиться в другом месте. Думаю, мы все понимаем, что сейчас трудные времена для всех. Его приоритет в настоящее время — семья, и мы поддерживаем это, — сказал генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини.

В «Бостоне» не осуждают своего вратаря и всячески пытаются высказать Раску поддержку, хотя непонятно, чем его ситуация отличается от положения других хоккеистов с семьями. После такого демарша Туукки другие игроки «Бостона», у которых есть дети, имеют моральное право сойти с этого корабля. И к чему придет НХЛ, если после каждого матча плей-офф «пузырь» будет покидать по одному игроку из команды? Возобновление сезона превратится в фарс. То, за что билась НХЛ, организовывая турнир в крайне нестандартных условиях, может обесценить чей-то эгоизм.

— Никто не покидал «пузырь» просто потому, что ему хотелось быть не там, а с семьей. Я бы так не сделал. Никто другой в лиге так не сделал. Думаю, что в городе, который так и не принял Туукку Раска за своего, несмотря на успехи, в городе, в котором я вырос, играл и тренировал на протяжении 20 лет и продолжаю жить, подобное решение так просто не стерпят, — сказал эксперт и бывший тренер «Бостона». Майк Милбери.