Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
ТАСС, 16 августа. «Вашингтон» в овертайме проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:2 в третьем матче первого раунда
ТАСС, 16 августа. «Вашингтон» в овертайме проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:2 в третьем матче первого раунда
Победную шайбу забросил Мэтью Барзал (65-я минута), в основное время в составе победителей заброшенной шайбой отметился Андерс Ли (15), у проигравших отличился россиянин Евгений Кузнецов (26). Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей в эпизоде с шайбой Кузнецова. Хоккеисты столичной команды Илья Ковальчук и Дмитрий Орлов очков в игре не набрали. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 22 броска из 23.
Всего на счету 28-летнего Кузнецова теперь 26 голов в играх
В активе Овечкина три очка (два гола + один пас) в текущем
«Айлендерс» одержали третью победу в серии до четырех побед (3−0). Четвертая игра серии состоится 19 августа (начало в 03:00 мск).
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