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22:36 (мск), источник: ТАСС

Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

ТАСС, 16 августа. «Вашингтон» в овертайме проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:2 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

Победную шайбу забросил Мэтью Барзал (65-я минута), в основное время в составе победителей заброшенной шайбой отметился Андерс Ли (15), у проигравших отличился россиянин Евгений Кузнецов (26). Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей в эпизоде с шайбой Кузнецова. Хоккеисты столичной команды Илья Ковальчук и Дмитрий Орлов очков в игре не набрали. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 22 броска из 23.

Национальная Хоккейная Лига

Всего на счету 28-летнего Кузнецова теперь 26 голов в играх плей-офф, он вышел на четвертое место среди игроков «Вашингтона» с наибольшим количеством голов в финальной стадии, россиянин обогнал Дейла Хантера. Всего на счету российского форварда в розыгрышах Кубка Стэнли стало 60 очков, он занимает пятое место в истории клуба по количеству очков за «Вашингтон» в плей-офф, деля его с Майклом Риддлом.

В активе Овечкина три очка (два гола + один пас) в текущем плей-офф, всего в карьере Овечкин набрал 129 (67+62) очков в розыгрышах Кубка Стэнли.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон)

«Айлендерс» одержали третью победу в серии до четырех побед (3−0). Четвертая игра серии состоится 19 августа (начало в 03:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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2:1ОТ
1:0, 0:1, 0:0
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