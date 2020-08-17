Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Калгари» в матче плей-офф НХЛ

Источник: AP 2020

Победную шайбу забросил Йон Клингберг (77-я минута). В основное время в составе победителей заброшенными шайбами отметились Джо Павелски (19, 24, 60), еще одну шайбу забросил россиянин Денис Гурьянов (40), у проигравших отличились Джонни Годро (22), Сэм Беннетт (24, 35) и Тобиас Ридер (44). Российский форвард «Далласа» Александр Радулов не сумел набрать очки в игре. Голкипер клуба Антон Худобин отразил 36 бросков из 40.

Гурьянов провел на льду 17 минут 1 секунду, нанес четыре броска, совершил три силовых приема и завершил встречу с показателем полезности «0». Радулов сыграл 27 минут 8 секунд, нанес шесть бросков в створ и также завершил встречу с нулевым показателем полезности.

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Гурьянов провел седьмой матч в плей-офф НХЛ, 23-летний хоккеист забросил вторую шайбу. 34-летний Радулов также набрал два очка (гол + пас) в семи матчах.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующий матч пройдет 19 августа (начало в 02:00 мск).

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