«Чикаго» победил «Вегас» и сократил отставание в серии первого раунда плей-офф НХЛ
ТАСС, 17 августа. «Чикаго» одержал победу над «Вегасом» со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда
ТАСС, 17 августа. «Чикаго» одержал победу над «Вегасом» со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Дрейк Каджула (5-я минута), Мэттью Хаймор (14) и Алекс Дебринкэт (60). У проигравших отличился Ши Теодор (14).
«Чикаго» сократил отставание в серии до четырех побед (1−3). Пятая встреча состоится в ночь на среду.
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