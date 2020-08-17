«Чикаго» победил «Вегас» и сократил отставание в серии первого раунда плей-офф НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Дрейк Каджула (5-я минута), Мэттью Хаймор (14) и Алекс Дебринкэт (60). У проигравших отличился Ши Теодор (14).

«Чикаго» сократил отставание в серии до четырех побед (1−3). Пятая встреча состоится в ночь на среду.