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09:53 (мск), источник: ТАСС

«Чикаго» победил «Вегас» и сократил отставание в серии первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 17 августа. «Чикаго» одержал победу над «Вегасом» со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

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Источник: AP 2020
Вегас Голден Найтс (Парадайс)

В составе победителей шайбы забросили Дрейк Каджула (5-я минута), Мэттью Хаймор (14) и Алекс Дебринкэт (60). У проигравших отличился Ши Теодор (14).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Чикаго» сократил отставание в серии до четырех побед (1−3). Пятая встреча состоится в ночь на среду.

Официальный сайт НХЛ
Национальная Хоккейная Лига

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, а команды Восточной конференции — в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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3:1
2:1, 0:0, 1:0
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