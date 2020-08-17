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10:15 (мск), источник: Sport24

Русский хоккеист удивляет фанатов из США своей неутомимостью. Проворов сыграл 26 минут, «Флайерз» повели в серии

Тяжелая, но важная победа «Филадельфии».

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Источник: AP 2020

Серия «Филадельфии» и «Монреаля» подарила плей-офф Национальной хоккейной лиги очень красивую историю. После первой игры серии главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен был госпитализирован и перенес операцию на сердце. Можно было ожидать, что его команда, которая и так выглядела в этом противостоянии андердогом, после потери коуча рассыплется, но все сложилось совсем иначе. Хоккеисты «Монреаля» сплотились и во втором матче разорвали «Флайерз» со счетом 5:0. Ален Виньо после матча не стеснялся в оценках игры своих хоккеистов:

Соперник надрал нам задницы в каждом аспекте игры. Они нас переработали, переиграли и все делали лучше. Нет никаких сомнений в том, что сегодня вечером у «Монреаля» было намного больше желания играть правильно и делать правильные вещи, чем у нас. В этот момент сезона, когда важна каждая игра, такого не ожидаешь. В конце концов, нам придется перевернуть страницу и двигаться дальше, чтобы подготовиться к следующему матчу.
Ален Виньо
Главный тренер "Филадельфии"

Интересно было, как отреагирует «Филадельфия» на этот позорный результат, все-таки за первые две недели розыгрыша Кубка Стэнли клуб успел обзавестись статусом теневого фаворита плей-офф. Умение собраться даже после самых провальных вечеров — одно их главных умений для борьбы за серебряную чашку. Кажется, команда Виньо им обладает.

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Пропустив 2 гола уже к 13-й минуте прошлой встречи, на этот раз «Летчики» не повторили своих ошибок, а быстро забили сами. Выигранное вбрасывание в чужой зоне, бросок-прострел Клода Жиру и подправление Якуба Ворачека. Фанаты «Монреаля» могли злиться от того, что чех в тот момент, когда шайба пересекла линию ворот, двумя ногами находился во вратарской площади, но судьи ничего противозаконного в этом не увидели. Есть первый гол «Филадельфии» за 90 (!) игровых минут!

Филадельфия Флайерз (Филадельфия)

До конца периода «Флайерз» могли забивать еще — соперник подарил им 6 минут большинства, но свои шансы были и у «Канадиенс». Например, Каспери Котканиеми и Бренту Кулаку для голов не хватило всего нескольких сантиметров, оба проверили каркас ворот на арене в «Торонто». В итоге, счет до перерыва не изменился, а фанаты клуба из Пенсильвании могли в очередной раз порадоваться за Оскара Линдблома: камера показала, что недавно победивший рак форвард присутствовал на матче родной команды.

Национальная Хоккейная Лига
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Со второго периода «Монреаль» начал постепенно отжимать у соперника преимущество, но у «Филадельфии» безупречен был молодой вратарь Картер Харт, а самим хоккеистам канадского клуба сильно не везло. Больше всего заявок на титул главного неудачника встречи отправил Котканиеми, он еще дважды заряжал в стойку, в том числе не реализовав выход «2 в 1». Кажется, весь запас фарта финн исчерпал в матче номер 2, когда оформил дубль.

«Флайерз» терпели и упорно двигались ко второй победе в серии. Это движение по традиции во многом было завязано на Иване Проворове: уже к концу второго периода игровое время русского защитника насчитывало порядка 19 минут, а фанаты американской команды без устали восхищались неутомимостью россиянина.

Кому-то казалось, что он проводит на льду порядка 57 минут за матч.

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Другие задавались вопросом — уходит ли он вообще со льда?

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В итоге Проворов отыграл 27 минут, это безоговорочно лучший результат для хоккеистов обеих команд, а «Филадельфия», несмотря на то, что умудрялась ни разу не бросить в створ за три большинства подряд (вопросы здесь есть и к Ивану, которому доверили почти 8 минут в этом формате), все-таки довела матч до нужного исхода.

Официальный сайт НХЛ

Да, это был не лучший хоккей «Флайерз» в этом августе, но для них сегодня важен был именно результат. «Монреаль» продолжает зарабатывать уважение, а его соперник становится ближе к полуфиналу конференции.

Артём Гаев

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Монреаль Канадиенс
0:1
0:1, 0:0, 0:0
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