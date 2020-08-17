Куда пропал Русский Танк? Тарасенко пропустил важнейший матч, без него «Сент-Луис» наконец-то победил

Источник: Reuters

Розыгрыш Кубка Стэнли-2020 богат на провалы топ-клубов и суперзвезд. Быстро вылетел из плей-офф «Питтсбург» Сидни Кросби и Евгения Малкина, почти не осталось шансов на второй раунд у «Вашингтона» Александра Овечкина, традиционно облажался напичканный элитными хоккеистами «Торонто». Но ни в одной из этих команд не реагировали на неудачу так остро, как это случилось в «Сент-Луисе».

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Сент-Луис Блюз (Сент-Луис) Все о команде

Действующие чемпионы проиграли два стартовых матча серии против «Ванкувера» и главный тренер Крэйг Беруби решился на отчаянный шаг. Не зря в пору игровой карьеры этот канадец с индейскими корнями был тафгаем — смелости ему не занимать. Перед игрой номер 3 Беруби вывел из состава главного творца прошлогоднего триумфа «Блюз», вратаря Джордана Биннингтона и русского форварда Владимира Тарасенко.

Конечно, остается вариант, при котором Русский Танк пропустил игру из-за травмы — не будем забывать, что он совсем недавно полностью восстановился от операции на плече, в такой ситуации нельзя исключать каких-то новых проблем. Возможное повреждение косвенно подтверждает и отсутствие Тарасенко на утренней раскатке, которую также пропустил Александр Стин, аналогично оставшийся вне заявки. Но вот в вместе с усаживанием на скамейку Биннингтона отсутствие Владимира в составе больше похоже на воспитательную меру.

Среди фанатов «Сент-Луиса» хватало людей, которые были уверены, что не набравший ни одного очка в четырех матчах августа русский форвард пропускает встречу по решению Беруби. Причем, некоторые были очень довольны таким решением.

Другие болельщики уверены, что в составе «Блюз» есть хоккеисты, которые больше заслуживали пропуска матча.

Находились и те, кого неожиданная пропажа Русского Танка сильно тревожила.

Ну, а большинство просто недоумевало: что же произошло?

«Сент-Луис», то ли из-за перестановок в составе, то ли из-за осознания важности матча, начали очень бодро. Это стало понятно на первой минуте, когда Брэйден Шенн разбежался и размазал по борту Куинна Хьюза. Настроить своих хоккеистов на, возможно, решающий матч серии Беруби точно смог. Правда, с хоккейной точки зрения в стартовом периоде это не принесло никакой пользы — забитых голов в нем не случилось.

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Команды оставили их на вторую двадцатиминутку. Счет открыл Джей Ти Миллер, реализовавший большинство, но «Блюз» эта шайба не выбила из колеи. Счет они сравняли после удачного подключения защитника Джастина Фолка, а затем чудо-бросок удался 32-летнему Давиду Перрону. В этот момент можно впервые подумалось, что отстуствие Биннигтона и Тарасенко пошло чемпиону на пользу.

Но это ведь не тот «Сент-Луис», который раз за разом удивлял по ходу прошлого сезона, в итоге долетев с последней строчки в турнирной таблице регулярного чемпионата до серебряной чашки. Сегодняшние «Блюз» далеко не так фартовы, а в решающие моменты способны совершать по-настоящему чудовищные ошибки. Всего через полминуты после супергола Перрона защитники Марко Сканделла и Колтон Парайко максимально неуклюже действовали в собственной зоне и подарили очередную шайбу шведу Элиасу Петтерссону. Не повезло команде Беруби и в третьем периоде, когда у нее было несколько классных шансов на то, чтобы вырвать победу, в итоге, судьба всего сезона «Сент-Луиса» решалась в овертайме.

В дополнительное время «Сент-Луис» владел инициативой, получил царский подарок в виде большинства, но долгое время дожать «Ванкувер» не получалось. В итоге важнейшую шайбу забросил Брэйден Шенн, убежавший «1 в 0» и разобравшийся с автором 46 сэйвов Якубом Маркстремом.

Официальный сайт НХЛ

«Блюз» вернулись в серию и оставили открытым вопрос: неужели им все-таки лучше без Тарасенко?