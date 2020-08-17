Куда пропал Русский Танк? Тарасенко пропустил важнейший матч, без него «Сент-Луис» наконец-то победил
«Блюз» вернулись в серию против «Ванкувера».
«Блюз» вернулись в серию против «Ванкувера».
Розыгрыш Кубка Стэнли-2020 богат на провалы
Действующие чемпионы проиграли два стартовых матча серии против «Ванкувера» и главный тренер Крэйг Беруби решился на отчаянный шаг. Не зря в пору игровой карьеры этот канадец с индейскими корнями был тафгаем — смелости ему не занимать. Перед игрой номер 3 Беруби вывел из состава главного творца прошлогоднего триумфа «Блюз», вратаря Джордана Биннингтона и русского форварда Владимира Тарасенко.
Конечно, остается вариант, при котором Русский Танк пропустил игру
Среди фанатов «Сент-Луиса» хватало людей, которые были уверены, что не набравший ни одного очка в четырех матчах августа русский форвард пропускает встречу по решению Беруби. Причем, некоторые были очень довольны таким решением.
Другие болельщики уверены, что в составе «Блюз» есть хоккеисты, которые больше заслуживали пропуска матча.
Находились и те, кого неожиданная пропажа Русского Танка сильно тревожила.
Ну, а большинство просто недоумевало: что же произошло?
«Сент-Луис», то ли
Команды оставили их на вторую двадцатиминутку. Счет открыл Джей Ти Миллер, реализовавший большинство, но «Блюз» эта шайба не выбила из колеи. Счет они сравняли после удачного подключения защитника Джастина Фолка, а затем
Но это ведь не тот «Сент-Луис», который раз за разом удивлял по ходу прошлого сезона, в итоге долетев с последней строчки в турнирной таблице регулярного чемпионата до серебряной чашки. Сегодняшние «Блюз» далеко не так фартовы, а в решающие моменты способны совершать
В дополнительное время «Сент-Луис» владел инициативой, получил царский подарок в виде большинства, но долгое время дожать «Ванкувер» не получалось. В итоге важнейшую шайбу забросил Брэйден Шенн, убежавший «1 в 0» и разобравшийся с автором 46 сэйвов Якубом Маркстремом.
«Блюз» вернулись в серию и оставили открытым вопрос: неужели им
Артём Гаев