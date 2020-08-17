Для Овечкина все кончено? Он верит в свой опыт, но отыграться с 0:3 в плей-офф НХЛ — почти невозможно

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Александр Овечкин после первого поражения в серии с «Айлендерс»:

«Мы получаем преимущество, просто нужно играть в свою игру. Однако мы прекращаем играть, и сами видите результат… Остаётся просто двигаться дальше. Прямо сейчас ничего не сделать. Просто будем учиться на своих ошибках и с нетерпением ждать следующего матча».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4966aed8357ad2ef7c8d" data-vnd="4966aed8357ad2ef7c8d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4966aed8357ad2ef7c8d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Овечкин после второго поражения в серии с «Айлендерс»:

«Знаем, мы должны играть лучше. Начиная с меня и заканчивая всеми остальными. Мы уже бывали в такой ситуации. Знаем, как нужно бороться, как нужно играть, и ещё себя покажем. Верю в этот коллектив, и мы все верим друг в друга. Паники нет, но мы знаем, что пока не показали своей игры. Знаем свои сильные стороны, знаем, что должны сделать, чтобы вернуться в эту серию».

Александр Овечкин после третьего поражения в серии с «Айлендерс»:

«Считаю, что сегодня мы провели довольно приличный матч. Мы просто не добились желаемого результата. Но я уверен, что следующий матч будет совершенно другим. Это точно. Нам сейчас уже нечего терять. Так что надо просто выйти и сыграть, не думая о счёте в серии. Мы будем идти от матча к матчу. Опыт у нас имеется. Несколько команд в прошлом отыгрывались с 0−3, и мы в себя верим».

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) Все о команде

Каждая неудача «Вашингтон Кэпиталз» в серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» сопровождалась философскими рассуждениями Овечкина, его заверениями, что для столичного клуба еще ничего не кончилось и обещаниями биться до конца. Если после двух стартовых поражений Ови хотелось верить, тем более, свои слова он подкреплял делом, оформив дубль во второй встрече, то при счете 0−3 его слова звучат не очень правдоподобно.

Прямо сейчас трудно избавиться от ощущения, что для «Вашингтона» в этой серии все кончено. Во-первых, игра «Кэпиталз» в августе 2020-го не убеждает в том, что команда готова на суперкамбэк. Во-вторых, кажется, главному тренеру «Кэпс» просто нечем удивить своего учителя Барри Тротца. В-третьих, против такого подвига говорит статистика.

Начать стоит с того, что «Нью-Йорк» в 11-й раз в своей истории выигрывал три первых матча кубковой серии и в 10 предыдущих случаях неизменно доводил эти противостояния до победы. Хоть кто-то верит, что в этот раз может быть по-другому?

Ну, а самая говорящая цифра — это количество камбэков со счета 0−3 за всю историю лучшей лиги мира. Таких случаев за 103 года существования НХЛ было всего 4. Вспоминаем каждый из них и сохраняем минимум надежды, что скоро этот список пополнится — терять «русскую» команду в первом раунде, когда плей-офф для россиян и так развивается очень неудачно, совсем не хочется.

Национальная Хоккейная Лига Все о турнире

Сезон-1941/42. Финал. «Торонто» — «Детройт» — 4−3.

Все началось 78 лет назад, когда в НХЛ играло всего 7 команд. До очередного финала дошли «Мэйпл Лифс» и «Ред Уингз», последние забрали три стартовых матча и вели со счетом 2:0 в четвертом. В этот момент включился не только «Торонто», но и судьи, которые так вывели из себя коуча «Детройта» Джека Адамса, ударившего одного из арбитров. Адамса дисквалифицировали до конца плей-офф, а без него команда развалилась и отдала сопернику почти выигранную серию.

Сезон-1974/75. Четвертьфинал. «Айлендерс» — «Питтсбург» — 4−3.

«Островитяне» никогда не проигрывали со счетом 0−3, а вот обратная ситуация случалась. В трех первых матчах второго раунда «Нью-Йорк» пропустил 14 шайб от «Питтсбурга», тренерский штаб решил заменить Билли Смита на Гленна Реша и этот ход оказался ключевым. Реш зачехлил атаку «Пингвинз», в итоге в решающей игре его команде для победы хватило всего одного гола.

Сезон-2009/10. Второй раунд. «Филадельфия» — «Бостон» — 4−3.

«Флайерз» удалось совершить двойной подвиг — они не только отыграли отставание в три победы, но и совершили камбэк со счета 0:3 в седьмой встрече. Героем серии стал канадец Симон Ганье, который сначала раньше времени вернулся в строй после перелома ноги, затем забил победный гол в игре номер 4, а затем повторил этот трюк в последнем матче. Дело было в полуфинале конференции, а в итоге «Филадельфия» остановилась в шаге от серебряной чашки.

Сезон-2013/14. Первый раунд. «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 4−3.

«Кингз» были действующими обладателями Кубка Стэнли, но испытали серьезные проблемы в первой же серии плей-офф. «Акулы» за три встречи наколотили 17 шайб и собирались добить чемпиона, но тут случилось последнее на данный момент кубковое чудо в НХЛ.

В каждом из следующих трех матчей «Лос-Анджелес» побеждал с разницей не меньше, чем в три шайбы, прошел «Сан-Хосе» и в итоге взял второй титул подряд.