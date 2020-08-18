Русское трио начинает путь к Кубку Стэнли. Кучеров, Василевский и Сергачев в шаге от реванша с «Коламбусом»
Кучеров не забил, а Сергачев попал под мощный силовой прием американца.
Кучеров не забил, а Сергачев попал под мощный силовой прием американца.
После первого матча, когда победитель был определен только в пятом овертайме, за серией «Тампа» и «Коламбус» стало наблюдать еще интереснее.
У «мундиров» на лед вернулся Аткинсон, а заявке «Лайтнинг»
Через несколько минут третья тройка «Тампы» вновь разорвала оборону соперника и отличилась. На этот раз гол забил Горд. Результат стали приносить ребята из низших звеньев, в то время как у лидеров игра не шла. Кучерова все время опекали игроки «Коламбуса», и Никита за 40 минут не смог нанести ни одного броска по воротам Корписало. У его партнеров, Поинта и Палата, шансов было ненамного больше. Хотя одна атака в их исполнении принесла команде большинство — чтобы остановить Палата, Бьоркстранду пришлось фолить.
Несмотря на то, что «Блю Джекетс» уступали в счете, смотрелись они не так плохо и по ходу встречи почти в два раза перебрасывали соперника (потом статистика сравнялась). Да и опасные моменты у ворот Василевского создавались регулярно. Одну шайбу удалось отыграть Аткинсону, не обошлось без ошибок обороны соперника, в том числе Сергачева. На повторе было заметно, что Кэм коснулся голкипера. Наверняка, это видел и тренерский штаб «Тампы», но просить просмотр не стал брать
В концовке второго периода «молнии» имели еще возможность увеличить свое преимущество. Однако Корписало был великолепен, отразив мощный бросок Хедмана, а затем не дав Маруну и Джонсону отличиться на добивании. Первые моменты у Кучерова появились только в третьем периоде, Никита несколько раз опасно бросил в большинстве, но забить не сумел. Не складывалась игра и для Сергачева: за восемь минут до конца матча Фолино сильно впечатал его в борт. К счастью, травма оказалась несерьезной, и Михаил вернулся на лед.
«Коламбус» так и не смог отыграться, не помогло даже снятие голкипера за пару минут до финальной сирены. «Тампа» повела в серии 3−1 и в среду может оформить выход во второй раунд.
Дарья Тубольцева