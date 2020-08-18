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09:31 (мск), источник: Sport24

Русское трио начинает путь к Кубку Стэнли. Кучеров, Василевский и Сергачев в шаге от реванша с «Коламбусом»

Кучеров не забил, а Сергачев попал под мощный силовой прием американца.

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Источник: AP 2020

После первого матча, когда победитель был определен только в пятом овертайме, за серией «Тампа» и «Коламбус» стало наблюдать еще интереснее. Все-таки слишком много сил отдали хоккеисты в первой игре и встал вопрос, у кого первого они закончатся в этой напряженной борьбе. Учитывая, что «Блю Джекетс» до этого провели непростой плей-ин с «Торонто», шансы выше были у «молний». Они и повели в серии после третьей встречи 2−1. Однако даже после этого нельзя было сказать, что в этом противостоянии все уже решено.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «мундиров» на лед вернулся Аткинсон, а заявке «Лайтнинг» по-прежнему отсутствовал Стэмкос. О возвращении капитана в команде не говорят. По всей видимости, раньше второго раунда, если туда клуб выйдет, его ждать не стоит. «Коламбус» начал игру активнее и на первых минутах Бьоркстранд забросил шайбу. Правда, тренеры «Тампы» усмотрели офсайд и взяли челлендж. В итоге арбитры отменили гол. Больше голевых момент в первом периоде не было. Соперники вообще не спешили бежать в атаку, за первые десять минут команды на двоих нанесли всего три броска, затем немного исправились. А вот после перерыва стало повеселее: в первой же смене «молнии» открыли счет. Игроки «жакетов» не успели за Годро.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа)

Через несколько минут третья тройка «Тампы» вновь разорвала оборону соперника и отличилась. На этот раз гол забил Горд. Результат стали приносить ребята из низших звеньев, в то время как у лидеров игра не шла. Кучерова все время опекали игроки «Коламбуса», и Никита за 40 минут не смог нанести ни одного броска по воротам Корписало. У его партнеров, Поинта и Палата, шансов было ненамного больше. Хотя одна атака в их исполнении принесла команде большинство — чтобы остановить Палата, Бьоркстранду пришлось фолить.

Национальная Хоккейная Лига
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Несмотря на то, что «Блю Джекетс» уступали в счете, смотрелись они не так плохо и по ходу встречи почти в два раза перебрасывали соперника (потом статистика сравнялась). Да и опасные моменты у ворот Василевского создавались регулярно. Одну шайбу удалось отыграть Аткинсону, не обошлось без ошибок обороны соперника, в том числе Сергачева. На повторе было заметно, что Кэм коснулся голкипера. Наверняка, это видел и тренерский штаб «Тампы», но просить просмотр не стал брать из-за риска получить две минуты штрафа.

В концовке второго периода «молнии» имели еще возможность увеличить свое преимущество. Однако Корписало был великолепен, отразив мощный бросок Хедмана, а затем не дав Маруну и Джонсону отличиться на добивании. Первые моменты у Кучерова появились только в третьем периоде, Никита несколько раз опасно бросил в большинстве, но забить не сумел. Не складывалась игра и для Сергачева: за восемь минут до конца матча Фолино сильно впечатал его в борт. К счастью, травма оказалась несерьезной, и Михаил вернулся на лед.

Официальный сайт НХЛ

«Коламбус» так и не смог отыграться, не помогло даже снятие голкипера за пару минут до финальной сирены. «Тампа» повела в серии 3−1 и в среду может оформить выход во второй раунд.

Дарья Тубольцева

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Коламбус Блю Джэкетс
1:2
0:0, 1:2, 0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
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