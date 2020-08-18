Травма русского хоккеиста Свечникова надломила его команду. 4 гола за 7 минут почти выбили «Каролину» из плей-офф
Преимущества 3−1 «Бостон», скорее всего, не упустит.
Преимущества 3−1 «Бостон», скорее всего, не упустит.
Мерить свою важность для команды тем, насколько серьезной для нее оказалась твоя травма — занятие не очень приятное и правильное. Но повреждение, полученное Андреем Свечниковым в третьей игре первого раунда
Единоборство Свечникова со словацким гигантом Зденом Харой, в результате которого русский вундеркинд рухнул на лед и смог подняться с него только при помощи партнеров, стало самым обсуждаемым событием последних дней. Да, нашлись те, кто обвинил в случившемся самого Андрея, но совсем никто не отрицал, что его потеря может оказаться для «Харрикейнз» фатальной.
После того матча главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора оставалось только пожалеть — его команда проиграла и оказалось в роли догоняющей в серии, но больше всего коуча беспокоило здоровье российского нападающего:
Сейчас очень сложно сказать
что-токонкретное, потому что парень получил травму, которая выглядела очень плохо. Сейчас в моей голове такие мысли. Мне ужасно его жаль. Если честно, мне даже не хочется говорить ни о чем другом.
Позже Бриндамор скажет, что Свечников вряд ли сыграет в оставшихся встречах серии против «Брюинз», а в воскресенье журналисты поделятся инсайдам — Андрей сможет вернуться на лед уже в этом
Вундеркинд не покинул Торонто, остался с командой и в понедельник, сменив джерси на пиджак, появился на четвертой игре серии. Игре, которая должна была стать ключевой — «Харрикейнз» предстояло либо вернуться в это противостояние, либо потерять серьезную часть шансов на победу. Что же увидел Свечников с трибуны «Скоушабэнк-арены»?
Два с половиной периода он определенно получал от матча удовольствие. Партнеры Андрея играли максимально дисциплинированно, старались минимизировать работу для вратаря Джеймса Раймера, а в тех случаях, когда это не удавалось, хоккеистам «Бостона» не особо везло.
«Харрикейнз» же свои немногочисленные шансы использовали идеально — в отсутствие главного молодого таланта их реализацией занялись парни поопытнее. В 10-й минуте 38-летний Джастин Уильямс прошил Ярослава Галака не самым сильным броском из левого круга вбрасывания, а на 33-й его 28-летний партнер Джордан Мартинук, по сути, повторил этот трюк.
Все достаточно спокойно катилось к победе «Каролины», но в третьей двадцатиминутке с «бандой придуркой», как его в прошлом сезоне назвал великий Дон Черри, случился провал, который, скорее всего, станет ключевым в этой серии. Все началось с коллективной ошибки игроков в черной форме и гола Джейка Дебраска.
А дальше «Ураганов» как будто отключили. Вскоре Коннор Клифтон счет сравнял, а следом коллеги Свечникова поочередно оставили Брэда Маршанда и того Дебраска с глазу на глаз с Раймером — форварды «Брюинз» уверенно прикончили соперника. 4 гола «Бостона» уместились в 7 минут, есть большие сомнения, что «Каролина» сможет опомниться после такого удара.
Нельзя утверждать, что присутствие на льду россиянина помогло бы его клубу избежать этого кошмара, но с ним команде Бриндамора точно было бы полегче. Теперь же о финале конференции «Харрикейнз» могут только мечтать — отыграть 1−3 у набирающего ход «Бостона» будет невероятно трудно.
Артём Гаев