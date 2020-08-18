Травма русского хоккеиста Свечникова надломила его команду. 4 гола за 7 минут почти выбили «Каролину» из плей-офф

Источник: AFP 2020

Мерить свою важность для команды тем, насколько серьезной для нее оказалась твоя травма — занятие не очень приятное и правильное. Но повреждение, полученное Андреем Свечниковым в третьей игре первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона», помогло понять, какую роль он играет в сегодняшней «Каролине» и какой статус успел заработать в лиге к 20 годам.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ea72b52504b9af113ea4" data-vnd="ea72b52504b9af113ea4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ea72b52504b9af113ea4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Единоборство Свечникова со словацким гигантом Зденом Харой, в результате которого русский вундеркинд рухнул на лед и смог подняться с него только при помощи партнеров, стало самым обсуждаемым событием последних дней. Да, нашлись те, кто обвинил в случившемся самого Андрея, но совсем никто не отрицал, что его потеря может оказаться для «Харрикейнз» фатальной.

После того матча главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора оставалось только пожалеть — его команда проиграла и оказалось в роли догоняющей в серии, но больше всего коуча беспокоило здоровье российского нападающего:

Сейчас очень сложно сказать что-то конкретное, потому что парень получил травму, которая выглядела очень плохо. Сейчас в моей голове такие мысли. Мне ужасно его жаль. Если честно, мне даже не хочется говорить ни о чем другом. Род Бриндамор главный тренер «Каролины»

Позже Бриндамор скажет, что Свечников вряд ли сыграет в оставшихся встречах серии против «Брюинз», а в воскресенье журналисты поделятся инсайдам — Андрей сможет вернуться на лед уже в этом плей-офф, но не раньше финала конференции.

Вундеркинд не покинул Торонто, остался с командой и в понедельник, сменив джерси на пиджак, появился на четвертой игре серии. Игре, которая должна была стать ключевой — «Харрикейнз» предстояло либо вернуться в это противостояние, либо потерять серьезную часть шансов на победу. Что же увидел Свечников с трибуны «Скоушабэнк-арены»?

Бостон Брюинз (Бостон) Все о команде

Два с половиной периода он определенно получал от матча удовольствие. Партнеры Андрея играли максимально дисциплинированно, старались минимизировать работу для вратаря Джеймса Раймера, а в тех случаях, когда это не удавалось, хоккеистам «Бостона» не особо везло.

Каролина Харрикейнз (Ролли) Все о команде

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«Харрикейнз» же свои немногочисленные шансы использовали идеально — в отсутствие главного молодого таланта их реализацией занялись парни поопытнее. В 10-й минуте 38-летний Джастин Уильямс прошил Ярослава Галака не самым сильным броском из левого круга вбрасывания, а на 33-й его 28-летний партнер Джордан Мартинук, по сути, повторил этот трюк.

Все достаточно спокойно катилось к победе «Каролины», но в третьей двадцатиминутке с «бандой придуркой», как его в прошлом сезоне назвал великий Дон Черри, случился провал, который, скорее всего, станет ключевым в этой серии. Все началось с коллективной ошибки игроков в черной форме и гола Джейка Дебраска.

А дальше «Ураганов» как будто отключили. Вскоре Коннор Клифтон счет сравнял, а следом коллеги Свечникова поочередно оставили Брэда Маршанда и того Дебраска с глазу на глаз с Раймером — форварды «Брюинз» уверенно прикончили соперника. 4 гола «Бостона» уместились в 7 минут, есть большие сомнения, что «Каролина» сможет опомниться после такого удара.

Официальный сайт НХЛ

Нельзя утверждать, что присутствие на льду россиянина помогло бы его клубу избежать этого кошмара, но с ним команде Бриндамора точно было бы полегче. Теперь же о финале конференции «Харрикейнз» могут только мечтать — отыграть 1−3 у набирающего ход «Бостона» будет невероятно трудно.