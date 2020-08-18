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10:02 (мск), источник: Sport24

Американец чуть не вылетел со льда от удара русского хоккеиста Задорова. «Колорадо» не пожалел «Аризону» — 7:1

Пока главный разгром плей-офф-2020.

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Источник: AP 2020

Плей-офф НХЛ-2020 обязательно запомниться своей непредсказуемостью. Уже за первые две с половиной недели в розыгрыше Кубке Стэнли случилось несколько сенсаций, а количество проходных матчей оказалось минимальным. Хотя, казалось бы, при формате в 24 команды, когда шанс побиться за серебряную чашку получили те, кто об этом и не мечтал, преимущество фаворитов над андердогами должно быть очень заметным. «Питтсбург», «Нэшвилл», «Торонто» и другие убедились, что это не так.

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В третьем матче серии против «Аризоны» возникли проблемы и у «Колорадо» — одного из реальных претендентов на титул. «Эвеланш» достаточно уверенно забрали две стартовые игры, а вот в следующей отдали сопернику преимущество и совершить камбэк не смогли. С одной стороны, ничего страшного для «Лавин» не случилось, с другой, «Койотис» могли почувствовать уверенность и кураж, которые порою творят чудеса.

Но «Колорадо» жестко пресек все надежды «Аризоны» на еще одну сенсацию (в плей-ин «Койотис» выбили «Предаторз»), во встрече номер 4 устроив ей пока главный разгром этого хоккейного августа. В понедельничном противостоянии все стало ясно уже к концу первого периода. Сначала тезки Ньето и Калверт дали мастер-класс на тему «Реализация выхода “2 в 1”».

А затем Назем Кадри в течение трех с половиной минут дважды реализовал большинство. За канадца ливанского происхождения хочется порадоваться отдельно — после 10 беспросветных с точки зрения кубковых перспектив лет в «Торонто» он, наконец, может всерьез побороться за главный клубный трофей мирового хоккея. Пока Кадри — одна из главных звезд плей-офф-2020.

Положив 3 гола за 6 минут, во втором игровом отрезке «Эвеланш» немного сбавили обороты — еще раз забили сами, но позволили «Аризоне» одну шайбу отыграть. В формате «5 на 4» защитник Джейкоб Чикран взял инициативу в свои руки и подарил фанатам «Койотис» редкие секунды радости в этот день.

А вот в третьей двадцатиминутке на льду снова была только одна команда. Кэйл Макар забивал так, будто на льду нет ни одного соперника, Калверту никто не мешал увеличивать преимущество «Лавин» броском с пятака, а Микко Рантанен красиво переправлял шайбу в ворота после дальнего выстрела партнера. В итоге, 7:1 — осталось понять нокдауном или нокаутом станет такой счет для «Аризоны».

«Койотис» попытались отомстить сопернику кулаками, но и здесь не особо преуспели — разборка получилась, как минимум, равной.

Ну, а российских болельщиков «Колорадо» по итогам этой игры могла расстроить разве что бледная игра русских игроков клуба. Никита Задоров и Валерий Ничушкин умудрились в сверхрезультативном для своей команды матче не набрать ни одного очка. А вот Владислав Наместников пропускал вторую игру подряд, по словам тренера Джареда Беднара он должен вернуться в строй со дня на день.

Впрочем, Задоров все-таки поучаствовал в одном ярком эпизоде — его хит на американце Винсе Хинострозе вполне может попасть в нарезку самых эпичных моментов нынешнего плей-офф. Хоккеист «Аризоны» чуть не вылетел со льда, ну, а его команда стало заметно ближе к вылету из плей-офф.

Артём Гаев

Аризона Койотс
1:7
0:3, 1:1, 0:3
Колорадо Эвеланш
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