Американец чуть не вылетел со льда от удара русского хоккеиста Задорова. «Колорадо» не пожалел «Аризону» — 7:1
Пока главный разгром плей-офф-2020.
Пока главный разгром плей-офф-2020.
В третьем матче серии против «Аризоны» возникли проблемы и у «Колорадо» — одного из реальных претендентов на титул. «Эвеланш» достаточно уверенно забрали две стартовые игры, а вот в следующей отдали сопернику преимущество и совершить камбэк не смогли. С одной стороны, ничего страшного для «Лавин» не случилось, с другой, «Койотис» могли почувствовать уверенность и кураж, которые порою творят чудеса.
Но «Колорадо» жестко пресек все надежды «Аризоны» на еще одну сенсацию (в
А затем Назем Кадри в течение трех с половиной минут дважды реализовал большинство. За канадца ливанского происхождения хочется порадоваться отдельно — после 10 беспросветных с точки зрения кубковых перспектив лет в «Торонто» он, наконец, может всерьез побороться за главный клубный трофей мирового хоккея. Пока Кадри — одна из главных звезд плей-офф-2020.
Положив 3 гола за 6 минут, во втором игровом отрезке «Эвеланш» немного сбавили обороты — еще раз забили сами, но позволили «Аризоне» одну шайбу отыграть. В формате «5 на 4» защитник Джейкоб Чикран взял инициативу в свои руки и подарил фанатам «Койотис» редкие секунды радости в этот день.
А вот в третьей двадцатиминутке на льду снова была только одна команда. Кэйл Макар забивал так, будто на льду нет ни одного соперника, Калверту никто не мешал увеличивать преимущество «Лавин» броском с пятака, а Микко Рантанен красиво переправлял шайбу в ворота после дальнего выстрела партнера. В итоге, 7:1 — осталось понять нокдауном или нокаутом станет такой счет для «Аризоны».
«Койотис» попытались отомстить сопернику кулаками, но и здесь не особо преуспели — разборка получилась, как минимум, равной.
Ну, а российских болельщиков «Колорадо» по итогам этой игры могла расстроить разве что бледная игра русских игроков клуба. Никита Задоров и Валерий Ничушкин умудрились в сверхрезультативном для своей команды матче не набрать ни одного очка. А вот Владислав Наместников пропускал вторую игру подряд, по словам тренера Джареда Беднара он должен вернуться в строй со дня на день.
Впрочем, Задоров
Артём Гаев