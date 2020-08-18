«Непригоден для игры». Русский форвард Тарасенко снова не попал в состав, «Сент-Луис» без него сравнял счет в серии

Источник: Reuters

Перед третьим матчем серии «Сент-Луис» — «Ванкувер», который состоялся в воскресенье, главный тренер «Блюз» Крэйг Беруби удивил жесткими решениями. После двух поражений подряд в заявке на матч не оказалось нападающих Владимира Тарасенко и Александра Стина, а герой прошлогоднего плей-офф вратарь Джордан Биннингтон переместился на скамейку запасных.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ea72b52504b9af113ea4" data-vnd="ea72b52504b9af113ea4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ea72b52504b9af113ea4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

С голкипером все было ясно — Беруби не устроила его игра на старте противостония с «Кэнакс» и коуч решил дать шанс Джейку Аллену. С форварда ситуация была сложнее — они не просто пропустили встречу, но и не участовали в утренней раскатке. Если вспомнить, что россиянин не так давно восстановился после операции на плече, можно было подумать, что он снова травмирован. Но и варианта, при котором тренерский штаб просто был недоволен его формой после возвращения на лед, исключать было нельзя.

После матча Беруби отделался от вопроса по поводу причин отсутствия Тарасенко классической для этого плей-офф формулировкой «непригоден для игры». Из-за пандемии коронавируса эта формулировка был введена Национальной хоккейной лигой, и клубы с удовольствием им пользуются. Тренерам больше не надо объяснять, что вызвало решение об отстранении от игры того или иного хоккеиста, будь он хоть трижды звездой, даже традиционный для прошлых лет статус «травма верхней/нижней части тела» теперь не в моде.

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В протоколе на матч номер 4 фамилий Тарасенко и Стина снова не оказалось, место первого номера опять досталось Аленна. Болельщикам оставалось продолжать гадать, травмирован ли россиянин или он пропал из состава по другим причинам.

«Блюз» и «Кэнакс» тем временем выдали очень бодрый первый период — они много бросали по воротам, удалялись и даже дрались. Перед перерывом сцепились Сэмуэль Блэйс и Антуан Руссель, чистую победу одержал ванкуверский француз, оперативно уложивший соперника на лед.

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Кулачный бой состоялся уже после первой шайбы вечера. «Сент-Луис» за первые 15 минут успел схватить 3 двухминутных штрафа, но в итоге сам забил в большинстве. Алекс Пьетранжело шлепнул от синей линии, а MVP прошлого розыгрыша Кубка Стэнли Райан О’Райлли оказался самым удачливым на отскоке.

Решающей же для судьбы этой встречи стала вторая двадцатиминутка. Она началась для «Сент-Луиса» с неприятностей — Джей Ти Миллер находился далеко от ворот Аленна, в левом круге вбрасывания, но даже оттуда смог так подкорректировать полет шайбы после броска Александра Эдлера, что голкипер увидел хоккейный снаряд за собственной спиной.

Но «Музыканты» после пропущенного гола не поплыли, по броскам в створ выиграли период со счетом 17−5 и заслуженно преобразовали это преимущество в пару точных бросок. Сперва Дэвид Перрон эффективно отборолся у борта и помог оформить дубль О’Райлли, а спустя почти 10 минут прострел Пьетранжело на дальней штанге замкнул Эдлер — в футболе на его счет записали бы автогол.

6 минут меньшинства в третьем периоде не помешали «Сент-Луису» уверенно довести дело до победы, счет в серии сравнялся 2:2.

Официальный сайт НХЛ

Ну, а поклонники «Блюз» уже не стесняются озвучивать напрашивающуюся мысль — без Тарасенко, Стина и Биннингтона, какими бы не были причины отсутствия первых двоих, их команда пока чувствует себя значительно лучше.