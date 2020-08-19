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10:22 (мск), источник: Sport24

Самый дорогой вратарь мира начал ошибаться. Прайсу засунули клюшку под свитер, он приблизил «Монреаль» к вылету

Проворов уже завтра может выйти во второй раунд плей-офф.

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Источник: AFP 2020

Перед матчем из Северной Америки пришла ужасная новость. Стало известно, что после продолжительной борьбы с раком на 57-м году жизни скончался член Зала славы НХЛ Дэйл Хаверчук.

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В последние годы он работал главным тренером клуба юниорской лиги Онтарио «Бэрри Колтс», но оставил пост в 2019-м году из-за обнаруженной болезни. Андрей Свечников, игравший под руководством Хаверчука, выразил в социальных сетях соболезнования его семье. На арене в Торонто команды почтили память ушедшего хоккеиста.

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Национальная Хоккейная Лига

С первой смены «Филадельфия» начала доминировать на льду, ее преимущество было и по игре, и по броскам. «Монреаль» за первые пять минут так вообще ни разу не потревожил Харта. Стало окончательно ясно, что вторая игра, где «Флайерз» уступили с разгромным счетом 0:5, осталась в прошлом и была скорее недоразумением для команды Виньо. «Летчики» открыли счет после идеального броска Раффли. Прайс в этой ситуации был бессилен.

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В первом периоде у «Филадельфии» было еще несколько голевых моментов. Один из них в большинстве, но в этой ситуации уже вратарь «Канадиенс» ничего не дал сделать сопернику. Кутюрье от досады даже за голову схватился. Потихоньку «Монреаль» перехватывал инициативу. В одном из эпизодов Проворов спас своего голкипера, вовремя подставив клюшку. Иван, как и прежде, много и здорово играл. Оборона «Флайерз» вообще выглядела очень надежно, пресекая любые атаки. 22-летний Харт играл надежно, в прошлой встрече он оформил самый молодой шат-аут в истории клуба и сделал все, чтобы эту встречу тоже провести идеально.

Филадельфия Флайерз (Филадельфия)

После перерыва «Монреаль» еще чаще стал атаковать и был близок к тому, чтобы сравнять счет. Однако несколько эпизодов помешали полностью перехватить инициативу. В одной из атак Питлик «поднял на вилы» Прайса и его клюшка оказалась под свитером канадского вратаря. Эпизод возмутил игроков «Канадиенс». Голкипер же сделал вид, что ничего не произошло.

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Правда, уже через несколько минут Прайс грубо ошибся и пропустил от Майерза. Неужели момент с Питликом так подействовал на лучшего вратаря мира? Таких легких шайб Кэри еще не пропускал в этом плей-офф. С 0:2 его команде было уже очень сложно отыграться. Во втором матче подряд она всё не могла забить.

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В третьем периоде, как бы ни пытался «Монреаль», сократить отставание в счете никак не удавалось, а еще и глупые удаления пошли. Защита «летчиков» выглядела практически непробиваемой, а Харта болельщики в твиттере вполне заслуженно называли стеной. У соперника был шанс что-то сделать в большинстве, но за две минуты численного преимущество только Сузуки один раз опасно бросил. Снятие Прайса в концовке тоже ни к нему не привело.

Официальный сайт НХЛ

Уже завтра «Филадельфия» может оформить выход во второй раунд — сейчас счет в серии 3−1.

Дарья Тубольцева

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Монреаль Канадиенс
0:2
0:1, 0:1, 0:0
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