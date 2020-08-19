Самый дорогой вратарь мира начал ошибаться. Прайсу засунули клюшку под свитер, он приблизил «Монреаль» к вылету
Проворов уже завтра может выйти во второй раунд
Проворов уже завтра может выйти во второй раунд
Перед матчем из Северной Америки пришла ужасная новость. Стало известно, что после продолжительной борьбы с раком на 57-м году жизни скончался член Зала славы НХЛ Дэйл Хаверчук.
В последние годы он работал главным тренером клуба юниорской лиги Онтарио «Бэрри Колтс», но оставил пост в 2019-м году
С первой смены «Филадельфия» начала доминировать на льду, ее преимущество было и по игре, и по броскам. «Монреаль» за первые пять минут так вообще ни разу не потревожил Харта. Стало окончательно ясно, что вторая игра, где «Флайерз» уступили с разгромным счетом 0:5, осталась в прошлом и была скорее недоразумением для команды Виньо. «Летчики» открыли счет после идеального броска Раффли. Прайс в этой ситуации был бессилен.
В первом периоде у «Филадельфии» было еще несколько голевых моментов. Один из них в большинстве, но в этой ситуации уже вратарь «Канадиенс» ничего не дал сделать сопернику. Кутюрье от досады даже за голову схватился. Потихоньку «Монреаль» перехватывал инициативу. В одном из эпизодов Проворов спас своего голкипера, вовремя подставив клюшку. Иван, как и прежде, много и здорово играл. Оборона «Флайерз» вообще выглядела очень надежно, пресекая любые атаки. 22-летний Харт играл надежно, в прошлой встрече он оформил самый молодой
После перерыва «Монреаль» еще чаще стал атаковать и был близок к тому, чтобы сравнять счет. Однако несколько эпизодов помешали полностью перехватить инициативу. В одной из атак Питлик «поднял на вилы» Прайса и его клюшка оказалась под свитером канадского вратаря. Эпизод возмутил игроков «Канадиенс». Голкипер же сделал вид, что ничего не произошло.
Правда, уже через несколько минут Прайс грубо ошибся и пропустил от Майерза. Неужели момент с Питликом так подействовал на лучшего вратаря мира? Таких легких шайб Кэри еще не пропускал в этом
В третьем периоде, как бы ни пытался «Монреаль», сократить отставание в счете никак не удавалось, а еще и глупые удаления пошли. Защита «летчиков» выглядела практически непробиваемой, а Харта болельщики в твиттере вполне заслуженно называли стеной. У соперника был шанс
Уже завтра «Филадельфия» может оформить выход во второй раунд — сейчас счет в серии 3−1.
Дарья Тубольцева