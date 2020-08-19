Овечкин не сдается! Русский снайпер спас «Вашингтон» от вылета из плей-офф, оформив дубль

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

0−3 в серии — это фактически приговор для «Вашингтона». И даже дело не в статистике, согласно которой у команды есть мизерный шанс отыграться после трех поражений. В первых трех матчах не сложилось впечатления, что «Кэпиталз» должны побеждать. У них, несмотря на звездный состав, не оказалось преимуществ по игре перед «Айлендерс». Ключевая фигура в этом противостоянии — Барри Тротц. Тренер, принесший «Кэпиталз» первое чемпионство в истории и покинувший после победы команду, отлично знает, за счет чего обыгрывать Овечкина и Ко. И как бы ни считали Рирдена идеологом победного плей-офф, руководит командой он хуже своего предшественника.

Да, главный тренер не может рассчитывать на Бэкстрема. Перед четвертым матчем были определенные надежды, что швед появится в составе. Но, увы, чуда не произошло. В первой тройке с Овечкиным вышел Кузнецов, однако по ходу игры Рирден постоянно менял звенья. Начали «столичные» встречу провально и «горели» после первого периода 0:2. На четвертой минуте счет открыл Пажо, а еще через пять Барзал удвоил преимущество своей команды. «Айлендерс» весьма изящно разрывали оборону соперника, а игра Холтби все больше вызывала вопросы — Брэйден и близко не выглядел на уровне сильнейших голкиперов мира. К «Кэпс» еще пошли ненужные удаления — нарушал правила даже Овечкин.

Перерыв благоприятно сказался на «Вашингтоне», и на второй период команда вышла преобразившейся. «Столичные» провели, наверное, свои лучшие 20 минут в этом плей-офф. Сначала Кузнецов сократил отставание в счете, совершив невероятный сольный проход из своей зоны и забив Варламову. В ассистентах оказался даже Холтби. Евгений, кстати, еще до стартового свистка привлек к себе внимание своей новой прической — во время исполнения гимнов он продемонстрировал абсолютно лысую голову. Любопытно, что россиянин сменил образ накануне важнейшего матча сезона. Неужели на удачу?

2:2 сделал Овечкин, забив в большинстве из своего «офиса». Благодаря этой заброшенной шайбе Александр догнал по голам в плей-офф Сидни Кросби и Горди Хоу (68). Игра была довольно агрессивной, и тон ей задавали хоккеисты «Вашингтона». Они летели в атаку и были готовы выгрызать шайбу. На их фоне «островитяне» немного потерялись.

В третьем периоде прессинг в исполнении «Кэпс» продолжился. Им было не куда отступать — еще одна пропущенная шайба отправит команду в отпуск до декабря. Отдыхать она совсем не хотела. И кому, как не капитану было брать все в свои руки в такой ответственный момент. На четвертой минуте Овечкин вывел «Вашингтон» вперед, забив в своей привычной манере, но теперь уже в равных составах, голеву/ передачу отдал Орлов. В этот же день, 18 сентября, старшему сыну Александра исполнилось два года — можно считать, что папа поздравил Сережу дублем.

После дубля Ови «Айлендерс» окончательно поникли и растворились на площадке. Варламову все чаще приходилось вступать в игру. Наконец-то начал бросать по воротам Илья Ковальчук, который до этого крайне неудачно проводил серию. Тротцу не помогло закончить серию даже снятие голкипера на последней минуте. «Вашингтон» выстоял, а Овечкин чуть не сделал хет-трик — за 30 секунд до конца бросил по пустым воротам и промазал.

Всего четыре раза за 103 года существования НХЛ командам удавалось отыграться с 0−3 в серии. Так что шансы «Вашингтона» даже после этой эффектной победы ничтожны малы. Но разве лучшая лига мира не научила нас ничему не удивляться, особенно в этом летнем плей-офф? Если «Кэпиталз» возьмут еще три встречи, это будет настоящим чудом. Но кто из нас не верит в хоккейные чудеса?