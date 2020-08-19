Овечкин не сдается! Русский снайпер спас «Вашингтон» от вылета из плей-офф, оформив дубль
«Кэпиталз» нужно еще три победы подряд.
«Кэпиталз» нужно еще три победы подряд.
0−3 в серии — это фактически приговор для «Вашингтона». И даже дело не в статистике, согласно которой у команды есть мизерный шанс отыграться после трех поражений. В первых трех матчах не сложилось впечатления, что «Кэпиталз» должны побеждать. У них, несмотря на звездный состав, не оказалось преимуществ по игре перед «Айлендерс». Ключевая фигура в этом противостоянии — Барри Тротц. Тренер, принесший «Кэпиталз» первое чемпионство в истории и покинувший после победы команду, отлично знает, за счет чего обыгрывать Овечкина и Ко. И как бы ни считали Рирдена идеологом победного
Да, главный тренер не может рассчитывать на Бэкстрема. Перед четвертым матчем были определенные надежды, что швед появится в составе. Но, увы, чуда не произошло. В первой тройке с Овечкиным вышел Кузнецов, однако по ходу игры Рирден постоянно менял звенья. Начали «столичные» встречу провально и «горели» после первого периода 0:2. На четвертой минуте счет открыл Пажо, а еще через пять Барзал удвоил преимущество своей команды. «Айлендерс» весьма изящно разрывали оборону соперника, а игра Холтби все больше вызывала вопросы — Брэйден и близко не выглядел на уровне сильнейших голкиперов мира. К «Кэпс» еще пошли ненужные удаления — нарушал правила даже Овечкин.
Перерыв благоприятно сказался на «Вашингтоне», и на второй период команда вышла преобразившейся. «Столичные» провели, наверное, свои лучшие 20 минут в этом
2:2 сделал Овечкин, забив в большинстве из своего «офиса». Благодаря этой заброшенной шайбе Александр догнал по голам в
В третьем периоде прессинг в исполнении «Кэпс» продолжился. Им было не куда отступать — еще одна пропущенная шайба отправит команду в отпуск до декабря. Отдыхать она совсем не хотела. И кому, как не капитану было брать все в свои руки в такой ответственный момент. На четвертой минуте Овечкин вывел «Вашингтон» вперед, забив в своей привычной манере, но теперь уже в равных составах, голеву/ передачу отдал Орлов. В этот же день, 18 сентября, старшему сыну Александра исполнилось два года — можно считать, что папа поздравил Сережу дублем.
После дубля Ови «Айлендерс» окончательно поникли и растворились на площадке. Варламову все чаще приходилось вступать в игру.
Всего четыре раза за 103 года существования НХЛ командам удавалось отыграться с 0−3 в серии. Так что шансы «Вашингтона» даже после этой эффектной победы ничтожны малы. Но разве лучшая лига мира не научила нас ничему не удивляться, особенно в этом летнем
Дарья Тубольцева