Русский вратарь становится героем «Далласа». У Худобина — спасение черенком клюшки, 28 сэйвов и победа

Источник: AP 2020

Кто бы мог предположить до старта плей-офф, что еще один русский вратарь сможет стать первым номером своей команды! Антона Худобина давно называют лучшим бэкапом в лиге, но при этом его никогда не рассматривали в качестве номера один. В «Старз» есть Бен Бишоп, который обычно много и надежно играет в плей-офф и не нуждается в регулярных заменах. Однако в этом году из-за проблем со здоровьем американец уступил место Худобину. Команда из Техаса сначала дважды уступила с ним в воротах (но винить голкипера в этих поражения было бы неправильно), а затем дважды с ним выиграла, плюс один раз успеха добилась с Бишопом. Так, в 34 года Антон впервые в своей карьере громко заявил о себе в матчах Кубка Стэнли, до этого в плей-офф за «Даллас» и «Бостон» он выходил исключительно на замену.

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Даллас Старз (Даллас) Все о команде

По сравнению с четвертой встречей игра получилась совсем не результативной. Тогда соперники «стреляли» дублями и хет-триками, а вратари были почти бессильны после такого количества атак. В этот вечер игра голкиперов стала ключевым фактором, а цена ошибки возросла многократно. Счет в матче открыли «Старз» по протоколу в меньшинстве, хотя играли «четыре на четыре». В тот момент, когда Расмус Андерссон выходил со скамейки штрафников, Бенн с Сегином убежал в контратаке и забил. На скорости Джейми влетел в ворота и сбил их, но шайбу все-таки засчитали, так как она пересекла линию раньше, чем там оказался хоккеист.

Первый период прошел с большим преимуществом «Далласа», который перебросал соперника 14−7. Но все-таки в концовке «Калгари», который все еще не может рассчитывать на одного из своих лидеров Ткачака, сравнял счет. В моменте с голом Баклунда Худобин сыграл неидеально, но больше повода усомниться в себе в этой встрече не дал.

Антон делал много важных сэйвов, но особенно запомнилось одно его спасение в третьем периоде. На восьмой минуте Худобин черенком своей клюшки отразил мощнейший бросок Линдхольма. Он оказался таким сильным, что выбил клюшку из рук голкипера. Всего россиянин отразил 28 бросков из 29-ти.

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Победный гол же оказался на счету Клинберга, отметившегося в самом начале третьей двадцатиминутки. После этого «Флэймз» имели минимум голевых моментов и отыграться так и не сумели. Счет в серии стал 3−2 в пользу «Старз».

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Российские полевые хоккеисты игру не провалили, но и не запомнились полезными действиями. Радулов, выходивший в первой тройке, вновь получил удаление, один раз бросил по воротам. Гурьянов правил не нарушал, но играл чуть ли не меньше всего из форвардов «Далласа». Стабильности Денису еще не хватает, та же проблема у его более опытного соотечественника.