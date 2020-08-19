Русский вратарь становится героем «Далласа». У Худобина — спасение черенком клюшки, 28 сэйвов и победа
«Старз» в шаге от выхода во второй раунд.
«Старз» в шаге от выхода во второй раунд.
Кто бы мог предположить до старта
По сравнению с четвертой встречей игра получилась совсем не результативной. Тогда соперники «стреляли» дублями и
Первый период прошел с большим преимуществом «Далласа», который перебросал соперника 14−7. Но
Антон делал много важных сэйвов, но особенно запомнилось одно его спасение в третьем периоде. На восьмой минуте Худобин черенком своей клюшки отразил мощнейший бросок Линдхольма. Он оказался таким сильным, что выбил клюшку из рук голкипера. Всего россиянин отразил 28 бросков из 29-ти.
Победный гол же оказался на счету Клинберга, отметившегося в самом начале третьей двадцатиминутки. После этого «Флэймз» имели минимум голевых моментов и отыграться так и не сумели. Счет в серии стал 3−2 в пользу «Старз».
Российские полевые хоккеисты игру не провалили, но и не запомнились полезными действиями. Радулов, выходивший в первой тройке, вновь получил удаление, один раз бросил по воротам. Гурьянов правил не нарушал, но играл чуть ли не меньше всего из форвардов «Далласа». Стабильности Денису еще не хватает, та же проблема у его более опытного соотечественника.
Дарья Тубольцева