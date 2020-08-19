Овечкин повторил российский рекорд Малкина по матчам с двумя и более голами в плей-офф НХЛ

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Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «столичных», которые в ходе матча уступали — 0:2. Счёт в серии стал 3−1 в пользу «Айлендерс».

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Дубль в этой встрече оформил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды в девятый раз за карьеру забил минимум два гола в матче плей-офф НХЛ. Александр повторил российский рекорд нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина по матчам с двумя и более голами в плей-офф НХЛ.