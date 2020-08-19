Овечкин повторил российский рекорд Малкина по матчам с двумя и более голами в плей-офф НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии четвертьфинала
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии четвертьфинала
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «столичных», которые в ходе матча уступали — 0:2. Счёт в серии стал 3−1 в пользу «Айлендерс».
Дубль в этой встрече оформил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды в девятый раз за карьеру забил минимум два гола в матче
Третье место занимает Павел Буре (восемь), следом располагаются Вячеслав Козлов, а также нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (все по семь).