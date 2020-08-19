«Вегас» стал первым четвертьфиналистом Кубка Стэнли

Источник: AFP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Пачиоретти (20-я минута), Марк Стоун (21), Алек Мартинес (28) и Алекс Так (42). У проигравших отличились Джонатан Тэйвз (11), Алекс Дебринкэт (19) и Патрик Кейн (25).

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Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Вегаса». Команда стала первой, вышедшей в четвертьфинал Кубка Стэнли. Соперник «Вегаса» на следующей стадии плей-офф НХЛ определится позднее.

Вегас Голден Найтс (Парадайс) Все о команде

«Вегас» проводит свой третий сезон в НХЛ. В первом сезоне команда из Лас-Вегаса дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Вашингтону» со счетом 1−4 в серии. В сезоне-2018/19 «Вегас» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Сан-Хосе» — 3−4. «Чикаго» вышел в плей-офф впервые с сезона-2016/17, тогда команда в первом раунде уступила «Нэшвиллу» — 0−4.

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