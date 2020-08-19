«Вегас» стал первым четвертьфиналистом Кубка Стэнли
ТАСС, 19 августа. «Вегас» одержал победу над «Чикаго» со счетом 4:3 в пятом матче серии первого раунда
ТАСС, 19 августа. «Вегас» одержал победу над «Чикаго» со счетом 4:3 в пятом матче серии первого раунда
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Пачиоретти (20-я минута), Марк Стоун (21), Алек Мартинес (28) и Алекс Так (42). У проигравших отличились Джонатан Тэйвз (11), Алекс Дебринкэт (19) и Патрик Кейн (25).
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Вегаса». Команда стала первой, вышедшей в четвертьфинал Кубка Стэнли. Соперник «Вегаса» на следующей стадии
«Вегас» проводит свой третий сезон в НХЛ. В первом сезоне команда из
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