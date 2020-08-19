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11:10 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» стал первым четвертьфиналистом Кубка Стэнли

ТАСС, 19 августа. «Вегас» одержал победу над «Чикаго» со счетом 4:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

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Источник: AFP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Пачиоретти (20-я минута), Марк Стоун (21), Алек Мартинес (28) и Алекс Так (42). У проигравших отличились Джонатан Тэйвз (11), Алекс Дебринкэт (19) и Патрик Кейн (25).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Вегаса». Команда стала первой, вышедшей в четвертьфинал Кубка Стэнли. Соперник «Вегаса» на следующей стадии плей-офф НХЛ определится позднее.

Вегас Голден Найтс (Парадайс)

«Вегас» проводит свой третий сезон в НХЛ. В первом сезоне команда из Лас-Вегаса дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Вашингтону» со счетом 1−4 в серии. В сезоне-2018/19 «Вегас» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Сан-Хосе» — 3−4. «Чикаго» вышел в плей-офф впервые с сезона-2016/17, тогда команда в первом раунде уступила «Нэшвиллу» — 0−4.

Официальный сайт НХЛ
Национальная Хоккейная Лига

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, команды Восточной конференции — в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.

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Вегас Голден Найтс
4:3
1:2, 2:1, 1:0
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