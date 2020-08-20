Сезон для Свечникова завершен. «Каролину» дожал чешский обладатель «Ришара»

Источник: AFP 2020

И снова Мартинук

Второй матч подряд Андрея Свечникова в ударном звене «Каролины» заменял истинный разрушитель Мартинук. В прошлой игре Род Бриндамор сначала пробовал в паре с Ахо и Терявяйненом Нидеррайтера, но никакой пользы этот ход не принес. Другое дело — выход Мартинука.

Джордан отметился голом (мог оформить дубль, но шайбы после игры высоко поднятой клюшкой не засчитывают), а сегодня помог «Каролине» открыть счет. Нападающий выполнил свое предназначение на пятаке и помешал Галаку среагировать на кистевой бросок Хайдна Флери. Арбитр за воротами даже не сразу понял, что шайба пересекла линию. Но видеоповтор развеял все сомнения.

Возвращение лидера

Буквально после раскатки стало известно, что у «Бостона» вернулась в состав главная звезда — Давид Пастрняк, пропустивший последние три игры из-за проблем со здоровьем. У «Каролины» же в воротах появился Петр Мразек — именно их чешская дуэль стала ключевой. Голкипер «Харрикейнз» так и не позволил отличиться обладателю «Мориса Ришара», хотя моменты были шикарные. Сначала Петр хладнокровно действовал на перемещении.

Во втором периоде Пастрняк заработал удаление, но, выскочив со скамейки штрафников, мог реабилитироваться. Мразек был против.

Cправился Петр и с выходом «один на один» Бержерона — правда, в том эпизоде ему помог Ахо, ценой удаления придержавший атакующего. В итоге лидеры «Бостона» отличились уже в большинстве: Давид Крейчи удачно замкнул футбольный пас Пастрняка.

Большинство

Перехвалили мы Мартинука. В концовке второго периода нападающий увлекся силовой борьбой и за грязный прием против Каше поплатился малым штрафом (хотя, Хара, кажется, выпрашивал больше). Но «Бостону» хватило и этого — спецбригады Брюса Кэссиди сегодня сработали на «отлично». Бержерон понимал, что за три секунды до сирены отдавать пас партнеру — бессмысленно и бросил с нулевого угла. Мразек к такой наглости нападающего оказался не готов. Так две шайбы в большинстве перевернули игру.

Шанс

«Каролина» бросилась отыгрываться с первых минут третьего периода. Вот он шанс — на скамейку штрафников отправился Нордстрем. И ведь шайба отлично ходила по зоне, и четверка обороняющихся прижалась к воротам, но в завершающей стадии — беда. До по-настоящему опасных бросков дело так и не дошло. Казалось, уже от безысходности фол в атаке заработал опытный Уильямс. Снова отдуваться за партнеров пришлось Мразеку — чех совершил серию потрясающих сэйвов, а в нужный момент ему пришла на помощь перекладина. В концовке — все как у классика: замена вратаря, тайм-аут, финальный штурм. Но Галак пропускать больше не собирался. «Бостон» проходит во второй раунд, а «Каролина» покидает пузырь.

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