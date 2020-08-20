Сезон для Свечникова завершен. «Каролину» дожал чешский обладатель «Ришара»
«Бостон» — во втором раунде
«Бостон» — во втором раунде
Второй матч подряд Андрея Свечникова в ударном звене «Каролины» заменял истинный разрушитель Мартинук. В прошлой игре Род Бриндамор сначала пробовал в паре с Ахо и Терявяйненом Нидеррайтера, но никакой пользы этот ход не принес. Другое дело — выход Мартинука.
Джордан отметился голом (мог оформить дубль, но шайбы после игры высоко поднятой клюшкой не засчитывают), а сегодня помог «Каролине» открыть счет. Нападающий выполнил свое предназначение на пятаке и помешал Галаку среагировать на кистевой бросок Хайдна Флери. Арбитр за воротами даже не сразу понял, что шайба пересекла линию. Но видеоповтор развеял все сомнения.
Буквально после раскатки стало известно, что у «Бостона» вернулась в состав главная звезда — Давид Пастрняк, пропустивший последние три игры
Во втором периоде Пастрняк заработал удаление, но, выскочив со скамейки штрафников, мог реабилитироваться. Мразек был против.
Cправился Петр и с выходом «один на один» Бержерона — правда, в том эпизоде ему помог Ахо, ценой удаления придержавший атакующего. В итоге лидеры «Бостона» отличились уже в большинстве: Давид Крейчи удачно замкнул футбольный пас Пастрняка.
Перехвалили мы Мартинука. В концовке второго периода нападающий увлекся силовой борьбой и за грязный прием против Каше поплатился малым штрафом (хотя, Хара, кажется, выпрашивал больше). Но «Бостону» хватило и этого — спецбригады Брюса Кэссиди сегодня сработали на «отлично». Бержерон понимал, что за три секунды до сирены отдавать пас партнеру — бессмысленно и бросил с нулевого угла. Мразек к такой наглости нападающего оказался не готов. Так две шайбы в большинстве перевернули игру.
«Каролина» бросилась отыгрываться с первых минут третьего периода. Вот он шанс — на скамейку штрафников отправился Нордстрем. И ведь шайба отлично ходила по зоне, и четверка обороняющихся прижалась к воротам, но в завершающей стадии — беда. До
Михаил Скрыль