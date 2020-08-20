Новый сюрприз в плей-офф НХЛ. После 2 часов без голов «Монреаль» забил 5 за матч и отложил свой отпуск

Источник: AFP 2020

После четвертого матча серии «Филадельфия» — «Монреаль» казалось, что «Канадиенс» — один из «случайных» участников первого раунда плей-офф НХЛ — обречены. Попав в розыгрыш Кубка Стэнли благодаря пандемии коронавируса и расширению его формата до 24 клубов, команда Клода Жюльена в двух последних играх не забросила не шайбы — нет, она не посыпалась, как «Аризона», но в ее камбэк со счета 1−3 как-то совсем не верилось.

Но «Канадиенс» продолжили удивлять. На пятую встречу они вышли максимально мотивированными и с первого периода стали преобразовывать этот настрой в результат. «Монреаль» поколачивал соперника на всех участках площадки.

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Самый дорогой хоккейный вратарь планеты Земля Кэри Прайс привычно для плей-офф-2020 тащил. А Ксавье Улле и Джоэл Армия придумали простенький, но от этого не менее нужный гол в меньшинстве. В итоге, вполне заслуженные для «Монреаля» цифры 1:0 к окончанию двадцатиминутки.

Сразу после перерыва запредельная мотивация сыграла против канадского клуба. Каспери Котканиеми врезался в голову Трэвиса Сэнхайма после того, как тот расстался с шайбой и заработал матч-штраф. Суровость наказания выглядела не совсем очевидной, но «Монреалю» от этого было не легче — команда не только потеряла одного из лидеров, но и на 5 минут осталась в меньшинстве.

«Филадельфия» подвернувшимся шансом воспользовалась по полной — Якуб Ворачек сначала не сильно, зато эффективно бросил из правого круга вбрасывания, а затем воспользовался коньком соперника, чтобы впервые за вечер вывел «Флайерз» вперед. Ощущение, что «Канадиенс» уже не сможет подняться на ноги, снова вернулось.

Вот только банда Жюльена снова заставила себя уважать. Всего в течение полутора минут Армиа напомнил всем, что вратарю «Филадельфии» Картеру Харту всего 20 лет и он способен досадно ошибаться, а Брендан Галлахер включил режим теннисиста и отправил шайбу в ворота с лету. Мгновенный камбэк поставил исход матча под большой вопрос.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qH1D_-PnWNU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Третий период только убедил в мысли, что это был вечер «Канадиенс». Схватив два удаления к его экватору, «Монреаль» своими руками помог сопернику еще раз отыграться, но тут же опять сотворил небольшое чудо. Всего через 22 секунды после шайбы Джоэла Фараби парни в белой форме накрыли «Флайерз» в их зоне, Джонатан Друэн выдал шикарнейший пас из-за ворот, а Ник Сузуки выдал удивительную паузу и, уложив на лед Харта, остался перед пустой рамкой. Достойна ли такая красота, чтобы стать победной в игре? Абсолютно!