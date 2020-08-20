Новый сюрприз в плей-офф НХЛ. После 2 часов без голов «Монреаль» забил 5 за матч и отложил свой отпуск
«Филадельфии» придется помучиться с аутсайдером.
«Филадельфии» придется помучиться с аутсайдером.
После четвертого матча серии «Филадельфия» — «Монреаль» казалось, что «Канадиенс» — один из «случайных» участников первого раунда
Но «Канадиенс» продолжили удивлять. На пятую встречу они вышли максимально мотивированными и с первого периода стали преобразовывать этот настрой в результат. «Монреаль» поколачивал соперника на всех участках площадки.
Самый дорогой хоккейный вратарь планеты Земля Кэри Прайс привычно для плей-офф-2020 тащил. А Ксавье Улле и Джоэл Армия придумали простенький, но от этого не менее нужный гол в меньшинстве. В итоге, вполне заслуженные для «Монреаля» цифры 1:0 к окончанию двадцатиминутки.
Сразу после перерыва запредельная мотивация сыграла против канадского клуба. Каспери Котканиеми врезался в голову Трэвиса Сэнхайма после того, как тот расстался с шайбой и заработал
«Филадельфия» подвернувшимся шансом воспользовалась по полной — Якуб Ворачек сначала не сильно, зато эффективно бросил из правого круга вбрасывания, а затем воспользовался коньком соперника, чтобы впервые за вечер вывел «Флайерз» вперед. Ощущение, что «Канадиенс» уже не сможет подняться на ноги, снова вернулось.
Вот только банда Жюльена снова заставила себя уважать. Всего в течение полутора минут Армиа напомнил всем, что вратарю «Филадельфии» Картеру Харту всего 20 лет и он способен досадно ошибаться, а Брендан Галлахер включил режим теннисиста и отправил шайбу в ворота с лету. Мгновенный камбэк поставил исход матча под большой вопрос.
Третий период только убедил в мысли, что это был вечер «Канадиенс». Схватив два удаления к его экватору, «Монреаль» своими руками помог сопернику еще раз отыграться, но тут же опять сотворил небольшое чудо. Всего через 22 секунды после шайбы Джоэла Фараби парни в белой форме накрыли «Флайерз» в их зоне, Джонатан Друэн выдал шикарнейший пас
Так и случилось, «Монреаль» дотерпел и сократил свое отставание в этом противостоянии — 2−3. Самая слабая команда нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли никак не хочет отправляться в отпуск и это точно главная сенсация плей-офф-2020. Русский защитник Иван Проворов привычно провел на льду больше 25 минут, закончил матч с показателем полезности «-1», а на поздравления с выходом в следующий раунд он и его партнеры в этой встрече не наиграли.