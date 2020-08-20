Двухметровый русский защитник забил в плей-офф НХЛ впервые за 2,5 года. «Колорадо» Задорова легко прошел «Аризону»
«Койотис» второй раз подряд получили 1:7.
«Койотис» второй раз подряд получили 1:7.
Противостояние «Колорадо» и «Аризоны» получилось одним из самых предсказуемых в этом богатом на сенсации
Цель эта была достигнута уже к первому перерыву. Команда Рика Токкета активно удалялась, а фаворит серии методично ее за это наказывал. Сперва клуб из Денвера расчертил красивую комбинацию с завершением от одного из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли Назема Кадри.
Со второй попытки большинства «Лавинам» хватило дальнего выстрела Самуэля Жирара. Впрочем, Дарси Кюмпер мог бы и справиться с этим броском, если бы не образцовая работа на пятаке от Валерия Ничушкина.
Ну, а когда за полторы минуты до сирены на перерыв Кадри образцово исполнил выход «1 в 0» матч можно было заканчивать и отправлять команды в гостиницу — все было кончено.
Дальше «Колорадо» просто получал удовольствие, а его игроки набивали себе статистику. Больше всех в этом преуспел претендент на «Харт Трофи» Нэтан Маккиннон. За вечер он заработал 4 результативных балла, умудрившись, например, оформить дубль в течение 58 секунд. Пока «Колорадо» и его лидеры так хороши, что за соперников становится немного страшно.
Очередной суперрезультативный матч «Эвеланш»
В итоге «Аризона» попрощалась с
«Что нужно сделать «Колорадо», чтобы дойти до Кубка Стэнли? На самом деле у нас всё для этого есть. Настолько глубокий состав и команда, что любой может забить. Любое звено может сделать игру. Очень хорошая защита. У нас два очень сильных вратаря. Даже непонятно, кто из них первый номер. Голкипер в
Мы знаем, что нужно делать, где нам добавить. Мы посмотрели контрольный матч с «Миннесотой», разобрали его. Там
Артём Гаев