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10:57 (мск), источник: Sport24

Двухметровый русский защитник забил в плей-офф НХЛ впервые за 2,5 года. «Колорадо» Задорова легко прошел «Аризону»

«Койотис» второй раз подряд получили 1:7.

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Источник: AFP 2020

Противостояние «Колорадо» и «Аризоны» получилось одним из самых предсказуемых в этом богатом на сенсации плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Койотис» получили 0:3, уже в стартовом матче, немного пободались, но снова проиграли в следующем, а победив в третьей игре, тут же были жестко поставлены на место. «Колорадо», который многие считают едва ли не главным претендентом на Кубком Стэнли, больше не стал играться с аутсайдером и вынес его со счетом 7:1. В среду «Эвеланш» выходили на лед с четкой целью — добить «Аризону» и начать готовиться ко второму раунду.

Цель эта была достигнута уже к первому перерыву. Команда Рика Токкета активно удалялась, а фаворит серии методично ее за это наказывал. Сперва клуб из Денвера расчертил красивую комбинацию с завершением от одного из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли Назема Кадри.

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Со второй попытки большинства «Лавинам» хватило дальнего выстрела Самуэля Жирара. Впрочем, Дарси Кюмпер мог бы и справиться с этим броском, если бы не образцовая работа на пятаке от Валерия Ничушкина.

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Ну, а когда за полторы минуты до сирены на перерыв Кадри образцово исполнил выход «1 в 0» матч можно было заканчивать и отправлять команды в гостиницу — все было кончено.

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Дальше «Колорадо» просто получал удовольствие, а его игроки набивали себе статистику. Больше всех в этом преуспел претендент на «Харт Трофи» Нэтан Маккиннон. За вечер он заработал 4 результативных балла, умудрившись, например, оформить дубль в течение 58 секунд. Пока «Колорадо» и его лидеры так хороши, что за соперников становится немного страшно.

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Очередной суперрезультативный матч «Эвеланш» наконец-то привел и к первому русскому голу в этой серии. Его автором стал Никита Задоров, а забил он не в самой привычной для защитника манере. 196-сантиметровый гигант накатил на пятак, получил передачу от того же Маккиннона и переправил шайбу в сетку. До этого Никита забивал в плей-офф НХЛ всего один раз — в апреле 2018-го. Спустя два с половиной года это случилось снова, к полуфиналу конференции он будет готовиться в приподнятом настроении.

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В итоге «Аризона» попрощалась с плей-офф НХЛ вторым кряду разгромом со счетом 1:7, ну, а «Колорадо» пока всеми силами дает понять, что июльский прогноз Задорова вполне может сбыться:

«Что нужно сделать «Колорадо», чтобы дойти до Кубка Стэнли? На самом деле у нас всё для этого есть. Настолько глубокий состав и команда, что любой может забить. Любое звено может сделать игру. Очень хорошая защита. У нас два очень сильных вратаря. Даже непонятно, кто из них первый номер. Голкипер в плей-офф — это наполовину залог победы. Есть такое негласное правило. Но когда у тебя два вратаря, которые могут потащить на протяжении 20 матчей, — это хорошо.

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Мы знаем, что нужно делать, где нам добавить. Мы посмотрели контрольный матч с «Миннесотой», разобрали его. Там чуть-чуть не хватало нам огня. Но этот огонь точно придёт в воскресенье в матче с «Сент-Луисом». Начинаются уже настоящие игры — против тех соперников, которых мы не очень любим, и против которых мы точно будем биться. Главное — обойтись без травм. Если «Колорадо» продержится без них, думаю, мы точно выиграем Кубок Стэнли в этом году.

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Артём Гаев

Колорадо Эвеланш
7:1
3:0, 3:0, 1:1
Аризона Койотс
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