Овечкин без шансов вылетел из плей-офф! «Вашингтон» получил 0:4 от «Айлендерс» и ушел в отпуск, победив лишь раз

Александр Овечкин:

«Мы понимали, что этот матч может стать нашим последним в сезоне. Отработанное меньшинство на старте второго периода, классная игра Холтби и гол Кузи стали поворотными моментами. Если будем и дальше играть так, как сегодня, у нас неплохой шанс вернуться в эту серию».

Тодд Рирден:

«Овечкин стал отцом, взял на себя роль лидера в раздевалке, боролся с неудачами и в итоге поднял Кубок Стэнли над головой. Он жаждет сделать это снова. Мы оказались в сложной ситуации, когда не заработали победы в первых трёх матчах серии с “Айлендерс”. Но четвёртый матч стал первой игрой, в которую мы вложили достаточно работы. Овечкин был лидером и по тому, что он говорил, и по тому, что он делал. Это именно то, что нам необходимо, чтобы продолжить участие в плей-офф».

После четвертого матча серии «Вашингтон» — «Айлендерс» хоккеистов и тренеров «Кэпиталз» переполняли эмоции. Они наслаждались победой, отвешивали друг другу комплименты, еле сдерживались, чтобы не пообещать обязательно выйти во второй раунд. Понять их можно было — все-таки для команды этот успех стал первым в нынешнем плей-офф, но все-таки казалось, что клуб из столицы США почувствовал свою силу слишком рано. Счет в серии стал лишь 1−3, а «Нью-Йорку» по-прежнему оставалось выиграть лишь раз, чтобы отправить соперника в отпуск.

«Островитяне» говорили меньше, зато на деле оказались более продуктивными. С первых минут игры номер 5 они дали понять, что в их планах ничего не изменилось. Максимальные самоотдача и дисциплина, попытка снизить к минимуму голевые шансы для соперника и умение терпеливо ждать своих возможностей. Ко всем этому снова добавилась запредельно уверенная игра от русского вратаря Семена Варламова и этого оказалось достаточно, чтобы добиться нужного результата. Российский кипер с первых минут был безупречен и совершил важнейший сэйв на Рихарде Панике.

Ну, а его партнеры дважды вынудили соперника удалиться и одну из этих попыток реализовали. Хоккеисты «Вашингтона» позволили Броку Нельсона бросить, забрать отскок и скинуть шайбу на Энтони Бовилье. Есть сомнения, что ключевые матчи плей-офф выигрываются при таком уровне безалаберности.

Ничего особо не изменилось во второй двадцатиминутке — «Столичные» не смогли включиться на полную, как это получилось у них в прошлой игре, а без этого обыграть «Айлендерс» Троца просто невозможно. Да, Овечкин привычно был самым бросающим игроком матча, но за 40 минут соперник позволил ему проверить Семена Варламова всего 3 раза — слишком мало.

«Нью-Йорк» же снова дождался ошибки «Вашингтона» и жестко его за это наказал. На этот раз парни белом умчались в контратаку «3 в 2», но Джош Бейли и Бовилье отлично справились и вдвоем — первый выдал шикарный пас, второй не оставил шансов Холтби. Счет 0:2 по такому хоккею выглядел для команды Овечкина приговором.

Приговор этот в начале третьего игрового отрезка мог отменить вернувшийся в строй Никлас Бэкстрем, но Варламов совершил, возможно, ключевое спасение в серии. Россиянин намертво поймал шайбу и, кажется, окончательно добил «Кэпиталз» — собраться на нормальный штурм их звезды так и не смогли.

В итоге все вообще закончилось разгромом 4:0 — «Айлендерс» забили дважды в пустые ворота. Овечкин и компания, несмотря на все обещания, безвольно слили последний для себя матч сезона. До этого Александр Великий ни разу в карьере не проигрывал серию первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 1−4 — этот кубковый провал один из главных в его карьере. Барри Тротц доказал боссам «Вашингтона», что два года назад те зря пожалели денег на новый контракт с тренером, выигравшим для них Кубок Стэнли. «Нью-Йорк» идет дальше, а «Вашингтону» в ближайшее время предстоит ответить на много вопросов.

Овечкин будет вести переговоры о новом контракте. Илья Ковальчук думать о том, стоит ли ему вообще продолжать игровую карьеру и если да, то на каком континенте. Генменеджер Маклеллан должен решить, продолжает ли он верить в Рирдена. Список можно продолжать. Поход за вторым Кубком Стэнли во второй раз подряд закончился для «Кэпиталз» в самом начале — этой команде точно нужна перезагрузка!