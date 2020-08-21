Нападающий «Далласа» Гурьянов первым из россиян забросил четыре шайбы в матче плей-офф НХЛ

Источник: AP 2020

Голы 23-летнего нападающего, который был признан первой звездой матча, помогли его команде переломить ход встречи — уступая со счетом 0:3 к седьмой минуте, «Даллас» выиграл матч со счетом 7:3. Помимо четырех шайб, Гурьянов сделал одну результативную передачу.

«Даллас» стал первой командой в истории НХЛ, которая в матче плей-офф, проигрывая в три шайбы, сумела победить с разницей в четыре гола.

В следующем раунде «Даллас» сыграет с «Колорадо». Ранее в четвертьфинал пробились «Тампа», «Айлендерс», «Бостон» и «Вегас».

Первый среди россиян

Гурьянов стал первым российским хоккеистом, который сумел забросить четыре шайбы в матче плей-офф НХЛ. Также он стал вторым россиянином, набравшим пять очков в одной игре плей-офф. Первым был Александр Могильный, который в составе «Нью-Джерси» 28 апреля 2001 года забросил две шайбы и отдал три результативные передачи во встрече против «Торонто».

Российский нападающий стал третьим игроком в истории клуба, который набрал пять очков в игре Кубка Стэнли. В 1981 году таким достижением отметился Тим Янг, в 1982-м — Бобби Смит, тогда команда выступала в Миннеаполисе и носила название «Миннесота Норт Старз». Также российский форвард стал седьмым хоккеистом и самым молодым (23 года 75 дней) в истории НХЛ, который забросил четыре шайбы в решающей игре серии (последнем победном матче) в плей-офф.

Кроме того, Гурьянов стал вторым новичком в истории НХЛ, который забросил четыре шайбы в матче плей-офф, до него в 1988 году это сделал Тони Хркач, выступавший за «Сент-Луис», и шестым новичком в истории лиги, набравшим пять и более очков в матче Кубка Стэнли. Гурьянов проводит свой второй сезон в НХЛ, однако так как он в прошлом регулярном чемпионате провел меньше 25 матчей, в этом году он считается новичком. Среди европейских новичков россиянин стал четвертым игроком, которому удалось в матче плей-офф НХЛ забросить три и более шайб, до него это сделали Павел Буре, Теему Селянне и Филип Форсберг.

Гурьянов был выбран «Далласом» на драфте 2015 года под 12-м номером. За основную команду он стал выступать с сезона-2018/19. В досрочно завершенном регулярном чемпионате он набрал 29 очков (20 шайб + 9 передач) в 64 играх. После возобновления сезона на его счету 7 очков (6+1) в девяти встречах.