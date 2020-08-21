Нападающий «Далласа» Гурьянов первым из россиян забросил четыре шайбы в матче плей-офф НХЛ
ТАСС, 21 августа. Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов забросил четыре шайбы в ворота «Калгари» в шестом матче первого раунда
ТАСС, 21 августа. Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов забросил четыре шайбы в ворота «Калгари» в шестом матче первого раунда
Голы 23-летнего нападающего, который был признан первой звездой матча, помогли его команде переломить ход встречи — уступая со счетом 0:3 к седьмой минуте, «Даллас» выиграл матч со счетом 7:3. Помимо четырех шайб, Гурьянов сделал одну результативную передачу.
В следующем раунде «Даллас» сыграет с «Колорадо». Ранее в четвертьфинал пробились «Тампа», «Айлендерс», «Бостон» и «Вегас».
Гурьянов стал первым российским хоккеистом, который сумел забросить четыре шайбы в матче
Российский нападающий стал третьим игроком в истории клуба, который набрал пять очков в игре Кубка Стэнли. В 1981 году таким достижением отметился Тим Янг, в 1982-м — Бобби Смит, тогда команда выступала в Миннеаполисе и носила название «Миннесота Норт Старз». Также российский форвард стал седьмым хоккеистом и самым молодым (23 года 75 дней) в истории НХЛ, который забросил четыре шайбы в решающей игре серии (последнем победном матче) в
Кроме того, Гурьянов стал вторым новичком в истории НХЛ, который забросил четыре шайбы в матче
Гурьянов был выбран «Далласом» на драфте 2015 года под 12-м номером. За основную команду он стал выступать с сезона-2018/19. В досрочно завершенном регулярном чемпионате он набрал 29 очков (20 шайб + 9 передач) в 64 играх. После возобновления сезона на его счету 7 очков (6+1) в девяти встречах.