Первый русский покер в плей-офф НХЛ! Гурьянов побил рекорды Буре, Овечкина и Могильного, забив 4 гола за матч

После того, как «Даллас» спасся в концовке третьего матча серии против «Калгари», затем добил «Флэймз» в овертайме, а следом забрал и следующую игру, казалось, что в этом противостоянии все ясно. Психологическое преимущество целиком и полностью было у «Старз» — им оставалось только прикончить соперника, который быстро растерял все заработанное на старте первого раунда.

Из-за такого расклада, первые минуты встречи номер шесть выглядели абсолютно шокирующими. Клуб из Техаса на непродолжительный отрезок как будто подменили, а у канадской команды стало залетать вообще все. Эндрю Манжипан классно отработал на пятаке и дезориентировал русского вратаря Антона Худобина подправлением шайбы, следом россиянин грубо ошибся и в меньшинстве пропустил от Джонни Гудро с отрицательного угла, а в завершении этого кошмара Расмус Андерссон просто расстрелял голкипера «Звезд». 0:3 к 7-й минуте — многие клубы в такой ситуации начали бы готовиться к следующему матчу.

На счастье «Старз» форвард «Калгари» Милан Лучич вскоре подарил им большинство, а вместе с ним и надежду на спасение — Миро Хейсканен хорошо попал издали и сделал счет первого периода не таким ужасным для своей команды.

Но главным творцом камбэка техасцев стал другой европеец. Россиянин Денис Гурьянов только в этом сезоне стал игроком основного состава «Далласа» и наслаждается этой возможностью по полной. 23-летний форвард забросил 20 шайб в укороченном регулярном чемпионате, а сегодня в одиночку вытащил команду в следующий раунд. Для начала он резко и неожиданно для Кэма Тальбо метнул шайбу в ворота из правого круга вбрасывания.

Затем отправил канадского вратаря на скамейку запасных — Денис коньком переправил шайбу между ног Тальбо, но так как умышленного движения ногой он не совершал, гол засчитали. Правда, сначала его автором значился Джо Павелски — справедливость восстановили через несколько минут.

Дальше Гурьянов взял небольшую голевую паузу — он записал на свой счет результативный ассист на Роберта Факсу, которому после выстрела русского коллеги оставалось лишь протолкнуть шайбу в пустые ворота, и увидел настоящий, а не вымышленный гол Павелски.

Ну, а за четыре с половиной минуты до второго перерыва Денис сделал ЭТО! Получил шайбу в своей зоне (в ассистенты залетел вратарь Худобин), проехал с ней через всю площадку и показал, что Давид Риттих для него ничем не отличается от предшественника Тальбо. Есть второй российский хет-трик в плей-офф НХЛ-2020 — вслед за Андреем Свечников удивить Северную Америку смог еще один молодой талант!

Гурьянов попал в компанию Павла Буре, Александра Могильного, Павла Дацюка, Александра Овечкина и Евгения Малкина — все они в разное время тоже забивали по 3 гола за матч в розыгрыше Кубка Стэнли. Но ему и этого было мало. В третьем периоде нападающий дождался еще одного шанса и, добив шайбу в ворота вернувшегося на лед Тальбо, переписал русскую историю НХЛ — ни один наш хоккеист до этого не забивал 4 гола в плей-офф НХЛ! Просто фантастика!

Денис доказал, что плей-офф-2020 может быть интересен для российских болельщиков и без наших суперзвезд — свой покер он оформил сразу после пресс-конференции в Торонто, где Овечкин оправдывался за очередной кубковый провал. «Даллас» совершил чудесный камбэк и вышел во второй раунд, где его ждет «Колорадо», Гурьянов же сделал важный шаг к солидной сумме в новом контракте, который ему предстоит подписать после этого сезона.