Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» российский нападающий Александр Овечкин заявил, что после вылета из
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» российский нападающий Александр Овечкин заявил, что после вылета из
«Вашингтон» уступил в первом раунде «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1−4. «Кэпиталз», за который выступают также россияне Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Ковальчук и Илья Самсонов, вылетают из Кубка Стэнли после первого раунда второй сезон подряд.
«Разумеется, каждый раз, когда проигрываешь серию, это тяжело. Ошибка, которую мы совершили в предыдущих играх, очевидно, стоила нам серии. Но сейчас нечего делать, кроме как двигаться дальше. Это был тяжелый год для всех: для семей, для игроков. Не знаешь, будет сезон или не будет сезона, нужно ли быть в форме или сезон закончился… Это тяжелый год, странный год. Мы старались изо всех сил», — сказал Овечкин, которого цитирует Washington Post.
Сезон-2019/20 в НХЛ был прерван в марте