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10:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» российский нападающий Александр Овечкин заявил, что после вылета из плей-офф команде остается только двигаться дальше.

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Источник: AP 2020

«Вашингтон» уступил в первом раунде «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1−4. «Кэпиталз», за который выступают также россияне Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Ковальчук и Илья Самсонов, вылетают из Кубка Стэнли после первого раунда второй сезон подряд.

«Разумеется, каждый раз, когда проигрываешь серию, это тяжело. Ошибка, которую мы совершили в предыдущих играх, очевидно, стоила нам серии. Но сейчас нечего делать, кроме как двигаться дальше. Это был тяжелый год для всех: для семей, для игроков. Не знаешь, будет сезон или не будет сезона, нужно ли быть в форме или сезон закончился… Это тяжелый год, странный год. Мы старались изо всех сил», — сказал Овечкин, которого цитирует Washington Post.

Сезон-2019/20 в НХЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса и возобновился 1 августа квалификационными играми Кубка Стэнли. Матчи проводятся в Торонто и Эдмонтоне.

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