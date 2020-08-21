Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли

«Разумеется, каждый раз, когда проигрываешь серию, это тяжело. Ошибка, которую мы совершили в предыдущих играх, очевидно, стоила нам серии. Но сейчас нечего делать, кроме как двигаться дальше. Это был тяжелый год для всех: для семей, для игроков. Не знаешь, будет сезон или не будет сезона, нужно ли быть в форме или сезон закончился… Это тяжелый год, странный год. Мы старались изо всех сил», — сказал Овечкин, которого цитирует Washington Post.