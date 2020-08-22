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10:47 (мск), источник: Sport24

Рекорд русского защитника. Проворов забил на 28-й секунде, его «Филадельфия» — во втором раунде плей-офф НХЛ

На Востоке стали известны пары второго раунда.

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Последними участниками первого раунда в Восточной конференции, ведущими борьбу, остались «Монреаль» с «Филадельфией». Интересно, что перед стартом плей-офф считалось, что «Флайерз» — неоспоримый фаворит, и вряд ли «Канадиенс» после подвига с «Питтсбургом» смогут замахнуться еще на один. Но в очередной раз в НХЛ все пошло не по очевидному сценарию. Несмотря на упорный характер противостояния, матчи серии не всегда получались зрелищными. Исключением стала только вторая игра, когда канадский клуб вынес соперника 5:0. Остальные встречи: минимум голевых моментов, разница в одну-две шайбы. Но и такая игра некоторым обошлась дорого.

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У Галлахера после пятого матча был диагностирован перелом челюсти в результате толчка клюшкой защитника «летчиков» Нисканена, тот получил за фол дисквалификацию. Очень может быть, что сезон для него закончен, хотя мы помним, как Хара играл в финале с такими же повреждением. Из-за травмы форварда словесная перепалка началась между главным тренером «Филадельфии» и генеральным менеджером «Канадиенс». Бержевен заявил, что «искренне разочарован» словами наставника команды соперника о том, что якобы нарушения правил в этом эпизоде не было. На это Ален Виньо сказал, что «Галлахер не затыкал свой рот пять минут, разговаривая с судьями. Он не выглядел травмированным».

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Разминка перед решающей игрой получилась что надо. Да и начался шестой матч бодро: уже на на 28-й секунде Иван Проворов открыл счет. Для 23-летнего защитника эта шайба стала первой в розыгрышах плей-офф НХЛ. Кроме этого, гол получился самым быстрым для «Филадельфии» в Кубке Стэнли за последние 45 лет. В общем, русский игрок обороны умеет удивлять не только своими игровым временем, но и действиями в атаке.

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Через несколько минут Хэйз увеличил преимущество «Филадельфии». Ситуация для «Монреаля» становилась критической. Но несмотря на 0:2, именно «Канадиенс» доминировали на льду. В первом периоде по всем статистическим показателям они были впереди, вот только на табло это никак не отражалось. Правда, одну шайбу все-таки удалось отыграть: в большинстве забил Сузуки.

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После перерыва положение вещей несильно поменялось на площадке. По статистике вновь была впереди канадская команда, а по счету «летчики». За первую половину второго периода «Флайерз» нанесли лишь один бросок по воротам Прайса, и это был гол Раффля. Соперник вновь отыграл одну шайбу — Сузуки оформил дубль.

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Ничего не изменилось и в третьем периоде. «Филадельфия» очень строго играла в своей зоне и не особо рвалась в атаку. Команда Виньо делала ровно то, что от нее требовалось, чтобы удержать победный счет. Игра была незрелищной, но не всем дано выигрывать в плей-офф 7:1, как дважды получилось у «Колорадо». Как бы ни старался «Монреаль», но отыграться так и не вышло. На последних минутах «Канадиенс» просто замучали Харта, но молодой голкипер выстоял. «Летчики» выиграли первую серию плей-офф с 2012 года.

Теперь на Востоке определились пары второго раунда. И оба противостоянии будут невероятно интригующими: «Тампа» — «Бостон» и «Айлендерс» — «Филадельфия». Если от первых стоит ждать града голов и борьбы первых атакующих троек, то вторая серия — это битва систем, характеров и главных тренеров.

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Монреаль Канадиенс
2:3
1:2, 1:1, 0:0
Филадельфия Флайерз
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