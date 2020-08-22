Рекорд русского защитника. Проворов забил на 28-й секунде, его «Филадельфия» — во втором раунде плей-офф НХЛ
На Востоке стали известны пары второго раунда.
На Востоке стали известны пары второго раунда.
Последними участниками первого раунда в Восточной конференции, ведущими борьбу, остались «Монреаль» с «Филадельфией». Интересно, что перед стартом
У Галлахера после пятого матча был диагностирован перелом челюсти в результате толчка клюшкой защитника «летчиков» Нисканена, тот получил за фол дисквалификацию. Очень может быть, что сезон для него закончен, хотя мы помним, как Хара играл в финале с такими же повреждением.
Разминка перед решающей игрой получилась что надо. Да и начался шестой матч бодро: уже на на 28-й секунде Иван Проворов открыл счет. Для 23-летнего защитника эта шайба стала первой в розыгрышах
Через несколько минут Хэйз увеличил преимущество «Филадельфии». Ситуация для «Монреаля» становилась критической. Но несмотря на 0:2, именно «Канадиенс» доминировали на льду. В первом периоде по всем статистическим показателям они были впереди, вот только на табло это никак не отражалось. Правда, одну шайбу
После перерыва положение вещей несильно поменялось на площадке. По статистике вновь была впереди канадская команда, а по счету «летчики». За первую половину второго периода «Флайерз» нанесли лишь один бросок по воротам Прайса, и это был гол Раффля. Соперник вновь отыграл одну шайбу — Сузуки оформил дубль.
Ничего не изменилось и в третьем периоде. «Филадельфия» очень строго играла в своей зоне и не особо рвалась в атаку. Команда Виньо делала ровно то, что от нее требовалось, чтобы удержать победный счет. Игра была незрелищной, но не всем дано выигрывать в
Теперь на Востоке определились пары второго раунда. И оба противостоянии будут невероятно интригующими: «Тампа» — «Бостон» и «Айлендерс» — «Филадельфия». Если от первых стоит ждать града голов и борьбы первых атакующих троек, то вторая серия — это битва систем, характеров и главных тренеров.