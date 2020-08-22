Чемпион НХЛ расстался с титулом уже в первом раунде. «Сент-Луис» получил 6 шайб и вылетел из плей-офф

Последними, кому осталось разыграть путевку во второй раунд, остались «Сент-Луис» и «Ванкувер». Их серия получилась захватывающей: первые два матча выиграла канадская команда, затем «Блюз» отыгрались и сделали 2−2. В пятой встрече на льду развернулась настоящая драма: действующий чемпион НХЛ мог уйти от поражения, но шайба пересекла линию ворот через секунду после финальной сирены. Не менее эмоциональной вышла и шестая игра.

Началась она почти так же, как и предыдущая, с доминирования «Кэнакс». Счет был открыт уже на четвертой минуте. Игроки «Ванкувера» агрессивно играли в форчеке (активная игра без шайбы в зоне соперника). После падения Де ла Роза Бигл подхватил шайбу и точно бросил. По голу некоторые вопросы были к Биннингтону, который пропустил последние три встречи из-за своей неудачной игры.

После заброшенной шайбы какое-то время команда Трэвиса Грина еще атаковала, однако затем чуть успокоилась. «Блюзмены» пытались наверстать упущенное, но передачи в зоне атаки никак не проходили. Единственный по-настоящему опасный момент у ворот Макстрема был у О’Райли. С 10-й минуты первого периода по третью второго «Ванкувер», согласно статистике, не нанес ни одного броска по воротам соперника. И первый же после такой длительной паузы стал точным. Руссель сделал 2:0. У «Кэнакс» в этот вечер тон начали задавать ребята из третьей и четвертой тройки.

На этом «Ванкувер» не остановился и за короткий отрез времени забросил еще две шайбы. Получилось, что три гола «Сент-Луис» пропустил за шесть минут. Сначала Штехер бросил без шансов для Биннингтона, а затем Бросер реализовал большинство. Главная звезда канадской команды Петтерссон отметился двумя голевыми передачами. 0:4 был приговором для обладателя Кубка Стэнли, у которого в защите творилась настоящая катастрофа. После этого Биннингтон сразу поехал на скамейку, уступив место Аллену. Герой прошлогоднего плей-офф в этот раз провалился, пропустив 21 гол в пяти матчах. И теперь понятно, что одного успешного сезона мало, чтобы называть новичка одним из сильнейших голкиперов лиги. Джордану есть еще над чем работать.

«Блюзмены» героически пытались спасти этот матч. В концовке второго периода заперли соперника в своей зоне на две минуты и имели хорошие шансы, чтобы забить. Но голкипер «Кэнакс» играл здорово. После перерыва команда Беруби не прекратила попытки и начала перебрасывать «Ванкувер». Толку от этого было не много, слаженности в атаке по-прежнему не было, да и соперник оборонялся хорошо. В итоге Шварц все-таки лишил Макстрема «сухаря», забив на отложенном штрафе. Аж за 8:25 до конца «Блюз» сняли голкипера (потом вернули), так как необходимо было отыграть три шайбы. Однако ничего не вышло: Мотт сделал 5:1 и похоронил шансы «Сент-Луиса». Итоговый счет: 6:2.

«Ванкувер» впервые с 2011-го года вышел во второй раунд плей-офф. Девять лет назад команда дошла до финала, где в семиматчевом противостоянии уступила «Бостону». Сейчас повторить тот успех будет сложно: следующим соперником будет «Вегас», который называют чуть ли не главным фаворитом нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.