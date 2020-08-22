Чемпион НХЛ расстался с титулом уже в первом раунде. «Сент-Луис» получил 6 шайб и вылетел из плей-офф
Еще одна сенсация розыгрыша Кубка Стэнли-2020.
Еще одна сенсация розыгрыша Кубка Стэнли-2020.
Последними, кому осталось разыграть путевку во второй раунд, остались «Сент-Луис» и «Ванкувер». Их серия получилась захватывающей: первые два матча выиграла канадская команда, затем «Блюз» отыгрались и сделали 2−2. В пятой встрече на льду развернулась настоящая драма: действующий чемпион НХЛ мог уйти от поражения, но шайба пересекла линию ворот через секунду после финальной сирены. Не менее эмоциональной вышла и шестая игра.
Началась она почти так же, как и предыдущая, с доминирования «Кэнакс». Счет был открыт уже на четвертой минуте. Игроки «Ванкувера» агрессивно играли в форчеке (активная игра без шайбы в зоне соперника). После падения Де ла Роза Бигл подхватил шайбу и точно бросил. По голу некоторые вопросы были к Биннингтону, который пропустил последние три встречи
После заброшенной шайбы
На этом «Ванкувер» не остановился и за короткий отрез времени забросил еще две шайбы. Получилось, что три гола «Сент-Луис» пропустил за шесть минут. Сначала Штехер бросил без шансов для Биннингтона, а затем Бросер реализовал большинство. Главная звезда канадской команды Петтерссон отметился двумя голевыми передачами. 0:4 был приговором для обладателя Кубка Стэнли, у которого в защите творилась настоящая катастрофа. После этого Биннингтон сразу поехал на скамейку, уступив место Аллену. Герой прошлогоднего
«Блюзмены» героически пытались спасти этот матч. В концовке второго периода заперли соперника в своей зоне на две минуты и имели хорошие шансы, чтобы забить. Но голкипер «Кэнакс» играл здорово. После перерыва команда Беруби не прекратила попытки и начала перебрасывать «Ванкувер». Толку от этого было не много, слаженности в атаке
«Ванкувер» впервые с 2011-го года вышел во второй раунд