Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:45
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
62
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
23
Хоккей. НХЛ
20.08
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
35
Хоккей. НХЛ
20.08
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
34
Хоккей. НХЛ
21.08
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
04
Хоккей. НХЛ
21.08
Калгари Флэймз
Даллас Старз
37
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
16«ПСЖ» одержал волевую победу над «Аталантой»
11:06 (мск), источник: Sport24

Чемпион НХЛ расстался с титулом уже в первом раунде. «Сент-Луис» получил 6 шайб и вылетел из плей-офф

Еще одна сенсация розыгрыша Кубка Стэнли-2020.

Наверх

Последними, кому осталось разыграть путевку во второй раунд, остались «Сент-Луис» и «Ванкувер». Их серия получилась захватывающей: первые два матча выиграла канадская команда, затем «Блюз» отыгрались и сделали 2−2. В пятой встрече на льду развернулась настоящая драма: действующий чемпион НХЛ мог уйти от поражения, но шайба пересекла линию ворот через секунду после финальной сирены. Не менее эмоциональной вышла и шестая игра.

Началась она почти так же, как и предыдущая, с доминирования «Кэнакс». Счет был открыт уже на четвертой минуте. Игроки «Ванкувера» агрессивно играли в форчеке (активная игра без шайбы в зоне соперника). После падения Де ла Роза Бигл подхватил шайбу и точно бросил. По голу некоторые вопросы были к Биннингтону, который пропустил последние три встречи из-за своей неудачной игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

После заброшенной шайбы какое-то время команда Трэвиса Грина еще атаковала, однако затем чуть успокоилась. «Блюзмены» пытались наверстать упущенное, но передачи в зоне атаки никак не проходили. Единственный по-настоящему опасный момент у ворот Макстрема был у О’Райли. С 10-й минуты первого периода по третью второго «Ванкувер», согласно статистике, не нанес ни одного броска по воротам соперника. И первый же после такой длительной паузы стал точным. Руссель сделал 2:0. У «Кэнакс» в этот вечер тон начали задавать ребята из третьей и четвертой тройки.

Во время загрузки произошла ошибка.

На этом «Ванкувер» не остановился и за короткий отрез времени забросил еще две шайбы. Получилось, что три гола «Сент-Луис» пропустил за шесть минут. Сначала Штехер бросил без шансов для Биннингтона, а затем Бросер реализовал большинство. Главная звезда канадской команды Петтерссон отметился двумя голевыми передачами. 0:4 был приговором для обладателя Кубка Стэнли, у которого в защите творилась настоящая катастрофа. После этого Биннингтон сразу поехал на скамейку, уступив место Аллену. Герой прошлогоднего плей-офф в этот раз провалился, пропустив 21 гол в пяти матчах. И теперь понятно, что одного успешного сезона мало, чтобы называть новичка одним из сильнейших голкиперов лиги. Джордану есть еще над чем работать.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Блюзмены» героически пытались спасти этот матч. В концовке второго периода заперли соперника в своей зоне на две минуты и имели хорошие шансы, чтобы забить. Но голкипер «Кэнакс» играл здорово. После перерыва команда Беруби не прекратила попытки и начала перебрасывать «Ванкувер». Толку от этого было не много, слаженности в атаке по-прежнему не было, да и соперник оборонялся хорошо. В итоге Шварц все-таки лишил Макстрема «сухаря», забив на отложенном штрафе. Аж за 8:25 до конца «Блюз» сняли голкипера (потом вернули), так как необходимо было отыграть три шайбы. Однако ничего не вышло: Мотт сделал 5:1 и похоронил шансы «Сент-Луиса». Итоговый счет: 6:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ванкувер» впервые с 2011-го года вышел во второй раунд плей-офф. Девять лет назад команда дошла до финала, где в семиматчевом противостоянии уступила «Бостону». Сейчас повторить тот успех будет сложно: следующим соперником будет «Вегас», который называют чуть ли не главным фаворитом нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ванкувер Кэнакс
6:2
1:0, 3:0, 2:2
Сент-Луис Блюз
 «Боже, какой ад». Жена Песьякова показала поступившее ей предложение от фетишиста
«Просто невозможно оторвать глаза». Бывшая жена Кержакова выложила горячие фото в купальнике
Драма Лукаку: автогол помог «Севилье» снова покорить ЛЕ
«Зенит», ЦСКА и «Динамо» проведут в субботу матчи 4-го тура РПЛ
Новый рекорд русского в НХЛ. Его клуб во втором раунде плей-офф
Ставки, на которые вы редко обращаете внимание (а зря)
За Емельяненко отомстил его ученик. Он нокаутировал американца
Три российских биатлониста перешли в сборную Румынии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь