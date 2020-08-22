Супергол Малахова за «Айлендерс». Американские фанаты были в восторге
Болельщики надели свитера с фамилией россиянина и позировали на камеру.
Болельщики надели свитера с фамилией россиянина и позировали на камеру.
Принято считать, что в российском хоккее дефицит высококлассных защитников. Действительно, топовых игроков обороны, на которых можно положиться в самый ответственный момент, порой не сыскать.
В НХЛ уезжали и раньше, в 90-е. По сути, все легендарные российские игроки обороны прошли североамериканскую школу. Возьмите Вячеслава Фетисова, Сергея Зубова, Сергея Гончара, Владимира Константинова. Все эти люди навсегда вошли в хоккейную историю. Причём, не только российскую, но и мировую.
Вошёл в неё и Владимир Малахов. Незаметный, казалось бы, хоккеист, о котором незаслуженно редко вспоминают. Малахов является членом «Тройного золотого клуба» — он выигрывал Олимпийские игры (1992 год), чемпионат мира (1990 год) и Кубок Стэнли (2000 год).
«В 18 лет пришёл в ЦСКА, и там была банда: Фетисов, Макаров, Касатонов, Ларионов, Крутов, Быков, Хомутов, Каменский, Стельнов, Гусаров. Мне казалось, с таким составом проигрывать вообще нельзя. Но Тихонов не уставал повторять, что порядок бьёт класс. Тогда, в 18 лет, думал: “Ну какой порядок?” Такой класс должен всё переигрывать. Но потом уехал в НХЛ, поиграл там и изменил мнение. У нас в “Рейнджерс” были одни звёзды. На короткой дистанции
В «Айлендерс» Малахов сходу стал своим, а его талант и сильные стороны разглядел тренерский штаб во главе с канадским специалистом Элом Арбором, который проработал в клубе до 1994 года. Малахов страховал партнёров, постоянно оказывался в нужном месте с нужное время, умел почувствовать эпизод. Это очень ценили в старой школе НХЛ, хотя и сейчас от такого защитника никто не откажется.
В НХЛ Малахов дебютировал 15 октября 1992 года в игре с «Филадельфией». И, надо же было такому случиться, забросил свою первую шайбу через два дня. И не
Но, как оказалось, будет в карьере Малахова и другой, более крутой гол. И тоже в ворота принципиальнейшего соперника. В 1994 году команды из
Видео гола Владимира Малахова в ворота «Рейнджерс».
Первое, что бросилось в глаза, великолепное катание Малахова. На льду Владимир себя чувствовал словно рыба в воде. Пока на пятаке «синерубашечников» творилась неразбериха, российский хоккеист объехал всех, кого только можно, после чего, сблизившись с голкипером, послал шайбу в ворота с неудобной руки.
Американские фанаты, болевшие за «Айлендерс», были в восторге. Они, надев на игру свитера с фамилией Малахова, с удовольствием позировали на камеру, аплодируя кумиру. Гол действительно для учебников, как и вся карьера Владимира. Хочется, чтобы и сейчас в России появлялись защитники подобного уровня.
Павел Панышев