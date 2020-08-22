На Кузнецова нацепили микрофон (снова) и там огонь. Он очень смешно умоляет Овечкина не бросать
А судье обещает быть лучше.
А судье обещает быть лучше.
Помните слова Романа Ротенберга о том, что про Пхенчхан-2018 можно снять примерно такую же документалку как «Последний танец»? Похоже, что быстрее всех хоккеистов на эту реплику отреагировали в НХЛ: когда счет в серии «Вашингтон» — «Айлендерс» стал 0−3, там
Вы наверняка помните эту игру — у нас было целое цунами постов — это был эпический момент в исполнении русской гвардии «Кэпиталс»: игроки провели собрание, договорились
Что делать с отснятыми материалами? Замутить из них видос для соцсетей. Запись с микрофона в четвертом матче порезали и выложили в сеть.
Получилось просто шикарно: в минутном (ну около того) видео Кузнецов в неповторимом стиле командует ветеранами русского хоккея, получает от них поздравления, кричит «Роналдо!» (кажется, в честь своего гола), нереально смешно просит Овечкина не бросать — потому что надо растащить соперника владением, и фактурно разговаривает с судьями.
Если вы болеете за «Вашингтон», лично за Кузнецова или просто интересуетесь нашим хоккеем, этот ролик порадует вас больше, чем все выступление «Кэпс» в
Никита Петухов