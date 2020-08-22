На Кузнецова нацепили микрофон (снова) и там огонь. Он очень смешно умоляет Овечкина не бросать

Источник: AP 2020

Помните слова Романа Ротенберга о том, что про Пхенчхан-2018 можно снять примерно такую же документалку как «Последний танец»? Похоже, что быстрее всех хоккеистов на эту реплику отреагировали в НХЛ: когда счет в серии «Вашингтон» — «Айлендерс» стал 0−3, там что-то заподозрили и прикрепили микрофон к Евгению Кузнецову на весь четвертый матч.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--10b7d9cb06bacd8e314c" data-vnd="10b7d9cb06bacd8e314c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=10b7d9cb06bacd8e314c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) Все о команде

Вы наверняка помните эту игру — у нас было целое цунами постов — это был эпический момент в исполнении русской гвардии «Кэпиталс»: игроки провели собрание, договорились что-то изменить и символически постриглись-побрились. Все это помогло на дистанции в матч — дубль Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» сделать 1−3 — но не сработало на дистанции: пятую игру «Кэпс» проиграли 0−4 и поехали по домам.

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Что делать с отснятыми материалами? Замутить из них видос для соцсетей. Запись с микрофона в четвертом матче порезали и выложили в сеть.

Получилось просто шикарно: в минутном (ну около того) видео Кузнецов в неповторимом стиле командует ветеранами русского хоккея, получает от них поздравления, кричит «Роналдо!» (кажется, в честь своего гола), нереально смешно просит Овечкина не бросать — потому что надо растащить соперника владением, и фактурно разговаривает с судьями.

Если вы болеете за «Вашингтон», лично за Кузнецова или просто интересуетесь нашим хоккеем, этот ролик порадует вас больше, чем все выступление «Кэпс» в плей-офф.