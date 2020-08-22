Текущие события
Хоккей. НХЛ
23.08
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
21.08
Калгари Флэймз
Даллас Старз
37
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
23
Хоккей. НХЛ
04:45
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
62
Хоккей. НХЛ
24.08
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
24.08
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
16Эта «Барса» сломалась, несите новую: «Бавария» разгромила каталонцев 8:2
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
21:45 (мск), источник: Sports.Ru

На Кузнецова нацепили микрофон (снова) и там огонь. Он очень смешно умоляет Овечкина не бросать

А судье обещает быть лучше.

Наверх
Источник: AP 2020

Помните слова Романа Ротенберга о том, что про Пхенчхан-2018 можно снять примерно такую же документалку как «Последний танец»? Похоже, что быстрее всех хоккеистов на эту реплику отреагировали в НХЛ: когда счет в серии «Вашингтон» — «Айлендерс» стал 0−3, там что-то заподозрили и прикрепили микрофон к Евгению Кузнецову на весь четвертый матч.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон)

Вы наверняка помните эту игру — у нас было целое цунами постов — это был эпический момент в исполнении русской гвардии «Кэпиталс»: игроки провели собрание, договорились что-то изменить и символически постриглись-побрились. Все это помогло на дистанции в матч — дубль Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» сделать 1−3 — но не сработало на дистанции: пятую игру «Кэпс» проиграли 0−4 и поехали по домам.

Национальная Хоккейная Лига

Что делать с отснятыми материалами? Замутить из них видос для соцсетей. Запись с микрофона в четвертом матче порезали и выложили в сеть.

Получилось просто шикарно: в минутном (ну около того) видео Кузнецов в неповторимом стиле командует ветеранами русского хоккея, получает от них поздравления, кричит «Роналдо!» (кажется, в честь своего гола), нереально смешно просит Овечкина не бросать — потому что надо растащить соперника владением, и фактурно разговаривает с судьями.

Если вы болеете за «Вашингтон», лично за Кузнецова или просто интересуетесь нашим хоккеем, этот ролик порадует вас больше, чем все выступление «Кэпс» в плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.

Никита Петухов

Читайте также
Нью-Йорк Айлендерс
2:3
2:0, 0:2, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Дзюба не забил в день рождения. «Зенит» подарил ему победу
Названы претенденты на покупку Месси
У игрока ЦСКА разрыв передней крестообразной связки
«Краснодар» страдает из-за Кайо. Игрок провалил матч с «Уралом»
«Динамо» потерпело первое поражение в РПЛ, уступив «Арсеналу»
ЦСКА играет с «Рубином» в РПЛ (трансляция)
Бейсболисты США помогут россиянам? На Родченкова подали в суд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь