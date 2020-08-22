Травма Свечникова помешала «Каролине» обыграть «Бостон». Теперь это попытается сделать «Тампа» Кучерова и Василевского
Обозреватель «Матч ТВ» подводит итоги первого и представляет второй раунд
Обозреватель «Матч ТВ» подводит итоги первого и представляет второй раунд
Самые интересные для российских болельщиков пары первого раунда прошли под знаком «отмщения». «Тампа», сенсационно уступившая год назад «Коламбусу» на аналогичной стадии (0−4), взяла убедительный реванш, продемонстрировав характер, в отсутствии коего многие эксперты обвиняли команду Джона Купера.
Победа в 5 овертаймах первой встречи, камбэк в пятом матче со счета 2:4 в третьем периоде и решающая шайба Брэйдена Пойнта с передачи Никиты Кучерова — ключевые моменты серии, благодаря которым главный претендент на Кубок Стэнли от Востока уверенно прошел в следующую стадию.
У их
«Каролина» тоже хотела отомстить «Бостону» за прошлогоднее поражение в финале конференции, но на деле смогла забрать только одну игру. Команда Бриндамура, славящаяся своим характером, серьезно уступила «мишкам» в этом компоненте: в 4-й встрече было упущено преимущество в две шайбы, в 5-й — в одну.
«Бостон» выступил гораздо мощнее, чем в раунде робин, — несмотря на отсутствие в трех матчах из пяти своего главного снайпера Давида Пастрняка. Также расположение команды по семейным обстоятельствам после двух игр серии покинул основной голкипер Туукка Раск, но Ярослав Галак подтвердил, что не зря приз за лучшую пропускаемость по итогам регулярного чемпионата был вручен именно дуэту вратарей.
Омрачила эту серию крайне неприятная травма Андрея Свечникова, полученная им в безобидном моменте борьбы на «пятаке» со Здено Харой в конце третьего матча. Теперь неизвестно, сколько времени потребуется россиянину на восстановление, — возможно, он не сможет подойти в оптимальной форме к старту следующего сезона.
Западная конференция по сравнению с Восточной менее притягательна для большинства российских болельщиков, но именно там случился, пожалуй, самый яркий отечественный момент всего первого раунда.
В шестом матче серии «Калгари» — «Даллас» форвард «Старз» Денис Гурьянов забросил четыре шайбы, став первым россиянином в истории НХЛ, оформившим покер в
По ходу чемпионата Гурьянов утвердился в статусе главного снайпера «Далласа», и этот покер стал квинтэссенцией первого полноценного сезона россиянина в НХЛ. Он вместе с Радуловым и Худобиным, которому пришлось сменить травмировавшегося Бена Бишопа на позиции первого вратаря команды, продолжает борьбу за Кубок Стэнли.
«Ванкувер» завершил сезон для действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луиса», показав яркую и результативную игру в атаке — в том числе благодаря большинству. Петтерссон, Миллер, Бесер и другие заставили Крэйга Берубе дважды по ходу серии менять голкипера — в то время как Якуб Маркстрем провел лучшую серию
Но
Прогноз Андрея Менга: 4−2 в пользу «Вегаса».
Потеря Владислава Наместникова немного подпортила впечатление от уверенной победы над «Аризоной» (4−1), но глубина нападения «Колорадо» позволяет играть результативно и без россиянина. «Эвеланш» доказал свое право на статус одного из главных фаворитов Западной конференции: Маккиннон, Рантанен, Макар и другие были неудержимы — даже Задоров отметился заброшенной шайбой.
Теперь «Колорадо» ожидает «Даллас», по системе игры немного похожий, но по индивидуальному мастерству значительно превосходящий «Аризону». В серии против «Калгари» «звезды» на удивление были активны, они смогли пересобраться после невпечатляющего выступления в раунде робин.
Если команды сохранят свою лучшую форму, нас ожидает семиматчевое противостояние, победителем из которого
Прогноз Андрея Менга: 4−3 в пользу «Колорадо».
С одной стороны, Барри Тротц имеет самый реальный шанс оказаться в финале конференции не с «Вашингтоном». Топ-6 «островитян» во главе с Мэттью Барзалом, а также Семен Варламов, набрали потрясающую форму и готовы дать бой «Филадельфии», которая только в шести матчах смогла преодолеть «Монреаль» и
С другой стороны, в серии против «Хабс» Ален Виньо доказал, что при необходимости он способен отказаться от атакующего хоккея в пользу надежности при минимальном преимуществе в счете. Картер Харт продемонстрировал, что ничуть не хуже Кэри Прайса и также способен включать режим «спасителя Родины», оформив два «сухаря». Иван Проворов остается главным защитником команды, и уже в первой игре серии вернется после дисквалификации его верный партнер Мэтт Нисканен.
Нет сомнений, что «Айлендерс» будут биться изо всех сил, но на бумаге «Филадельфия» выглядит сильней. Плюс если «летчики» в целом способны сыграть в хоккей Барри Тротца, то «островитяне» никогда не смогут включить режим усиленной атаки
Прогноз Андрея Менга: 4−2 в пользу «Филадельфии».
Еще в пятой игре серии с «Каролиной» в состав «Бостона» вернулся Давид Пастрняк, с ходу набрав 2 (0+2) очка. Теперь Кэссиди сможет предоставить «Тампе» свою главную тройку (Маршанд — Бержерон — Пастрняк) во всеоружии. Правда, вопросы по глубине нападения к «Бостону» остаются. Если против «Харрикейнз» этого подбора исполнителей оказалось достаточно, то против «Тампы» нужно больше резервных вариантов.
У «Лайтнинг» в этом вопросе все куда лучше. Пусть основной результат команды делает звено Палат — Пойнт — Кучеров, но в моменты, когда их выключают из игры, на помощь уже приходили Киллорн, Гудроу, Гурд и другие игроки низших троек.
После победы над «Коламбусом» подопечные Купера находятся на эмоциональном подъеме: слишком долго одна из лучших команд НХЛ последних лет ждала шанса, чтобы всерьез сразиться за Кубок Стэнли. Сейчас у нее все для этого есть. Нынешнему «Бостону» против этой «Тампы» будет очень непросто.
Прогноз Андрея Менга: 4−1 в пользу «Тампа-Бэй».
Андрей Менг