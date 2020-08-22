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22 августа, источник: Матч ТВ

Травма Свечникова помешала «Каролине» обыграть «Бостон». Теперь это попытается сделать «Тампа» Кучерова и Василевского

Обозреватель «Матч ТВ» подводит итоги первого и представляет второй раунд плей-офф Кубка Стэнли.

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Источник: AFP 2020

Итоги первого раунда

«Тампа» отомстила «Коламбусу», Тротц — «Вашингтону»

Самые интересные для российских болельщиков пары первого раунда прошли под знаком «отмщения». «Тампа», сенсационно уступившая год назад «Коламбусу» на аналогичной стадии (0−4), взяла убедительный реванш, продемонстрировав характер, в отсутствии коего многие эксперты обвиняли команду Джона Купера.

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Победа в 5 овертаймах первой встречи, камбэк в пятом матче со счета 2:4 в третьем периоде и решающая шайба Брэйдена Пойнта с передачи Никиты Кучерова — ключевые моменты серии, благодаря которым главный претендент на Кубок Стэнли от Востока уверенно прошел в следующую стадию.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа)

У их друзей-фаворитов из Вашингтона все получилось гораздо хуже. Второй год подряд при Тодде Рирдене «Кэпиталс» вылетают из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде — на сей раз еще громче. Система «Айлендерс» Барри Тротца, с которым «Вашингтон» не стал заключать контракт два года назад после завоевания первого в истории чемпионства, наглухо закрыла большинство лидеров «столичных» — четырех шайб Овечкина и двух Кузнецова в итоге хватило всего на одну победу в пяти матчах.

Жуткая травма Свечникова

«Каролина» тоже хотела отомстить «Бостону» за прошлогоднее поражение в финале конференции, но на деле смогла забрать только одну игру. Команда Бриндамура, славящаяся своим характером, серьезно уступила «мишкам» в этом компоненте: в 4-й встрече было упущено преимущество в две шайбы, в 5-й — в одну.

Национальная Хоккейная Лига

«Бостон» выступил гораздо мощнее, чем в раунде робин, — несмотря на отсутствие в трех матчах из пяти своего главного снайпера Давида Пастрняка. Также расположение команды по семейным обстоятельствам после двух игр серии покинул основной голкипер Туукка Раск, но Ярослав Галак подтвердил, что не зря приз за лучшую пропускаемость по итогам регулярного чемпионата был вручен именно дуэту вратарей.

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Каролина Харрикейнз (Ролли)

Омрачила эту серию крайне неприятная травма Андрея Свечникова, полученная им в безобидном моменте борьбы на «пятаке» со Здено Харой в конце третьего матча. Теперь неизвестно, сколько времени потребуется россиянину на восстановление, — возможно, он не сможет подойти в оптимальной форме к старту следующего сезона.

Первый русский покер в истории плей-офф

Западная конференция по сравнению с Восточной менее притягательна для большинства российских болельщиков, но именно там случился, пожалуй, самый яркий отечественный момент всего первого раунда.

Даллас Старз (Даллас)

В шестом матче серии «Калгари» — «Даллас» форвард «Старз» Денис Гурьянов забросил четыре шайбы, став первым россиянином в истории НХЛ, оформившим покер в плей-офф. В той игре «звезды» уступали 0:3 в первом периоде, но благодаря игре форварда они смогли одержать победу как в матче, так и во всей серии (4−2).

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По ходу чемпионата Гурьянов утвердился в статусе главного снайпера «Далласа», и этот покер стал квинтэссенцией первого полноценного сезона россиянина в НХЛ. Он вместе с Радуловым и Худобиным, которому пришлось сменить травмировавшегося Бена Бишопа на позиции первого вратаря команды, продолжает борьбу за Кубок Стэнли.

Превью второго раунда

«Вегас» — «Ванкувер»

«Ванкувер» завершил сезон для действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луиса», показав яркую и результативную игру в атаке — в том числе благодаря большинству. Петтерссон, Миллер, Бесер и другие заставили Крэйга Берубе дважды по ходу серии менять голкипера — в то время как Якуб Маркстрем провел лучшую серию плей-офф в карьере.

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Вегас Голден Найтс (Парадайс)

Но все-таки «Вегас», в отличие от «Блюз», демонстрировал уверенную игру сразу с возобновления сезона, получив первый посев и уверенно обыграв «Чикаго» (4−1), порой действуя с большим запасом. В настрое «Ванкувера» не приходится сомневаться, однако удастся ли молодой команде вновь показать яркий хоккей против более вариативного и, как оказалось, более мастеровитого соперника, которому даже травмы Щастны и Пачиоретти не помеха, — большой вопрос.

Прогноз Андрея Менга: 4−2 в пользу «Вегаса».

«Колорадо» — «Даллас»

Потеря Владислава Наместникова немного подпортила впечатление от уверенной победы над «Аризоной» (4−1), но глубина нападения «Колорадо» позволяет играть результативно и без россиянина. «Эвеланш» доказал свое право на статус одного из главных фаворитов Западной конференции: Маккиннон, Рантанен, Макар и другие были неудержимы — даже Задоров отметился заброшенной шайбой.

Колорадо Эвеланш (Денвер)

Теперь «Колорадо» ожидает «Даллас», по системе игры немного похожий, но по индивидуальному мастерству значительно превосходящий «Аризону». В серии против «Калгари» «звезды» на удивление были активны, они смогли пересобраться после невпечатляющего выступления в раунде робин. Наконец-то Джо Павелски начал играть так, как ждали от него болельщики «Далласа» на протяжении всего регулярного чемпионата.

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Если команды сохранят свою лучшую форму, нас ожидает семиматчевое противостояние, победителем из которого все-таки должен выйти более яркий и звездный «Колорадо».

Прогноз Андрея Менга: 4−3 в пользу «Колорадо».

«Филадельфия» — «Айлендерс»

С одной стороны, Барри Тротц имеет самый реальный шанс оказаться в финале конференции не с «Вашингтоном». Топ-6 «островитян» во главе с Мэттью Барзалом, а также Семен Варламов, набрали потрясающую форму и готовы дать бой «Филадельфии», которая только в шести матчах смогла преодолеть «Монреаль» и по-прежнему не может подвести к оптимальному состоянию своих лидеров Жиру и Кутюрье.

Филадельфия Флайерз (Филадельфия)

С другой стороны, в серии против «Хабс» Ален Виньо доказал, что при необходимости он способен отказаться от атакующего хоккея в пользу надежности при минимальном преимуществе в счете. Картер Харт продемонстрировал, что ничуть не хуже Кэри Прайса и также способен включать режим «спасителя Родины», оформив два «сухаря». Иван Проворов остается главным защитником команды, и уже в первой игре серии вернется после дисквалификации его верный партнер Мэтт Нисканен.

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Нет сомнений, что «Айлендерс» будут биться изо всех сил, но на бумаге «Филадельфия» выглядит сильней. Плюс если «летчики» в целом способны сыграть в хоккей Барри Тротца, то «островитяне» никогда не смогут включить режим усиленной атаки а-ля «Флайрес».

Прогноз Андрея Менга: 4−2 в пользу «Филадельфии».

«Тампа-Бэй» — «Бостон»

Еще в пятой игре серии с «Каролиной» в состав «Бостона» вернулся Давид Пастрняк, с ходу набрав 2 (0+2) очка. Теперь Кэссиди сможет предоставить «Тампе» свою главную тройку (Маршанд — Бержерон — Пастрняк) во всеоружии. Правда, вопросы по глубине нападения к «Бостону» остаются. Если против «Харрикейнз» этого подбора исполнителей оказалось достаточно, то против «Тампы» нужно больше резервных вариантов.

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У «Лайтнинг» в этом вопросе все куда лучше. Пусть основной результат команды делает звено Палат — Пойнт — Кучеров, но в моменты, когда их выключают из игры, на помощь уже приходили Киллорн, Гудроу, Гурд и другие игроки низших троек. По-прежнему в любой игре в состав может вернуться Стивен Стэмкос, который продолжает длительное восстановление после травмы.

Бостон Брюинз (Бостон)

После победы над «Коламбусом» подопечные Купера находятся на эмоциональном подъеме: слишком долго одна из лучших команд НХЛ последних лет ждала шанса, чтобы всерьез сразиться за Кубок Стэнли. Сейчас у нее все для этого есть. Нынешнему «Бостону» против этой «Тампы» будет очень непросто.

Прогноз Андрея Менга: 4−1 в пользу «Тампа-Бэй».

Андрей Менг

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