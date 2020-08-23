Радулов выиграл дуэль у лучшего канадца НХЛ. Русский форвард оформил дубль и остановил «Колорадо» Маккиннона
«Старз» повели во втором раунде
«Старз» повели во втором раунде
Нынешний
Удивительным выглядел и еще один момент. Серия «Эвеланш» и «Старз» стала самой русской на этой стадии розыгрыша Кубка Стэнли. Говоря о «российских» клубах НХЛ мы в первую очередь привыкли вспоминать «Вашингтон» и «Тампу», но первые успели вылететь из
Не пришлось долго ждать и первого русского балла в этом противостоянии. Уже спустя 4 минуты Радулов отдал передачу за спину на Джейми Бенна, а тот отыскал на пятаке Тайлера Сегина. Не уследивший за канадцем Валерий Ничушкин со спины наблюдал, как тот открывает счет. Поехали!
С гола Сегина началась очень яркая перестрелка — команды не стали тратить время на аккуратный хоккей и более тщательное изучение друг друга. «Колорадо», который выиграл два предыдущих матча с одинаковым счетом 7:1, практически сразу ответил фантастической шайбой Нэтана Маккиннона, заложившего мощный вираж по зоне «Старз» и классно бросившего с дальней дистанции. Вскоре преимущество «Далласу» вернул Блэйк Комо — он тоже бросал издалека, но заручился поддержкой Райана Грейвса, тот обеспечил нужный рикошет.
Россияне в этом небольшом хоккейном безумии отошли на второй план, но ненадолго. Сперва Худобин в шпагате не дал забить Габриэлю Ландескугу.
А следом Радулов остался с глазу на глаз с немцем Филипом Грубаэуром и решил эпизод максимально четко. 3:1 по итогам 20 минут — идеальный старт второго раунда
После перерыва игра окончательно превратилась в противостояние Радулова и лучшего канадца НХЛ здесь и сейчас Маккинона. Претендующий на «Харт Трофи» и набирающий очки в 9 матчах подряд форвард «Эвеланш» помог отличиться Ландескугу и оформил дубль, подправив бросок партнера на пятаке.
Радулов же дал понять, что российским болельщикам не стоит сильно переживать
«Игра до гола» в третьем периоде продолжалась чуть меньше 9 минут. Пока Задоров не сосредоточился на том, чтобы в очередной раз размазать по борту соперника и не забыл о своих основных обязанностях. Хит ему удался, но через несколько секунд Никита увидел, как финн Роопе Хинтц хоронит шансы его команды в этой игре.
«Даллас» вышел вперед в серии, хотя до ее начала считался андердогом. «Старз» снова победили благодаря русскому хоккеисту (в последней встрече с «Калгари» все решил покер Гурьянова, сегодня главной звездой стал Радулов), но есть ощущение, что это противостояние растянется надолго. Впрочем, ничего плохого в этом нет — такого веселого хоккея много не бывает.
Артем Гаев