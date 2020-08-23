Радулов выиграл дуэль у лучшего канадца НХЛ. Русский форвард оформил дубль и остановил «Колорадо» Маккиннона

Источник: AP 2020

Нынешний плей-офф Национальной хоккейной лиги заставляет по-новому взглянуть на многие, казалось бы, привычные, вещи. О его 24-командном формате и непривычном времени проведения сказано и написано очень многое, но сюрпризы случаются практически по ходу каждой серии. Взять противостояние второго раунда между «Колорадо» и «Далласом». Лига решила начать его в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени, не обращая внимания на то, что к этому моменту могли быть не доиграны две серии первого раунда. Необычно? Очень, пусть в итоге «Филадельфия» и «Ванкувер» и успели пройти своих соперников к нужному сроку.

Удивительным выглядел и еще один момент. Серия «Эвеланш» и «Старз» стала самой русской на этой стадии розыгрыша Кубка Стэнли. Говоря о «российских» клубах НХЛ мы в первую очередь привыкли вспоминать «Вашингтон» и «Тампу», но первые успели вылететь из плей-офф, а вторые получили в соперники «Бостон», в составе которого нет ни одного нашего хоккеиста. Поэтому дуэль Никита Задоров, Владислав Наместников, Валерий Ничушкин — Антон Худобин, Александр Радулов, Денис Гурьянов была еще до стартового вбрасывания обречена на повышенное внимание в России (тем более, все шестеро вышли на лед в первой игре, включая восстановившегося от повреждения Наместникова).

Не пришлось долго ждать и первого русского балла в этом противостоянии. Уже спустя 4 минуты Радулов отдал передачу за спину на Джейми Бенна, а тот отыскал на пятаке Тайлера Сегина. Не уследивший за канадцем Валерий Ничушкин со спины наблюдал, как тот открывает счет. Поехали!

С гола Сегина началась очень яркая перестрелка — команды не стали тратить время на аккуратный хоккей и более тщательное изучение друг друга. «Колорадо», который выиграл два предыдущих матча с одинаковым счетом 7:1, практически сразу ответил фантастической шайбой Нэтана Маккиннона, заложившего мощный вираж по зоне «Старз» и классно бросившего с дальней дистанции. Вскоре преимущество «Далласу» вернул Блэйк Комо — он тоже бросал издалека, но заручился поддержкой Райана Грейвса, тот обеспечил нужный рикошет.

Россияне в этом небольшом хоккейном безумии отошли на второй план, но ненадолго. Сперва Худобин в шпагате не дал забить Габриэлю Ландескугу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0161945a4c86bb1425ba" data-vnd="0161945a4c86bb1425ba" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0161945a4c86bb1425ba" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

А следом Радулов остался с глазу на глаз с немцем Филипом Грубаэуром и решил эпизод максимально четко. 3:1 по итогам 20 минут — идеальный старт второго раунда плей-офф!

После перерыва игра окончательно превратилась в противостояние Радулова и лучшего канадца НХЛ здесь и сейчас Маккинона. Претендующий на «Харт Трофи» и набирающий очки в 9 матчах подряд форвард «Эвеланш» помог отличиться Ландескугу и оформил дубль, подправив бросок партнера на пятаке.

Радулов же дал понять, что российским болельщикам не стоит сильно переживать из-за раннего ухода в отпуск суперзвезд Александра Овечкина, Артемия Панарина и Евгения Малкина, и ответил своим дублем, удачно поймав отскок при выходе «2 в 1». Вторую шайбу Александр забрасывал уже в ворота Павла Францоуза — он заменил Грубауэра, неудачно растянувшегося после броска Гурьянова.

«Игра до гола» в третьем периоде продолжалась чуть меньше 9 минут. Пока Задоров не сосредоточился на том, чтобы в очередной раз размазать по борту соперника и не забыл о своих основных обязанностях. Хит ему удался, но через несколько секунд Никита увидел, как финн Роопе Хинтц хоронит шансы его команды в этой игре.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sZRflKuVPjU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Даллас» вышел вперед в серии, хотя до ее начала считался андердогом. «Старз» снова победили благодаря русскому хоккеисту (в последней встрече с «Калгари» все решил покер Гурьянова, сегодня главной звездой стал Радулов), но есть ощущение, что это противостояние растянется надолго. Впрочем, ничего плохого в этом нет — такого веселого хоккея много не бывает.