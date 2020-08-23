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10:52 (мск), источник: Sport24

Знаменитая прическа Роналдо вдохновила русского хоккеиста? Кузнецов выбрил нелепый чубчик и сразу забил крутой гол

А еще выкрикивал на скамейке имя бразильца.

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Источник: AFP 2020

Может ли прическа стать одним из главных событий такого крупного турнира как чемпионат мира? Может, если она достаточно оригинально и принадлежит лучшему бомбарбирду первенства планеты. В 2002 году бразилец Роналдо выбрил нелепый чубчик, забил на полях Японии и Южной Кореи 8 голов и поднял над головой Кубок мира — а тысячи мальчишек по всему миру в этот момент выпрашивали у родителей деньги на поход в парикмахерскую, чтобы стать хоть немного похожими на своего кумира.

Роналдо так объяснял свой поступок:

У меня была травма ноги, о которой постоянно все говорили. Я решил побриться и оставить небольшой участок волос. Когда я вышел на тренировку, все увидели мою плохую прическу. Всюду говорили только о моих волосах, а о травме забыли. Я смог расслабиться и сфокусироваться на футболе. Не горжусь той прической, она была довольно странной. Но это был хороший способ сменить тему.
Роналдо
бразильский футболист

Прошло 18 лет, но та прическа Роналдо по-прежнему достаточно популярна. Например, в апреле этого года вирусной стала история о том, как юный поклонник «Челси» попросил отца постричь его под португальского футболиста Роналду, а тот решил пошутить и повторил на его голове нехитрый образ бразильского нападающего.

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А на этой неделе чубчиком Зубастика, кажется, вдохновился русский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Перед четвертой игрой серии против «Айлендерс» сразу несколько хоккеистов столичного клуба решили на удачу (команде горела 0−3) сменить имидж. Александр Овечкин обзавелся бородой-эспаньолкой, а Кузнецов, как показалось изначально, побрился наголо.

Но чуть позже в сети появились видео и фото, на которых легко можно разглядеть небольшой треугольник волос на голове Кузнецова.

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Необычная прическа ненадолго, но вдохновила россиянина — в матче номер 4 он забил супергол, помог «Вашингтону» победить и подарил фанатам надежду на возможный чудесный камбэк. Правда, уже в следующей встрече эта надежда была безжалостно убита командой Барри Тротца.

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Несмотря на приподнятое настроение после победной игры Кузнецов не стал комментировать свой новый образ, отрезав на соответствующий вопрос журналистов:

«Всё, что происходит в команде, должно оставаться в команде».

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Но связь с прической Роналдо 18-летней давности легко отследить, если послушать запись микрофона, который нацепили на русского нападающего в то матче. В одном из эпизодов на скамейке запасных он выкрикивал имя бразильца.

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Вряд ли Кузнецов будет всерьез задумываться о том, чтобы сохранить новую прическу на следующий сезон. Год назад он признавался, что вообще не привык тщательно следить за тем, как выглядит его голова:

Некоторые парни заботятся о своих волосах, волнуются о том, как они выглядят. Могу сказать, что меня это вообще не волнует. Если я о чем-то задумываюсь, то точно не о волосах, они все равно под шлемом.
Евгений Кузнецов
российский хоккеист
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