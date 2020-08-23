«Вашингтону» Овечкина нужны перемены. С дружелюбным тренером команда не завоюет второй Кубок Стэнли

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По ходу сезона и в преддверии старта плей-офф «Вашингтон» считался одним из главных претендентов на Кубок Стэнли — пожалуй, входя в топ-2 Востока вместе с «Тампа-Бэй».

Но на деле команда Овечкина, проведя посредственный раунд робин, абсолютно по делу уступила в четвертьфинале конференции «Нью-Йорк Айлендерс» (1−4), досрочно завершив выступление в этом чемпионате.

Конечно, главная причина произошедшего — Барри Тротц. Отвергнутый после завоевания «Вашингтоном» Кубка Стэнли-2018 специалист был невероятно замотивирован. Он подвел свой «Айлендерс» к первому раунду в отличной форме, его игроки четко следовали тренерской модели, в итоге закрыв большинство лидеров соперника — при этом свои топы, и прежде всего Мэтью Барзал, приносили необходимый результат.

По результату сезон «Вашингтона» можно признать провальным — к этому привили как локальные проблемы в рамках одной серии плей-офф, так и более глобальные моменты.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--10b7d9cb06bacd8e314c" data-vnd="10b7d9cb06bacd8e314c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=10b7d9cb06bacd8e314c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Потеря Бэкстрема оказалась слишком болезненной

Травма головы, полученная одним из ведущих центров «Кэпиталз» Никласом Бэкстремом в первом периоде серии против «Айлендерс», нанесла слишком серьезный удар по структуре атаки «столичных».

Казалось, с возвращением Эллера центральная ось в целом сохранит свою мощь, но датчанин слишком зависимая фигура для нахождения в топ-6. Он прекрасный универсал, умеющий подчищать за крайними форвардами, однако Эллер не способен делать их лучше в атаке — как это умеет Бэкстрем.

В итоге закрывать Якуба Врану и Ти-Джея Оши «Айлендерс» стало гораздо проще. Если в первой игре серии американец еще отметился дублем, то в оставшихся четырех не набрал ни одного очка. Врана продержался «сухим» все пять матчей. Хагелин и Ковальчук, которые могли бы поддержать нападение из глубины, также остались не у дел.

Ситуация оказалась настолько безнадежной, что в третьем и четвертом матчах Рирден выпустил на место третьего центра 25-летнего Брайана Пиньо, до этого ни разу не появлявшегося в НХЛ.

Дуэт россиян Овечкин — Кузнецов, на двоих организовавший шесть голов в серии, был не готов к тому, что им вместе с Уилсоном придется одним тащить атаку «Вашингтона». При этом реализация моментов от этой тройки оставляла желать намного лучшего.

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Холтби провалился, Самсонов обманул

Главным минусом «Вашингтона» на протяжении всего чемпионата называлась вратарская позиция. Брэйден Холтби в контрактный год умудрился провести свою худшую регулярку в НХЛовской карьере (3,11 КН, 89,7% ОБ), а выступивший более надежно дебютант Илья Самсонов не имел кубкового опыта, чтобы серьезно помочь команде в плей-офф.

Теплилась надежда, что канадец за 4,5 месяца перезагрузится и подойдет в лучшей форме к решающим играм сезона, но ничего подобного не произошло. Холтби не просто не выручал, но и периодически допускал грубейшие ошибки — в то время как его визави Семен Варламов был максимально надежен.

Самсонов же лишил свою команду крепкого бэк-апа, вернувшись из России с травмой, о которой никому решил не рассказывать, — очень безответственный поступок, его последствия наверняка скажутся на дальнейшей карьере голкипера. Именно в это межсезонье менеджменту «Вашингтона» предстоит решать вратарский вопрос, и позиции россиянина здорово пошатнулись.

Рирден — хороший друг, но плохой наставник для плей-офф

По слухам, после завоевания Кубка Стэнли-2018 игроки «Вашингтона» очень хотели, чтобы команду возглавил тогдашний помощник Тротца Тодд Рирден. У него были отличные отношения с хоккеистами, он оказывал большое влияние на игровые схемы команды, ему верили больше, чем главному тренеру.

Но на деле «сказочный» вариант превратился в провальный. Да, с Рирденом «Вашингтон» провел две результативные регулярки, в обоих случаях выигрывая Столичный дивизион, но в плей-офф надежды на второе чемпионство разрушались уже в первом раунде — причем максимально безвольно.

Год назад «Вашингтон» упустил лидерства 2−0 и 3−2 в серии с молодой, только-только обретавшей статус «Каролиной» Рода Бриндамура, в итоге уступив во втором овертайме 7-го матча. Да, сейчас в соперники Рирдену достался гораздо более опытный Тротц, но ресурс состава «Кэпиталз» был куда выше того, что мы в результате увидели.

Такой команде, как «Вашингтон», нужен жесткий тренер, готовый выходить из «стрессовых» ситуаций. Рирден за два года доказал свою мягкотелость и неспособность создания рабочих альтернатив в короткие сроки. Кажется, руководству клуба стоит рассмотреть вопрос об отставке нынешнего главного тренера: с ним «Кэпиталз» далеко не уйдут — теперь это стало гораздо очевиднее.