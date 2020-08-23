«Вашингтону» Овечкина нужны перемены. С дружелюбным тренером команда не завоюет второй Кубок Стэнли
Обозреватель «Матч ТВ» разбирает причины неудачного выступления «Кэпиталз».
Обозреватель «Матч ТВ» разбирает причины неудачного выступления «Кэпиталз».
По ходу сезона и в преддверии старта
Но на деле команда Овечкина, проведя посредственный раунд робин, абсолютно по делу уступила в четвертьфинале конференции «Нью-Йорк Айлендерс» (1−4), досрочно завершив выступление в этом чемпионате.
Конечно, главная причина произошедшего — Барри Тротц. Отвергнутый после завоевания «Вашингтоном» Кубка Стэнли-2018 специалист был невероятно замотивирован. Он подвел свой «Айлендерс» к первому раунду в отличной форме, его игроки четко следовали тренерской модели, в итоге закрыв большинство лидеров соперника — при этом свои топы, и прежде всего Мэтью Барзал, приносили необходимый результат.
По результату сезон «Вашингтона» можно признать провальным — к этому привили как локальные проблемы в рамках одной серии
Травма головы, полученная одним из ведущих центров «Кэпиталз» Никласом Бэкстремом в первом периоде серии против «Айлендерс», нанесла слишком серьезный удар по структуре атаки «столичных».
Казалось, с возвращением Эллера центральная ось в целом сохранит свою мощь, но датчанин слишком зависимая фигура для нахождения в топ-6. Он прекрасный универсал, умеющий подчищать за крайними форвардами, однако Эллер не способен делать их лучше в атаке — как это умеет Бэкстрем.
В итоге закрывать Якуба Врану и
Ситуация оказалась настолько безнадежной, что в третьем и четвертом матчах Рирден выпустил на место третьего центра 25-летнего Брайана Пиньо, до этого ни разу не появлявшегося в НХЛ.
Дуэт россиян Овечкин — Кузнецов, на двоих организовавший шесть голов в серии, был не готов к тому, что им вместе с Уилсоном придется одним тащить атаку «Вашингтона». При этом реализация моментов от этой тройки оставляла желать намного лучшего.
Главным минусом «Вашингтона» на протяжении всего чемпионата называлась вратарская позиция. Брэйден Холтби в контрактный год умудрился провести свою худшую регулярку в НХЛовской карьере (3,11 КН, 89,7% ОБ), а выступивший более надежно дебютант Илья Самсонов не имел кубкового опыта, чтобы серьезно помочь команде в
Теплилась надежда, что канадец за 4,5 месяца перезагрузится и подойдет в лучшей форме к решающим играм сезона, но ничего подобного не произошло. Холтби не просто не выручал, но и периодически допускал грубейшие ошибки — в то время как его визави Семен Варламов был максимально надежен.
Самсонов же лишил свою команду крепкого
По слухам, после завоевания Кубка Стэнли-2018 игроки «Вашингтона» очень хотели, чтобы команду возглавил тогдашний помощник Тротца Тодд Рирден. У него были отличные отношения с хоккеистами, он оказывал большое влияние на игровые схемы команды, ему верили больше, чем главному тренеру.
Но на деле «сказочный» вариант превратился в провальный. Да, с Рирденом «Вашингтон» провел две результативные регулярки, в обоих случаях выигрывая Столичный дивизион, но в
Год назад «Вашингтон» упустил лидерства 2−0 и 3−2 в серии с молодой,
Такой команде, как «Вашингтон», нужен жесткий тренер, готовый выходить из «стрессовых» ситуаций. Рирден за два года доказал свою мягкотелость и неспособность создания рабочих альтернатив в короткие сроки. Кажется, руководству клуба стоит рассмотреть вопрос об отставке нынешнего главного тренера: с ним «Кэпиталз» далеко не уйдут — теперь это стало гораздо очевиднее.
Андрей Менг