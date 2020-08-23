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17:59 (мск), источник: Матч ТВ

«Вашингтону» Овечкина нужны перемены. С дружелюбным тренером команда не завоюет второй Кубок Стэнли

Обозреватель «Матч ТВ» разбирает причины неудачного выступления «Кэпиталз».

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По ходу сезона и в преддверии старта плей-офф «Вашингтон» считался одним из главных претендентов на Кубок Стэнли — пожалуй, входя в топ-2 Востока вместе с «Тампа-Бэй».

Но на деле команда Овечкина, проведя посредственный раунд робин, абсолютно по делу уступила в четвертьфинале конференции «Нью-Йорк Айлендерс» (1−4), досрочно завершив выступление в этом чемпионате.

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Конечно, главная причина произошедшего — Барри Тротц. Отвергнутый после завоевания «Вашингтоном» Кубка Стэнли-2018 специалист был невероятно замотивирован. Он подвел свой «Айлендерс» к первому раунду в отличной форме, его игроки четко следовали тренерской модели, в итоге закрыв большинство лидеров соперника — при этом свои топы, и прежде всего Мэтью Барзал, приносили необходимый результат.

По результату сезон «Вашингтона» можно признать провальным — к этому привили как локальные проблемы в рамках одной серии плей-офф, так и более глобальные моменты.

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Потеря Бэкстрема оказалась слишком болезненной

Травма головы, полученная одним из ведущих центров «Кэпиталз» Никласом Бэкстремом в первом периоде серии против «Айлендерс», нанесла слишком серьезный удар по структуре атаки «столичных».

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Казалось, с возвращением Эллера центральная ось в целом сохранит свою мощь, но датчанин слишком зависимая фигура для нахождения в топ-6. Он прекрасный универсал, умеющий подчищать за крайними форвардами, однако Эллер не способен делать их лучше в атаке — как это умеет Бэкстрем.

В итоге закрывать Якуба Врану и Ти-Джея Оши «Айлендерс» стало гораздо проще. Если в первой игре серии американец еще отметился дублем, то в оставшихся четырех не набрал ни одного очка. Врана продержался «сухим» все пять матчей. Хагелин и Ковальчук, которые могли бы поддержать нападение из глубины, также остались не у дел.

Ситуация оказалась настолько безнадежной, что в третьем и четвертом матчах Рирден выпустил на место третьего центра 25-летнего Брайана Пиньо, до этого ни разу не появлявшегося в НХЛ.

Дуэт россиян Овечкин — Кузнецов, на двоих организовавший шесть голов в серии, был не готов к тому, что им вместе с Уилсоном придется одним тащить атаку «Вашингтона». При этом реализация моментов от этой тройки оставляла желать намного лучшего.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон)

Холтби провалился, Самсонов обманул

Главным минусом «Вашингтона» на протяжении всего чемпионата называлась вратарская позиция. Брэйден Холтби в контрактный год умудрился провести свою худшую регулярку в НХЛовской карьере (3,11 КН, 89,7% ОБ), а выступивший более надежно дебютант Илья Самсонов не имел кубкового опыта, чтобы серьезно помочь команде в плей-офф.

Теплилась надежда, что канадец за 4,5 месяца перезагрузится и подойдет в лучшей форме к решающим играм сезона, но ничего подобного не произошло. Холтби не просто не выручал, но и периодически допускал грубейшие ошибки — в то время как его визави Семен Варламов был максимально надежен.

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Самсонов же лишил свою команду крепкого бэк-апа, вернувшись из России с травмой, о которой никому решил не рассказывать, — очень безответственный поступок, его последствия наверняка скажутся на дальнейшей карьере голкипера. Именно в это межсезонье менеджменту «Вашингтона» предстоит решать вратарский вопрос, и позиции россиянина здорово пошатнулись.

Рирден — хороший друг, но плохой наставник для плей-офф

По слухам, после завоевания Кубка Стэнли-2018 игроки «Вашингтона» очень хотели, чтобы команду возглавил тогдашний помощник Тротца Тодд Рирден. У него были отличные отношения с хоккеистами, он оказывал большое влияние на игровые схемы команды, ему верили больше, чем главному тренеру.

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Но на деле «сказочный» вариант превратился в провальный. Да, с Рирденом «Вашингтон» провел две результативные регулярки, в обоих случаях выигрывая Столичный дивизион, но в плей-офф надежды на второе чемпионство разрушались уже в первом раунде — причем максимально безвольно.

Год назад «Вашингтон» упустил лидерства 2−0 и 3−2 в серии с молодой, только-только обретавшей статус «Каролиной» Рода Бриндамура, в итоге уступив во втором овертайме 7-го матча. Да, сейчас в соперники Рирдену достался гораздо более опытный Тротц, но ресурс состава «Кэпиталз» был куда выше того, что мы в результате увидели.

Такой команде, как «Вашингтон», нужен жесткий тренер, готовый выходить из «стрессовых» ситуаций. Рирден за два года доказал свою мягкотелость и неспособность создания рабочих альтернатив в короткие сроки. Кажется, руководству клуба стоит рассмотреть вопрос об отставке нынешнего главного тренера: с ним «Кэпиталз» далеко не уйдут — теперь это стало гораздо очевиднее.

Андрей Менг

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