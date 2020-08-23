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18:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рирден освобожден от должности главного тренера «Вашингтона»

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Тодд Рирден освобожден от должности главного тренера клуба НХЛ «Вашингтон», сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: AP 2020

Об этом заявил старший вице-президент и генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

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«Мы возлагаем большие надежды на нашу команду, и мы чувствовали, что необходим свежий подход. Хотелось бы поблагодарить Тодда за его тяжелую работу и усилия», — сказал Маклеллан.

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Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон)

В четверг «Вашингтон», за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Ковальчук и Илья Самсонов, уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 1−4. «Кэпиталз» вылетают из Кубка Стэнли после первого раунда второй сезон подряд.

Рирден возглавил «Вашингтон» летом 2018 года, приняв команду в ранге действующего обладателя Кубка Стенли.

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