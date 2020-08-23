Рирден освобожден от должности главного тренера «Вашингтона»
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Тодд Рирден освобожден от должности главного тренера клуба НХЛ «Вашингтон», сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Тодд Рирден освобожден от должности главного тренера клуба НХЛ «Вашингтон», сообщается на официальном сайте команды.
Об этом заявил старший
«Мы возлагаем большие надежды на нашу команду, и мы чувствовали, что необходим свежий подход. Хотелось бы поблагодарить Тодда за его тяжелую работу и усилия», — сказал Маклеллан.
В четверг «Вашингтон», за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Ковальчук и Илья Самсонов, уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в серии первого раунда
Рирден возглавил «Вашингтон» летом 2018 года, приняв команду в ранге действующего обладателя Кубка Стенли.