Рирден освобожден от должности главного тренера «Вашингтона»

Источник: AP 2020

Об этом заявил старший вице-президент и генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

«Мы возлагаем большие надежды на нашу команду, и мы чувствовали, что необходим свежий подход. Хотелось бы поблагодарить Тодда за его тяжелую работу и усилия», — сказал Маклеллан.

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Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) Все о команде

В четверг «Вашингтон», за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Ковальчук и Илья Самсонов, уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 1−4. «Кэпиталз» вылетают из Кубка Стэнли после первого раунда второй сезон подряд.