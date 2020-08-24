Кучерова били клюшкой в лицо, Василевский совершал крутые спасения. Их «Тампа» не остановила звезд «Бостона»
Маршанд, Бержерон и Пастрняк решают.
Маршанд, Бержерон и Пастрняк решают.
Когда стало известно, что в первом раунде
«Мундиров» команда Андрея Василевского, Никиты Кучерова и Михаила Сергачева приговорила в 5 встречах, вот только фаворитом следующего противостояния против «Бостона» после этого не стала. Невзрачно выглядевшие в первых играх после возобновления сезона «Брюинз» постепенно набрали ход и тоже максимально уверенно прошли очень крепкую «Каролину». В итоге болельщики уже в полуфинале Востока могли рассчитывать на одну из самых ярких серий нынешнего
«Тампа» снова не дождалась в составе Стивена Стэмкоса, который никак не восстановится после операции на мышцах корра, но в первом периоде воскресной игры ей Куперу больше пришлось думать не об атаке. «Бостон» сразу взялся за дело и принялся один за одним создавать горячие моменты у ворот Василевского — если бы не россиянин уже после 20 минут с результатом этой встречи многое было бы ясно.
Андрей сделал максимум возможного, чтобы стартовый период остался сухим, но «Брюинз»
Лучший (на пару с Александром Овечкиным) снайпер регулярного чемпионата Давид Пастрняк показал, что готов пахать в обороне и украл выход «1 в 0» у Никиты Кучерова. «Бостон» почти сразу же организовал контратаку, Брэд Маршанд затащил и придержал шайбу в зоне, а Чарли Койл удачно подставил клюшку под бросок Брэндона Карло. Автором гола стал не один из
Оставшаяся часть периода превратилась в яркую дуэль голкиперов. Василевский и Ярослав Галак поочередно совершали крутейшие спасения и если в случае с российским вратарем, который по итогам сезона может получить вторую в карьере «Везину», это выглядело как
Ярослав сохранил для своего клуба комфортное преимущество, ну, а сразу после второго перерыва звезды «Бостона» добили соперника. Патрис Бержерон обокрал Райана Макдону, Пастрняк покатил на Маршанда, а тот расстрелял Василевского — 3:0.
А что же Кучеров — главная ударная сила «Тампы» в отсутствии Стэмкоса? Никита получил самый большой айстайам среди всех форвардов «Лайтнинг», 8 (!) раз бросил по воротам, но достойного ответа Пастрняку и компании так и не придумал. Никита злился на себя и происходящее — в одном из эпизодов он чуть не расколотил клюшку о борт, а едва ли не самым запоминающимся моментом с его участием стал удар клюшкой в лицо от Здено Хары. Арбитры фол пропустили, но точно не они стали главными виновниками поражения «Молний».
Куперу нужно придумывать, как остановить ударное сочетание «Бостона», а лидерам атаки «Тампы» начинать давать результат. Пока же 2:3 — защитник Виктор Хедман оформил дубль и вернул интригу в концовке, но «Брюинз» все равно открыли счет в серии.
Артём Гаев