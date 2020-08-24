Кучерова били клюшкой в лицо, Василевский совершал крутые спасения. Их «Тампа» не остановила звезд «Бостона»

Источник: AP 2020

Когда стало известно, что в первом раунде плей-офф НХЛ-2020 соперником «Тампы» станет «Коламбус», многим показалось, что эта серия для «Лайтнинг» может стать ключом не только полуфиналу конференции, но даже к титулу. Команде Джона Купера нужно было расстаться со своими кубковыми комплексами (0−4 в первом раунде прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли) и отомстить «Блю Джекетс» — дальше все могло пойти гораздо проще, даже несмотря на то, что уровень соперников должен был повышаться.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ed6590f049918889f6e6" data-vnd="ed6590f049918889f6e6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ed6590f049918889f6e6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мундиров» команда Андрея Василевского, Никиты Кучерова и Михаила Сергачева приговорила в 5 встречах, вот только фаворитом следующего противостояния против «Бостона» после этого не стала. Невзрачно выглядевшие в первых играх после возобновления сезона «Брюинз» постепенно набрали ход и тоже максимально уверенно прошли очень крепкую «Каролину». В итоге болельщики уже в полуфинале Востока могли рассчитывать на одну из самых ярких серий нынешнего плей-офф.

Бостон Брюинз (Бостон) Все о команде

«Тампа» снова не дождалась в составе Стивена Стэмкоса, который никак не восстановится после операции на мышцах корра, но в первом периоде воскресной игры ей Куперу больше пришлось думать не об атаке. «Бостон» сразу взялся за дело и принялся один за одним создавать горячие моменты у ворот Василевского — если бы не россиянин уже после 20 минут с результатом этой встречи многое было бы ясно.

Андрей сделал максимум возможного, чтобы стартовый период остался сухим, но «Брюинз» все-таки добились своего. Перед началом серии популярным было мнение, что она может превратится в противостояние первых троек нападения, и перед перерывом эта теория получила частичное подтверждение.

Лучший (на пару с Александром Овечкиным) снайпер регулярного чемпионата Давид Пастрняк показал, что готов пахать в обороне и украл выход «1 в 0» у Никиты Кучерова. «Бостон» почти сразу же организовал контратаку, Брэд Маршанд затащил и придержал шайбу в зоне, а Чарли Койл удачно подставил клюшку под бросок Брэндона Карло. Автором гола стал не один из топ-форвардов «Брюинз», но Пастрняк и Маршанд сыграли в нем определяющую роль.

Вторая двадцатиминутка началась также, как закончилась первая — с неприятностей для «Тампы». Виктор Хедман заработал удаление, а Пастрняк закосплеил Овечкина, прошив Василевского выстрелом из левого круга вбрасывания. За 5 с небольшим минут «Бостон» очень серьезно продвинулся к победе в первом матче этого противостояния.

Оставшаяся часть периода превратилась в яркую дуэль голкиперов. Василевский и Ярослав Галак поочередно совершали крутейшие спасения и если в случае с российским вратарем, который по итогам сезона может получить вторую в карьере «Везину», это выглядело как что-то логичное, то словак очень сильно удивлял. Когда расположение «пузыря» покинул первый номер «Брюинз» Туукка Раск, казалось, что вратарская линия может стать главной проблемой команды Брюса Кэссиди. Сегодня Галак заставил болельщиков и журналистов стыдиться этих мыслей.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) Все о команде

Ярослав сохранил для своего клуба комфортное преимущество, ну, а сразу после второго перерыва звезды «Бостона» добили соперника. Патрис Бержерон обокрал Райана Макдону, Пастрняк покатил на Маршанда, а тот расстрелял Василевского — 3:0.

А что же Кучеров — главная ударная сила «Тампы» в отсутствии Стэмкоса? Никита получил самый большой айстайам среди всех форвардов «Лайтнинг», 8 (!) раз бросил по воротам, но достойного ответа Пастрняку и компании так и не придумал. Никита злился на себя и происходящее — в одном из эпизодов он чуть не расколотил клюшку о борт, а едва ли не самым запоминающимся моментом с его участием стал удар клюшкой в лицо от Здено Хары. Арбитры фол пропустили, но точно не они стали главными виновниками поражения «Молний».

Официальный сайт НХЛ

Куперу нужно придумывать, как остановить ударное сочетание «Бостона», а лидерам атаки «Тампы» начинать давать результат. Пока же 2:3 — защитник Виктор Хедман оформил дубль и вернул интригу в концовке, но «Брюинз» все равно открыли счет в серии.