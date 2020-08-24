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11:24 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» повел в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ против «Ванкувера»

ТАСС, 24 августа. «Вегас» обыграл «Ванкувер» со счетом 5:0 в первом четвертьфинальном матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AFP 2020

Заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо (12-я минута), Райлли Смит (23), Марк Стоун (32), Алекс Так (37) и Макс Пачиоретти (51).

Вегас Голден Найтс (Парадайс)

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 26 августа, встреча начнется в 04:45 мск.

Официальный сайт НХЛ
Национальная Хоккейная Лига

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.

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Вегас Голден Найтс
5:0
1:0, 3:0, 1:0
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