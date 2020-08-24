«Вегас» повел в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ против «Ванкувера»
ТАСС, 24 августа. «Вегас» обыграл «Ванкувер» со счетом 5:0 в первом четвертьфинальном матче
ТАСС, 24 августа. «Вегас» обыграл «Ванкувер» со счетом 5:0 в первом четвертьфинальном матче
Заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо (12-я минута), Райлли Смит (23), Марк Стоун (32), Алекс Так (37) и Макс Пачиоретти (51).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 26 августа, встреча начнется в 04:45 мск.
Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи