«Вегас» повел в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ против «Ванкувера»

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 26 августа, встреча начнется в 04:45 мск.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.