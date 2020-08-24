Овечкин попал на обложку хоккейного симулятора. Фанаты возмущены выбором
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал на обложку игры NHL 21.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал на обложку игры NHL 21.
Официально обложка была представлена сегодня в Twitter компании EA Sports. Овечкин уже был представлен на обложке NHL 07. Фанаты в комментариях подвергли резкой критике и дизайн, и выбор хоккеиста для обложки нового симулятора.
justa_scumbag: «Ужаснейшая обложка, которую я
DanHarland: «Какой сейчас год?».
J_Nolan93: «Это мелочи, обложка не имеет особого значения, но есть много других коммерчески привлекательных игроков в НХЛ, вам необязательно повторяться».
EASHL_TTinc: «Просто шутка: ужасная искусственная копирка, ужасные кадры и как вишенка на торте — вы повторяетесь с атлетами на обложке?!».
stantleff1: «Перерабатываете старых спортсменов с обложки, как перерабатываете геймплей. Здесь должен быть Маккиннон».
Пользователь bzuk89 же предложил поместить на обложку Артемия Панарина.