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20:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин попал на обложку хоккейного симулятора. Фанаты возмущены выбором

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал на обложку игры NHL 21.

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Источник: Спорт-Экспресс

Официально обложка была представлена сегодня в Twitter компании EA Sports. Овечкин уже был представлен на обложке NHL 07. Фанаты в комментариях подвергли резкой критике и дизайн, и выбор хоккеиста для обложки нового симулятора.

justa_scumbag: «Ужаснейшая обложка, которую я когда-либо видел. И какого черта они выбрали Ови? Он провел не особо удачный год. Не Маккиннон? Не Макар?».

DanHarland: «Какой сейчас год?».

J_Nolan93: «Это мелочи, обложка не имеет особого значения, но есть много других коммерчески привлекательных игроков в НХЛ, вам необязательно повторяться».

EASHL_TTinc: «Просто шутка: ужасная искусственная копирка, ужасные кадры и как вишенка на торте — вы повторяетесь с атлетами на обложке?!».

stantleff1: «Перерабатываете старых спортсменов с обложки, как перерабатываете геймплей. Здесь должен быть Маккиннон».

Пользователь bzuk89 же предложил поместить на обложку Артемия Панарина.

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