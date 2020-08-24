Нападающий «Каролины» Свечников восстановится к началу следующего сезона
Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников получил растяжение связок голеностопного сустава правой ноги в матче первого раунда
Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников получил растяжение связок голеностопного сустава правой ноги в матче первого раунда
Свечников получил повреждение 15 августа в третьем матче серии после столкновения со словаком Здено Харой. Россиянин не смог продолжить встречу и покинул лед только с помощью партнеров по команде. Серия завершилась в пользу «Брюинз» со счетом 4−1.
«Сейчас он проходит лечение. По сути, это растяжение связок. Мы сделали и рентгеновский снимок, и МРТ, и они ничего не показали, кроме растяжения, — сказал Уодделл, которого цитирует сайт НХЛ. — Я видел его недавно, он сказал, что чувствует себя хорошо, поэтому нет причин думать, что он не будет готов (к началу следующего сезона)».
Свечников в сезоне-2019/20 набрал 61 очко (24 шайбы и 37 передач) в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также записал в актив четыре шайбы и три передачи в шести встречах Кубка Стэнли.