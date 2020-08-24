Нападающий «Каролины» Свечников восстановится к началу следующего сезона

Свечников получил повреждение 15 августа в третьем матче серии после столкновения со словаком Здено Харой. Россиянин не смог продолжить встречу и покинул лед только с помощью партнеров по команде. Серия завершилась в пользу «Брюинз» со счетом 4−1.

«Сейчас он проходит лечение. По сути, это растяжение связок. Мы сделали и рентгеновский снимок, и МРТ, и они ничего не показали, кроме растяжения, — сказал Уодделл, которого цитирует сайт НХЛ. — Я видел его недавно, он сказал, что чувствует себя хорошо, поэтому нет причин думать, что он не будет готов (к началу следующего сезона)».