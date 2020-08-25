В НХЛ не могут пробить русского вратаря! Варламов сыграл на ноль и рвётся к Кубку Стэнли

Источник: AFP 2020

Вратари процветают в оборонительной системе Барри Тротца. У Семёна — два «сухаря» подряд.

«Островитяне» просто созданы для того, чтобы «душить» соперника, побеждать с небольшой разницей в счёте и держать лидеров другой команды на голодном пайке. Именно в такой привычной манере «Айлендерс» обыграли «Филадельфию» в первом матче серии второго раунда, а главным героем встречи стал российский голкипер «островитян» Семён Варламов, который записал на свой счёт второй подряд «сухарь» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

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К слову, лидеры «Флайерз» в последних матчах играли достаточно скромно, если брать статистику в равных составах. Например, на счету Клода Жиру был лишь 1 гол за 22 матча при игре в формате пять на пять, у Якуба Ворачека — два, у Кевина Хейза — 3 за 30 матчей. Именно Хейз был тем, кто имел больше всего моментов, но пробить Варламова в этот вечер не смог и он.



В первом периоде «островитяне» в три раза перебросали соперника и доминировали по всей площадке, что завершилось логичным голом ветерана Энди Грина. 37-летний защитник прошил всю оборону «Филадельфии» мощным броском от синей линии, который, в итоге, оказался для ньюйоркцев победным.

Самые надёжные вратари плей-офф-2020:

1. Семён Варламов («Айлендерс») — 8 побед, 94,1% отражённых бросков.

2. Картер Харт («Филадельфия») — 6, 93,8%.

3. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») — 6, 92,5%.

4. Якоб Маркстрём («Ванкувер») — 7, 92,2%.

5. Робин Ленер («Вегас») — 6, 91,8%.

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Отыграться у «Филадельфии» было не так уж много возможностей, чему виной исключительная игровая дисциплина «Айлендерс». За важнейшие 15 минут третьего периода, когда давление на ворота Варламова стало расти, а цена ошибки повысилась, «островитяне» не допустили ни одного удаления. Не удивительно, что столь строгие действия в собственной зоне привели к голевым шансам, поскольку «лётчики» были вынуждены большими силами идти в атаку, и подопечные Барри Тротца спокойно довели встречу до победы.

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Варламов сделал 29 сейвов за матч, был признан первой звездой встречи и лишь 39 секунд ему не хватает, чтобы по продолжительности «сухой» серии стать рекордсменом клуба (серия составляет 136 минут и 20 секунд, что на 39 секунд меньше, чем у члена Зала славы Билли Смита).

Мы отлично играем в обороне, я не могу об этом не упомянуть. Но парни здорово сыграли и впереди. Конечно, мне приятно сыграть два матча на ноль подряд, но самое главное — это добиться победы, потому что она приближает нас к итоговой цели, Кубку Стэнли. Так что сейчас речь не о «сухарях». Но я в восторге, врать не собираюсь. Семен Варламов российский вратарь

На данный момент именно русский голкипер «Айлендерс» — самый надёжный вратарь в плей-офф-2020, которого не могут пробить соперники. «Островитяне» играют в максимально эффективной кубковой манере, и претензии Барри Тротца на Кубок Стэнли становятся всё более обоснованными.