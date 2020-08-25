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11:06 (мск), источник: Sport24

«Невозможно перестать смеяться». Случайный гол Радулова плечом принес «Далласу» вторую победу над «Колорадо»

«Старз» в порядке, а еще им дико везет.

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Источник: AFP 2020

Первый матч серии «Колорадо» — «Даллас» закончился сенсацией. «Эвеланш» считались в этом противостоянии фаворитами, но уже в стартовом периоде пропустили три гола, а их погоня в оставшиеся 40 минут оказалась безуспешной. Возможно, команду Джареда Беднара подвела излишне легкая дуэль с «Аризоной» в предыдущем раунде, но время на то, чтобы все исправить, у клуба из Денвера было.

На игру номер 2 хоккеисты «Колорадо» вышли с запредельным настроем, главным проводником их эмоций стал Назем Кадри. Уже в самом начале встречи он успел сцепиться за воротами «Старз» с Александром Радуловым, а затем закусился со шведским защитником Джоном Клингбергом — сначала получил сам, но очень быстро отомстил.

Резвый старт очень быстро привел к удалению — 2 минуты схватил финский форвард техасской команды Роопе Хинтц. Ну, а мастер-класс по реализации лишнего у «Эвеланш» занял всего 14 секунд — Микко Рантанен скинул шайбу в район дальнего пятака, а Нэтан Маккиннон закрепился в роли лучшего бомбардира плей-офф. Гол оказался единственным за 20 минут и винить за это «Колорадо» должен русского вратаря «Далласа» Антона Худобина, совершившего 19 сэйвов.

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Худобин делал максимум возможного, но партнеры его совсем не жалели. 4 минуты меньшинства по итогам первого периода им показались недостаточным испытанием для голкипера, ближе к середине второго игрового отрезка Джо Павелски сделал Антону еще один «подарок». На этот раз «Лавины» разобрались с соперником еще быстрее — выигранное вбрасывание, классная передача Маккиннона из-за ворот, завершение Рантанена.

Отрыв в 2 шайбы «Эвеланш» зарабатывали почти 29 минут, а разбазарили всего за полторы. Друг за другом удалились Самуэль Жирар и Йэн Коул, а «Старз» воспользовались этим шансом по максимуму. В их камбэке самое активное участие приняли русские форварды, которые в последних матчах буквально тащат команду на себе. Сначала Радулов крутым пасом отыскал на дальней штанге Павелски, а следом Денис Гурьянов стрельнул с любимой точки в правом круге вбрасывания и оттуда же наблюдал, как чех Радек Факса заносит шайбу в ворота.

В следующие несколько минут можно было убедиться, что удача в этой серии пока полностью на стороне «Далласа». После шикарного броска Маккиннона шайба попала в перекладину и вылетела «в поле», а совсем скоро Радулов забил один из самых необычных голов в карьере. После прострела в исполнении Джейми Бенна, случился рикошет от клюшки Жирара, хоккейный снаряд попал в плечо российского нападающего, взмыл вверх и приземлился за спиной Павла Францоуза. Что это, если не дикий фарт?

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Этот фарт окончательно прибил «Колорадо» — вскоре Францоуз не справился с броском Эсы Линделля с острого угла и позволил финну увеличить преимущество «Старз». 4 гола за 10 минут — мощнейший рывок «Старз».

«Колорадо» окончательно расклеился и в третьем периоде не смог организовать даже подобие штурма. Совсем не шла игра у тройки Маккиннона, а без нее нынешние «Эвеланш» теряют половину своей мощи. «Даллас» уверенно довел дело до победы и повел в серии со счетом 2:0. При обычном формате плей-офф следующие два матча прошли бы в Техасе и тогда можно было бы говорить, что в этом противостоянии все ясно. Но команды продолжат играть в Эдмонтоне и ощущение, что их заруба может растянуться на 6−7 матчей не пропало до сих пор. Пока же «Старз» могут вдоволь смеяться над случайным, но победным голом Радулова и гордиться 38 сэйвами Худобина — заслужили.

Артем Гаев

Колорадо Эвеланш
2:5
1:0, 1:4, 0:1
Даллас Старз
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