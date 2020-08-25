«Невозможно перестать смеяться». Случайный гол Радулова плечом принес «Далласу» вторую победу над «Колорадо»

Источник: AFP 2020

Первый матч серии «Колорадо» — «Даллас» закончился сенсацией. «Эвеланш» считались в этом противостоянии фаворитами, но уже в стартовом периоде пропустили три гола, а их погоня в оставшиеся 40 минут оказалась безуспешной. Возможно, команду Джареда Беднара подвела излишне легкая дуэль с «Аризоной» в предыдущем раунде, но время на то, чтобы все исправить, у клуба из Денвера было.

На игру номер 2 хоккеисты «Колорадо» вышли с запредельным настроем, главным проводником их эмоций стал Назем Кадри. Уже в самом начале встречи он успел сцепиться за воротами «Старз» с Александром Радуловым, а затем закусился со шведским защитником Джоном Клингбергом — сначала получил сам, но очень быстро отомстил.

Резвый старт очень быстро привел к удалению — 2 минуты схватил финский форвард техасской команды Роопе Хинтц. Ну, а мастер-класс по реализации лишнего у «Эвеланш» занял всего 14 секунд — Микко Рантанен скинул шайбу в район дальнего пятака, а Нэтан Маккиннон закрепился в роли лучшего бомбардира плей-офф. Гол оказался единственным за 20 минут и винить за это «Колорадо» должен русского вратаря «Далласа» Антона Худобина, совершившего 19 сэйвов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a5cded18b29d16972ecf" data-vnd="a5cded18b29d16972ecf" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a5cded18b29d16972ecf" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Худобин делал максимум возможного, но партнеры его совсем не жалели. 4 минуты меньшинства по итогам первого периода им показались недостаточным испытанием для голкипера, ближе к середине второго игрового отрезка Джо Павелски сделал Антону еще один «подарок». На этот раз «Лавины» разобрались с соперником еще быстрее — выигранное вбрасывание, классная передача Маккиннона из-за ворот, завершение Рантанена.

Отрыв в 2 шайбы «Эвеланш» зарабатывали почти 29 минут, а разбазарили всего за полторы. Друг за другом удалились Самуэль Жирар и Йэн Коул, а «Старз» воспользовались этим шансом по максимуму. В их камбэке самое активное участие приняли русские форварды, которые в последних матчах буквально тащат команду на себе. Сначала Радулов крутым пасом отыскал на дальней штанге Павелски, а следом Денис Гурьянов стрельнул с любимой точки в правом круге вбрасывания и оттуда же наблюдал, как чех Радек Факса заносит шайбу в ворота.

В следующие несколько минут можно было убедиться, что удача в этой серии пока полностью на стороне «Далласа». После шикарного броска Маккиннона шайба попала в перекладину и вылетела «в поле», а совсем скоро Радулов забил один из самых необычных голов в карьере. После прострела в исполнении Джейми Бенна, случился рикошет от клюшки Жирара, хоккейный снаряд попал в плечо российского нападающего, взмыл вверх и приземлился за спиной Павла Францоуза. Что это, если не дикий фарт?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WfVNvD26Z9k" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Этот фарт окончательно прибил «Колорадо» — вскоре Францоуз не справился с броском Эсы Линделля с острого угла и позволил финну увеличить преимущество «Старз». 4 гола за 10 минут — мощнейший рывок «Старз».

«Колорадо» окончательно расклеился и в третьем периоде не смог организовать даже подобие штурма. Совсем не шла игра у тройки Маккиннона, а без нее нынешние «Эвеланш» теряют половину своей мощи. «Даллас» уверенно довел дело до победы и повел в серии со счетом 2:0. При обычном формате плей-офф следующие два матча прошли бы в Техасе и тогда можно было бы говорить, что в этом противостоянии все ясно. Но команды продолжат играть в Эдмонтоне и ощущение, что их заруба может растянуться на 6−7 матчей не пропало до сих пор. Пока же «Старз» могут вдоволь смеяться над случайным, но победным голом Радулова и гордиться 38 сэйвами Худобина — заслужили.