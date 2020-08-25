«Невозможно перестать смеяться». Случайный гол Радулова плечом принес «Далласу» вторую победу над «Колорадо»
«Старз» в порядке, а еще им дико везет.
«Старз» в порядке, а еще им дико везет.
Первый матч серии «Колорадо» — «Даллас» закончился сенсацией. «Эвеланш» считались в этом противостоянии фаворитами, но уже в стартовом периоде пропустили три гола, а их погоня в оставшиеся 40 минут оказалась безуспешной. Возможно, команду Джареда Беднара подвела излишне легкая дуэль с «Аризоной» в предыдущем раунде, но время на то, чтобы все исправить, у клуба из Денвера было.
На игру номер 2 хоккеисты «Колорадо» вышли с запредельным настроем, главным проводником их эмоций стал Назем Кадри. Уже в самом начале встречи он успел сцепиться за воротами «Старз» с Александром Радуловым, а затем закусился со шведским защитником Джоном Клингбергом — сначала получил сам, но очень быстро отомстил.
Резвый старт очень быстро привел к удалению — 2 минуты схватил финский форвард техасской команды Роопе Хинтц. Ну, а
Худобин делал максимум возможного, но партнеры его совсем не жалели. 4 минуты меньшинства по итогам первого периода им показались недостаточным испытанием для голкипера, ближе к середине второго игрового отрезка Джо Павелски сделал Антону еще один «подарок». На этот раз «Лавины» разобрались с соперником еще быстрее — выигранное вбрасывание, классная передача Маккиннона
Отрыв в 2 шайбы «Эвеланш» зарабатывали почти 29 минут, а разбазарили всего за полторы. Друг за другом удалились Самуэль Жирар и Йэн Коул, а «Старз» воспользовались этим шансом по максимуму. В их камбэке самое активное участие приняли русские форварды, которые в последних матчах буквально тащат команду на себе. Сначала Радулов крутым пасом отыскал на дальней штанге Павелски, а следом Денис Гурьянов стрельнул с любимой точки в правом круге вбрасывания и оттуда же наблюдал, как чех Радек Факса заносит шайбу в ворота.
В следующие несколько минут можно было убедиться, что удача в этой серии пока полностью на стороне «Далласа». После шикарного броска Маккиннона шайба попала в перекладину и вылетела «в поле», а совсем скоро Радулов забил один из самых необычных голов в карьере. После прострела в исполнении Джейми Бенна, случился рикошет от клюшки Жирара, хоккейный снаряд попал в плечо российского нападающего, взмыл вверх и приземлился за спиной Павла Францоуза. Что это, если не дикий фарт?
Этот фарт окончательно прибил «Колорадо» — вскоре Францоуз не справился с броском Эсы Линделля с острого угла и позволил финну увеличить преимущество «Старз». 4 гола за 10 минут — мощнейший рывок «Старз».
«Колорадо» окончательно расклеился и в третьем периоде не смог организовать даже подобие штурма. Совсем не шла игра у тройки Маккиннона, а без нее нынешние «Эвеланш» теряют половину своей мощи. «Даллас» уверенно довел дело до победы и повел в серии со счетом 2:0. При обычном формате
Артем Гаев