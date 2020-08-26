Кучеров догнал Овечкина и помог «Тампе» выиграть. «Молнии» не дали «Бостону» уйти в отрыв

Источник: AFP 2020

Поражение в первом матче серии не оставляло «Тампе» выбора: нужно было во что бы то ни стало побеждать во второй игре, чтобы не дать уйти «мишкам» в отрыв. У «молний» снова не смог сыграть Стивен Стэмкос, который во вторник отметил невесёлую дату — ровно шесть месяцев прошло со дня его последнего выхода на лёд. Восстанавливаясь после спортивной грыжи, форвард получил травму нижней части тела, тренируясь самостоятельно перед открытием тренинг-кэмпа.

Пока Стэмкос недоступен для игры. Всё зависит от темпа восстановления. Когда он сможет играть? Я дам вам знать об этом. Больше у меня информации нет, спрашивать бесполезно. Джон Купер главный тренер «Тампы»



«Бостон» достаточно быстро открыл счёт, когда «Тампа» оставила на растерзание Андрея Василевского, изо всех сил пытавшегося спасти команду при штурме своих ворот. Ник Ритчи оказался проворнее всех и протолкнул шайбу за линию, на что южане ответили сначала голом Барклая Гудроу, который был не засчитан из-за офсайда, а затем шедевром Блейка Коулмана.

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Вернее, полноправным соавтором этого эффектного гола стал защитник Зак Богосян, великолепно прошедший между двух соперников и выдавший пас на Коулмана, который забил в падении. «Богосян так на меня посмотрел, что я сразу понял, что он собирается сделать что-то особенное. Я просто поддержал атаку», — отметил Коулман после матча.

В середине второй двадцатиминутки Брэд Маршан в большинстве вывел «Бостон» вперёд, но преимущество «Брюинз» не продержалось и минуты. Никита Кучеров оказался в нужное время в нужном месте, и, дежуря на пятачке, смог восстановить равновесие.

В третьем периоде Маршан и Коулман оформили по дублю, и исход встречи решился в овертайме, где Ондржей Палат завершил массированную атаку «Лайтнинг». «Тампа» сравняла счёт в серии, оказала на «Бостон» серьёзное давление, и, как ожидают поклонники «молний», эта победа должна стать серьёзным толчком для дальнейшего успеха.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IX-O6Rt2XaU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мы специально решили заявить на этот матч 11 форвардов и 7 защитников потому что на оборону в последнее время приходилось слишком большая нагрузка. В то же время, Коберн и Шенн знают, как играть в плей-офф, у них большой опыт. Джон Купер главный тренер «Тампы»

Благодаря результативной передаче, оформленной при третьем голе «Тампы», защитник Виктор Хедман вышел на четвёртое место в истории клуба по количеству набранных очков в плей-офф (54). Швед отстаёт от идущего третьим Тайлера Джонсона на два балла.

Что касается Никиты Кучерова, то его гол помог ему догнать другого российского снайпера — Александра Овечкина. У обоих форвардов теперь по 70 кубковых баллов за последние пять лет, но оба отстают от Сидни Кросби, который пока держится впереди (75 очков, 27+48).

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