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10:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ванкувер» сравнял счет в серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегасом»

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» во втором матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

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Источник: AFP 2020

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). В составе победителей дубль оформил Бо Хорват (11-я и 41-я минуты), также шайбы забросили его партнеры по команде Тайлер Тоффоли (2), Элиас Петтерссон (39) и Таннер Пирсон (60). У проигравших отличились Алекс Так (27) и Макс Пачиоретти (59).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ванкувер» сравнял счет в серии до четырех побед — 1−1. Третий матч состоится 27 августа.

Вегас Голден Найтс
2:5
0:0, 0:0, 0:0
Ванкувер Кэнакс
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