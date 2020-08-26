«Ванкувер» сравнял счет в серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегасом»
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» во втором матче серии второго раунда
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» во втором матче серии второго раунда
Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). В составе победителей дубль оформил Бо Хорват (11-я и 41-я минуты), также шайбы забросили его партнеры по команде Тайлер Тоффоли (2), Элиас Петтерссон (39) и Таннер Пирсон (60). У проигравших отличились Алекс Так (27) и Макс Пачиоретти (59).
«Ванкувер» сравнял счет в серии до четырех побед — 1−1. Третий матч состоится 27 августа.