«Ванкувер» сравнял счет в серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегасом»

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). В составе победителей дубль оформил Бо Хорват (11-я и 41-я минуты), также шайбы забросили его партнеры по команде Тайлер Тоффоли (2), Элиас Петтерссон (39) и Таннер Пирсон (60). У проигравших отличились Алекс Так (27) и Макс Пачиоретти (59).