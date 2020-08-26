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19:56 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко пропустит еще полгода из-за очередной операции

ТАСС, 26 августа. Российскому форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Владимиру Тарасенко необходима еще одна операция на плече, он пропустит минимум пять месяцев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Операция назначена на следующую неделю. Это будет уже третье хирургическое вмешательство на том же плече. Первая операция была проведена в апреле 2018 года, вторая — в октябре прошлого года.

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В текущем сезоне «Сент-Луис» не сумел пройти «Ванкувер» в серии первого раунда плей-офф НХЛ (2−4). Тарасенко сыграл в четырех матчах плей-офф из возможных девяти (с учетом предварительного раунда). Хоккеист покинул расположение команды после четвертого матча серии с «Ванкувером» 18 августа. В регулярном чемпионате он провел 10 игр.

Сент-Луис Блюз (Сент-Луис)

Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне в составе «Сент-Луиса», он провел 76 матчей в регулярном чемпионате, набрав 68 очков (33+35), и 26 игр в плей-офф, в которых отметился 17 очками (11+6). Тарасенко был выбран в первом раунде под общим 16-м номером «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 507 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 очков (214+214). В плей-офф игрок записал на свой счет 49 очков (33+16) в 74 встречах.

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Следующий сезон НХЛ стартует не раньше 1 декабря.

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