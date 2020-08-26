Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко пропустит еще полгода из-за очередной операции

Операция назначена на следующую неделю. Это будет уже третье хирургическое вмешательство на том же плече. Первая операция была проведена в апреле 2018 года, вторая — в октябре прошлого года.

В текущем сезоне «Сент-Луис» не сумел пройти «Ванкувер» в серии первого раунда плей-офф НХЛ (2−4). Тарасенко сыграл в четырех матчах плей-офф из возможных девяти (с учетом предварительного раунда). Хоккеист покинул расположение команды после четвертого матча серии с «Ванкувером» 18 августа. В регулярном чемпионате он провел 10 игр.