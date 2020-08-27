Варламов побил рекорд «Айлендерс», а потом провал. Через 15 минут его заменили
Российский голкипер вошёл в историю клуба, но второй матч с «Филадельфией» ему лучше забыть.
Российский голкипер вошёл в историю клуба, но второй матч с «Филадельфией» ему лучше забыть.
«Филадельфия» крупно проиграла «Айлендерс» в первом матче серии
40 секунд нужно было продержаться Семёну Варламову, чтобы стать обладателем самой длинной сухой серии в
Правда, после того, как только Семён побил рекорд и вошёл в историю своего клуба, он практически сразу пропустил. Великолепный кистевой бросок удался Кевину Хейзу, эффектно поразившему ближнюю девятку ворот «Айлендерс». Неплохой момент был у Проворова, который прошёл к воротам соперника и едва не забил.
Зато забила «Филадельфия». «Флайерз» очень удачно реализовывали свои моменты. Хейз хлёстко бросил в пустой угол и снова застал врасплох Варламова, пропустившего похожую шайбу.
Во второй двадцатиминутке «лётчики» сразу едва не пробили Грайсса. Отличный шанс для взятия ворот упустил Питлик. «Айлендерс» старались подобрать ключи к воротам Харта, но ничего толкового в атаке придумать не могли. Уж больно грамотно действовала «Филадельфия».
Однако отыграть на ноль «лётчикам» было не суждено. При большинстве «островитян» Ли выиграл борьбу на пятаке у Нисканена, подставил клюшку и переправил шайбу в цель. Грустный Ворачек сразу покинул скамейку для штрафников.
Ален Виньо активно подбадривал своих хоккеистов. Канадский тренер прекрасно понимал, что можно выпустить нити игры и нарваться на опасные атаки «Айлендерс».
В концовке периода «лётчики» снова удалились, но до сирены счёт так и не изменился. 3:1 в пользу «Филадельфии». Не забили номинальные гости и в начале третьего периода.
«Флайерз» старались играть максимально осторожно, чтобы не нарваться на контратаки. В обороне отрабатывали все нападающие, но с атакой и голом Бовиллье справиться «лётчикам» не удалось. Увы, недоработал защитник Иван Проворов, да и вратарь Харт мог сыграть надёжнее.
«Айлендерс» устроили штурм ворот соперника и добились своего. Пажо с ползоны бросил с кистей и попал точно под перекладину. Сильно уставшая «Филадельфия» взяла челлендж на «вне игры», но гол засчитали. В результате пенсильванский клуб остался в меньшинстве.
Игра перешла в овертайм, где победа досталась «Филадельфии». Майерс мощно бросил от синей линии, шайба срикошетила от клюшки игрока команды из
Павел Панышев