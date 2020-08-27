Исторический матч Кучерова в плей-офф НХЛ! Набрал 4 очка и помог «Тампе» разнести «Бостон»
«Молнии» буквально «сдули» соперника со льда, а Никита был бесподобен.
«Молнии» буквально «сдули» соперника со льда, а Никита был бесподобен.
Так вышло, что в ночь со среды на четверг Национальная хоккейная лига осталась единственной на североамериканском континенте, где продолжались матчи. В НБА, бейсбольной MLB и футбольной MLS матчи были отменены
Вернее, героями концерта были лишь хоккеисты «Лайтнинг», а «Бостон» удивительным образом показал отсутствие характера, развалившись во втором периоде.
О том, что с «мишками» творится
Второй период стал для «Бостона» настоящим кошмаром — четыре пропущенных гола. Михаил Сергачёв помог «Тампе» второй раз за матч реализовать численный перевес, затем Брэд Маршан подарил одноклубникам немного жизни, которая быстро потухла после дубля Алекса Киллорна.
В заключительной третий матча гол был забит всего один, но это был настоящий шедевр. Брейден Пойнт продемонстрировал издевательскую технику обводки и выдал пас на пятачок на Никиту Кучерова, который не имел никакого права испортить столь красивый момент. Россиянин забил, набрав своё четвёртое очко за матч (1+3) и поставил точку в деле разгрома «Брюинз». Бедолагу Галака к тому моменту уже давно заменили, но «мишкам» это не придало импульса, и разочарование болельщиков «Бостона» после такого «разноса» было очень велико.
«Это было худшее поражение за очень долгое время. “Тампа” доминировала, а в игре “Бостона” почти не было ярких пятен. Кроме первого звена, забить никто не может, и если полагаться только на тройку лидеров, эту серию не выиграть», — отметил обозреватель NBC Sports Ник Госс.
Для Никиты Кучерова этот матч стал
Хотел бы я иметь хотя бы половину таланта Кучерова! У этого парня так много таланта, что он им пока даже не пользуется. Его игра изумляет и сводит с ума, и именно поэтому так неприятно смотреть, когда он играет плохо. Если он играет плохо, мы не выигрываем. Никита очень важен для команды.
Бывший генменеджер «Тампы» оказался прав, и удачный матч Кучерова стал триумфальным для команды.
Теперь «Бостону» придётся приложить титанические усилия, чтобы перевернуть ход серии, хотя наставник «Лайтнинг» Джон Купер был предельно тактичен и скрыл радость, комментируя игру.
Не нужно заблуждаться. Соперник — обладатель «Президент Трофи». Мы знаем, что «Бостон» придёт в норму.
Максим Замятин