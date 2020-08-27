Исторический матч Кучерова в плей-офф НХЛ! Набрал 4 очка и помог «Тампе» разнести «Бостон»

Источник: AFP 2020

Так вышло, что в ночь со среды на четверг Национальная хоккейная лига осталась единственной на североамериканском континенте, где продолжались матчи. В НБА, бейсбольной MLB и футбольной MLS матчи были отменены из-за всеобщей забастовки, и, по интересному стечению обстоятельств, «Тампа» и «Бостон» выдали в этот вечер настоящий матч-концерт. «Мы не знали о бойкотах в других лигах, пока не вышли на каток. Решили играть, но потом нам нужно будет принять более взвешенное решение. Все действуют по-разному, но главное — убедиться, что ваш голос слышен», — сказал защитник «Тампы» Кевин Шаттеркирк.



Вернее, героями концерта были лишь хоккеисты «Лайтнинг», а «Бостон» удивительным образом показал отсутствие характера, развалившись во втором периоде.

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О том, что с «мишками» творится что-то неладное, стало ясно в середине первой двадцатиминутки, когда в воротах Ярослава Галака побывало две шайбы с интервалом в 15 секунд. Первый гол был забит «Тампой» в большинстве, и здесь говорить о невнимательности соперника не стоит, но едва судьи успели заново вбросить шайбу в игру, как Янни Гурд сделал посмешище из защитника «Брюинз» Джереми Лозона, который умудрился столкнуться с судьёй, и увеличил преимущество «молний».

Второй период стал для «Бостона» настоящим кошмаром — четыре пропущенных гола. Михаил Сергачёв помог «Тампе» второй раз за матч реализовать численный перевес, затем Брэд Маршан подарил одноклубникам немного жизни, которая быстро потухла после дубля Алекса Киллорна.

В заключительной третий матча гол был забит всего один, но это был настоящий шедевр. Брейден Пойнт продемонстрировал издевательскую технику обводки и выдал пас на пятачок на Никиту Кучерова, который не имел никакого права испортить столь красивый момент. Россиянин забил, набрав своё четвёртое очко за матч (1+3) и поставил точку в деле разгрома «Брюинз». Бедолагу Галака к тому моменту уже давно заменили, но «мишкам» это не придало импульса, и разочарование болельщиков «Бостона» после такого «разноса» было очень велико.

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«Это было худшее поражение за очень долгое время. “Тампа” доминировала, а в игре “Бостона” почти не было ярких пятен. Кроме первого звена, забить никто не может, и если полагаться только на тройку лидеров, эту серию не выиграть», — отметил обозреватель NBC Sports Ник Госс.

Для Никиты Кучерова этот матч стал по-настоящему историческим. Теперь у россиянина 33 гола в плей-офф за карьеру, и по этому показателю он сравнялся с легендой клуба Мартеном Сан-Луи, который ранее единолично владел рекордом «Лайтнинг».

Хотел бы я иметь хотя бы половину таланта Кучерова! У этого парня так много таланта, что он им пока даже не пользуется. Его игра изумляет и сводит с ума, и именно поэтому так неприятно смотреть, когда он играет плохо. Если он играет плохо, мы не выигрываем. Никита очень важен для команды. Фил Эспозито бывший генменеджер «Тампа-Бэй»

Бывший генменеджер «Тампы» оказался прав, и удачный матч Кучерова стал триумфальным для команды.



Теперь «Бостону» придётся приложить титанические усилия, чтобы перевернуть ход серии, хотя наставник «Лайтнинг» Джон Купер был предельно тактичен и скрыл радость, комментируя игру.

Не нужно заблуждаться. Соперник — обладатель «Президент Трофи». Мы знаем, что «Бостон» придёт в норму. Джон Купер главный тренер «Тампа-Бэй»