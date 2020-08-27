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10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Задорова помог «Колорадо» победить «Даллас» в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» одержали победу над «Даллас Старз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в среду в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:4 (0:1. 3:0, 3:3) в пользу «Колорадо». В составе победителей шайбы забросили российский защитник Никита Задоров (22-я минута), сделавший также результативную передачу, Андре Бураковски (25), Габриэль Ландескуг (32), Микко Рантанен (53), Назем Кадри (54) и Пьер-Эдуар Бельмар (59). У «Далласа» отличились Тайлер Сегин (12), российский форвард Денис Гурьянов (45), Блэйк Комо (50) и Джейми Бенн (51). Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 26 бросков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Задоров по итогам матча стал третьей звездой игры.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Далласа». Четвертый матч состоится в пятницу.

Даллас Старз
4:6
1:0, 0:3, 3:3
Колорадо Эвеланш
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