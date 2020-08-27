Гол Задорова помог «Колорадо» победить «Даллас» в матче плей-офф НХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:4 (0:1. 3:0, 3:3) в пользу «Колорадо». В составе победителей шайбы забросили российский защитник Никита Задоров (22-я минута), сделавший также результативную передачу, Андре Бураковски (25), Габриэль Ландескуг (32), Микко Рантанен (53), Назем Кадри (54) и Пьер-Эдуар Бельмар (59). У «Далласа» отличились Тайлер Сегин (12), российский форвард Денис Гурьянов (45), Блэйк Комо (50) и Джейми Бенн (51). Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 26 бросков.