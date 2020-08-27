Гол Задорова помог «Колорадо» победить «Даллас» в матче плей-офф НХЛ
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» одержали победу над «Даллас Старз» в третьем матче серии второго раунда
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» одержали победу над «Даллас Старз» в третьем матче серии второго раунда
Встреча, прошедшая в среду в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:4 (0:1. 3:0, 3:3) в пользу «Колорадо». В составе победителей шайбы забросили российский защитник Никита Задоров (22-я минута), сделавший также результативную передачу, Андре Бураковски (25), Габриэль Ландескуг (32), Микко Рантанен (53), Назем Кадри (54) и
Задоров по итогам матча стал третьей звездой игры.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Далласа». Четвертый матч состоится в пятницу.