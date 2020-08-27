НХЛ продолжила плей-офф на фоне протестов в США. Это было ошибкой?

Источник: AFP 2020

«НХЛ всегда последняя на вечеринке, посвящённой расовой справедливости», — в сердцах заявил темнокожий защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба, комментируя последние новости. Национальная хоккейная лига и раньше не самым охотным образом реагировала на все расовые и социальные беспорядки в США, делая это, скорее, по инерции. После инцидента в Висконсине хоккейное ведомство тоже стало исключением, которое может сделать из НХЛ настоящего изгоя. Пока в НБА, WNBA, MLS и MLB отменяли матчи, игроки объявляли бойкоты и делали жёсткие заявления, в Торонто и Эдмонтоне просто играли в хоккей.

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23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

«Мы просто ничего не знали»

По словам хоккеистов «Тампы» и «Бостона», которые открывали игровой вечер среды, многие из них просто не знали об очередной стрельбе полицейских в темнокожего и случившихся беспорядках. Инцидент с Джейкобом Блейком произошёл незадолго до стартового вбрасывания третьего матча серии между «Брюинз» и «Лайтнинг», когда игроки готовились к выходу на лёд и не смотрели новости.



«Мы действительно не знали, что другие лиги и спортсмены заняли определённую позицию, пока не прибыли на арену. Думаю, что мы будем решать позже, как стоит поступить», — сказал защитник «молний» Кевин Шаттенкирк. «Мы выступаем против любого вида расизма. Мы поддерживаем игроков из НБА и других лиг, которые выступили в поддержку, выразили своё мнение, бойкотируя матчи», — отметил Здено Хара.

Национальная Хоккейная Лига Все о турнире

«Сейчас мы знаем о многих вещах, о которых не имели понятия до игры. Уже понятно, что за время нашего матча мир изменился. Я не знаю деталей. Знаю только то, что до матча у нас ничего не обсуждалось», — добавил главный тренер Джон Купер.



А вот более информированные телевизионные обозреватели сразу отметили, что играть нельзя. Бывший вратарь, а ныне аналитик Sportsnet Келли Хруди удивился, что матчи проходят по графику. «Я не думаю, что мы сейчас должны быть здесь и думать о хоккее. Наверное, НХЛ чего-то не хватает», — заявил Хруди. В том же духе высказался и Крейг Симпсон, а бывший форвард Энсон Картер откровенно заявил, что хоккейное сообщество может сделать больше.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) Все о команде

Отсутствие переносов было бы ещё половиной проблемы, если бы НХЛ внятно и в духе времени среагировала на случившееся качественным пресс-релизом. Но ведомство Гэри Беттмэна предпочло очень обтекаемые формулировки, которые не понравились многим.



«Расизм слишком долго укоренялся в нашем обществе. Сегодня и каждый день, НХЛ и всё хоккейное сообщество привержены делу о борьбе с расовой несправедливостью и построения справедливого общества для всех. НХЛ хотела бы воспользоваться этим моментом, чтобы пожелать Джейкобу Блейку и его семье всего самого лучшего, а также призвать всех наших болельщиков встать на защиту социальной справедливости, положить конец расизму», — такой текст зачитал диктор Майк Росс перед стартом матчей в «пузыре» в Торонто.

Бостон Брюинз (Бостон) Все о команде

Матч в Эдмонтоне между «Далласом» и «Колорадо», начинавшийся позже, тоже не был отменён, причём перед этой игрой даже тот текст, который приведён выше, зачитан не был. «Наши игроки могут свободно выражать своё мнение и позицию. Они могут это делать так, как считают нужным», — коротко прокомментировал вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли.



«Видите, они просто молчат. Это грустно, это обескураживает. Мы пытаемся пробудить какие-то перемены, но никто не встаёт, ничего не происходит», — добавил Мэтт Дамба, который входит в Альянс за разнообразие хоккея. Форвард «Шаркс» Эвандер Кейн, нападающий «Колорадо» Назем Кадри, жертва Билла Питерса Аким Алиу и прочие темнокожие хоккеисты также выступили с резкой критикой.



«Для темнокожего хоккеиста это невероятно оскорбительно. Отсутствие активности и признания со стороны НХЛ, это оскорбительно», — заявил Кейн.

«Играть было нельзя!»

Обозреватель издания The Athletic Скотт Бёрнсайд раскритиковал руководство Национальной хоккейной лиги, а также тренеров и хоккеистов за то, что те не стали прерывать текущий плей-офф и не отменили матчи после очередных случаев насилия и беспорядков в США.

Колорадо Эвеланш (Денвер) Все о команде

«Двадцать семь секунд. Именно столько НХЛ сочла уместным потратить на признание ещё одной стрельбы в невооружённого темнокожего человека в Америке. Это были двадцать семь секунд, во время которых на табло в Торонто горела надпись «Конец расизму», а диктор читал заявление. В этот вечер многие лиги и спортсмены прекратили свои матчи в знак протеста против социальной несправедливости и жестокости полиции. НХЛ, по сравнению со всеми, восприняла это как нечто жалкое, ничтожное и несущественное. «Лига хотела бы воспользоваться моментом и пожелать Джейкобу Блейку и его семье удачи. А также призвать наших болельщиков и сообщество отстаивать социальную справедливость и усилия по искоренению расизма», — такими были слова, которые прочитал вслух диктор перед гимнами.

Даллас Старз (Даллас) Все о команде

И ни слова о том, что Блейк был темнокожим, в которого стрелял белый полицейский. Не сказали и о том, что в машине были дети, когда в него стреляли. НХЛ словно передала привет уходившему на пенсию скауту или фанату, настолько пустыми были эти слова. Где место НХЛ среди всеобщего возмущения, неповиновения и действий? Нигде. Комментатор Sportsnet Келли Хруди сказал, что не думаю, что НХЛ могла играть эти матчи в среду вечером. Другой телеведущий Крейг Симпсон тоже недоумевал, почему они играли. Ответ прост — играть было нельзя.

Где были комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и руководитель Ким Дэвис, который является лицом усилий НХЛ по борьбе с расизмом? Почему они не позвонили владельцам клубов и не сделали паузу? Где был глава профсоюза Дональд Фер, почему не потребовал отложить матчи? О чём думали тренеры — Джон Купер и Брюс Кэссиди, которые стояли как обычно, за скамейками запасных? Где были Хара, Бержерон и Маршан, которых выберут в Зал славы? Где был Никита Кучеров, обладатель «Харт Трофи», или Виктор Хедман, лидер и душа «Тампы»? Об этом вечере никто не должен забыть", — отметил Бёрнсайд.



«Я разочарован тем, что матч “Бостона” и “Тампы” не прервали. Это неправильно. Сейчас есть более важные вещи», — отметил обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.

Известно, что сами хоккеисты начали неофициальные совещания относительно возможного бойкота ближайших матчей плей-офф, благо условия жизни в «пузыре» легко дают возможность быстро собраться вместе. Решения пока не принято, как и вердикта руководства лиги и профсоюза, которые проводят свои консультации.

«Пока перенос матчей не рассматривается. Очевидно, мы увидим, почувствуют ли игроки другие чувства, и ответят ли соответствующим образом. Будем реагировать по мере необходимости», — сказал Дэйли.



«Есть разные способы показать своё отношение к происходящему. Мы полностью поддерживаем то, что делают НБА и MLB. Мы сегодня приняли решение сыграть этот матч, но это касается только его. Я поддерживаю общее движение и считаю, что хоккею нужно делать больше. Но мы все можем показать своё отношение по-разному», — отметил форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин.



За океаном взорвалась новая социальная бомба, которая будет посильнее коронавируса. НХЛ сделала всё, чтобы обезопасить своих игроков во время эпидемии, но ситуация складывается так, что продолжать играть в хоккей может стать просто невозможно, и повлиять на это Беттмэн и компания будут не в силах. Не исключено, что НХЛ поддержит бойкоты и хоккеисты откажутся продолжать играть в плей-офф. Впрочем, шансы на мирное разрешение ситуации пока можно оценить как вполне достойные.