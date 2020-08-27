НХЛ отменит сегодняшние матчи плей-офф

Источник: Спорт-Экспресс

28 августа должны были пройти матчи «Айлендерс» — «Филадельфия» (02.00), «Ванкувер» — «Вегас» (04.45).

По информации журналиста Дэвида Паньотты, об этом уже проинформировали хоккеистов и руководство клубов.

Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн написал в Twitter, что направил запрос в НХЛ о приостановке игр плей-офф через Hockey Diversity Alliance: «Мы твердо уверены в том, что права человека важнее спорта».