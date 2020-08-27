НХЛ отменит сегодняшние матчи плей-офф
Сегодня Национальная хоккейная лига (НХЛ) примет решение об отмене матчей
Сегодня Национальная хоккейная лига (НХЛ) примет решение об отмене матчей
28 августа должны были пройти матчи «Айлендерс» — «Филадельфия» (02.00), «Ванкувер» — «Вегас» (04.45).
По информации журналиста Дэвида Паньотты, об этом уже проинформировали хоккеистов и руководство клубов.
Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн написал в Twitter, что направил запрос в НХЛ о приостановке игр
23 августа американские полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. В 29-летнего мужчину выстрелили семь раз в спину. Пострадавший жив и перенес операцию. Это событие вызвало волну массовых протестов в США. Игры