НХЛ отложила проведение матчей плей-офф до 30 августа из-за стрельбы в темнокожего

28 августа были запланированы матчи «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» и «Ванкувер» — «Вегас». 29 августа должны были пройти встречи «Бостон» — «Тампа» и «Даллас» — «Колорадо».

Ранее о переносе матчей плей-офф объявила Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), сроки возобновления сезона не сообщаются. Также с протестами выступили Главная лига бейсбола (MLB) и Главная футбольная лига (MLS).