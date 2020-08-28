Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.08
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
25
Хоккей. НХЛ
26.08
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
27.08
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
17
Хоккей. НХЛ
27.08
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
46
Хоккей. НХЛ
29.08
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.08
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
10:27 (мск), источник: ТАСС

НХЛ отложила проведение матчей плей-офф до 30 августа из-за стрельбы в темнокожего

ТАСС, 28 августа. Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла проведение матчей плей-офф, запланированных на 28 и 29 августа, в знак протеста против стрельбы полицейскими в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наверх
Источник: AFP 2020

28 августа были запланированы матчи «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» и «Ванкувер» — «Вегас». 29 августа должны были пройти встречи «Бостон» — «Тампа» и «Даллас» — «Колорадо».

Ранее о переносе матчей плей-офф объявила Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), сроки возобновления сезона не сообщаются. Также с протестами выступили Главная лига бейсбола (MLB) и Главная футбольная лига (MLS).

Во время загрузки произошла ошибка.

23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в Блейка, который, как сообщается, был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты. В последние месяцы общенациональные протесты возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев — Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса.

 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Бесполезный жест. Зачем НХЛ переобулась и решила отменить хоккей
Битва с Халком: UFC готовит огненный реванш Анкалаева и Куцелабы
«Зенит» обратился в РФС из-за Барриоса и эпизода с Малкомом
НХЛ отменит сегодняшние матчи плей-офф
Скелетонистка-красавица из Сибири растопит любой лед (фото)
Тиаго Силва покинул ПСЖ после восьми лет в команде
Владелец «Торпедо»: Игнашевич останется главным тренером
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь