НХЛ отложила проведение матчей плей-офф до 30 августа из-за стрельбы в темнокожего
ТАСС, 28 августа. Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла проведение матчей
ТАСС, 28 августа. Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла проведение матчей
28 августа были запланированы матчи «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» и «Ванкувер» — «Вегас». 29 августа должны были пройти встречи «Бостон» — «Тампа» и «Даллас» — «Колорадо».
Ранее о переносе матчей
23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в Блейка, который, как сообщается, был безоружен.