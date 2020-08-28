Бесполезный жест. Зачем НХЛ переобулась и решила отменить хоккей?

Источник: AFP 2020

Расизм, антирасизм, бесправные афроамериканцы и оборзевшие полицейские (или наоборот) — кто прав, а кто виноват в ситуации с отменой матчей НХЛ, уже не так важно. Между стрельбой в темнокожего гражданина Джейкоба Блейка и решением лиги такая огромная цепочка событий, что логики и справедливости к ее концу не остается вовсе. Да и не могло остаться.

Важнее сейчас другой вопрос — зачем НХЛ это сделала? И почему промолчала вчера?

Кажется, Гэри Бэттмен решил не рисковать и в любой ситуации пытался избежать проблем. Вчера, когда НБА отменила все матчи, НХЛ после бойкота баскетболистов не стала идти по ее пути, несмотря на массовую истерию в североамериканском Twitter. Мол, хоккеисты не поддерживают антирасизм и стоят в стороне. Настроения BLM по понятным причинам, связанным с расовым составом, в НХЛ не так сильны. А вслед за отменой игр можно потерять сезон и кучу денег и похоронить все, что было сделано в последние пару месяцев ради спасения чемпионата.

Сегодня, как казалось, НХЛ продолжит тактику бездействия. Но тут пришли новости из НБА — матчей снова не будет, но баскетболисты проголосовали за продолжение сезона. И уже завтра плей-офф возобновится.

И после этого НХЛ вдруг отменяет сегодняшний хоккей. Кажется, что нелогично — но только на первый взгляд. Теперь Бэттмен вроде как смог усидеть на двух стульях. И в отсутствии солидарности его лигу не обвинишь — матчи то отменили. И сезону ничего не угрожает, раз уж революционеры из НБА договорились, что бойкота больше двух дней не нужно. За океаном уже пишут, что НХЛ спокойно вернется на лед завтра или послезавтра. А маленький простой повредит не так сильно. И духовное, и материальное в порядке, в общем.

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Правда, копнув чуть глубже, сложно не заметить в этом всем неприкрытое лицемерие. Если бы боссов НХЛ реально хоть как-то волновали проблемы антирасизма, они бы не ждали целый день, чтобы повторить за НБА. С другой стороны, если бы хоккейная лига была готова стоять на своем и показывать реальную независимость, то и продолжала бы играть дальше.

Не то чтобы во всей этой истории хоть немного верится в искренность всех крикунов, которые вчера поливали НХЛ за то, что осталась в стороне. Кто-то, конечно, всей душой за то, что говорит и пишет. Кто-то использует ситуацию. Но НХЛ, садясь на те самые два стула, умудряется превзойти всех в отсутствии честности и переобуться за сутки, успев разгневать очень многих.

Как и антирасистов, которые ждали более быстрой реакции. Так и хоккейных фанатов с логичной позицией «как бойкот поможет движению BLM?», которые остались без зрелища.

Ругать НХЛ (и всех остальных) за ее решение, сидя за тысячи километров в России, — последнее дело. Расизм с теми его последствиями, который был в США и еще сохраняется, невозможно до конца осознать, не живя в Америке.

Однако поверить, что отмена матчей что в НБА, что тем более в НХЛ, что-то реально изменит, невозможно. Особенно на пару дней. Раз баскетбол или хоккей менее важны, чем-то, что творится на улицах, может, закончить сезон? Но нет — и вы понимаете почему.

А на проблему уже не нужно обращать внимание — ее видит весь мир. Однако громкие слова так и останутся словами. Благородный с виду жест, скорее всего, окажется совершенно бесполезным.

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